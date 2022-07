Perdagangan Aset Kripto Masih On Fire Cardano Masih Loyo

Teknatekno.com – Mayoritas harga perdagangan aset kripto berkapitalisasi pasar terpantau menguat pada perdagangan Jumat (26/11/2021) pagi waktu Indonesia, karena beberapa analis dan trader melihat adanya tren bullish di pasar kripto dalam beberapa hari kedepan.

Melansir data dari CoinMarketCap pada pukul 09:25 WIB, mayoritas kripto berkapitalisasi pasar besar (big cap) rebound ke zona hijau pada pagi hari ini.

Hanya koin digital solana, cardano, dan polkadot yang masih terkoreksi pada hari ini. Solana melemah 0,44% ke level harga US$ 207,46/koin atau setara dengan Rp 2.966.678/koin (asumsi kurs hari ini Rp 14.300/US$), cardano terkoreksi 0,5% ke level US$ 1,66/koin atau Rp 23.738/koin, dan polkadot turun 0,25% ke US$ 38,93/koin (Rp 556.699/koin).

Sementara sisanya diperdagangkan di zona hijau pada pagi hari ini. Bitcoin melesat 1,48% ke level harga US$ 58.579,62/koin atau setara dengan Rp 837.688.566/koin, ethereum melonjak 4,08% ke level US$ 4.493,11/koin atau Rp 64.251.473/koin, dan binance coin meroket 8,51% ke US$ 651,05/koin (Rp 9.310.015/koin).

Pergerakan Kripto Besar Berdasarkan Kapitalisasi Pasar

Meskipun pasar keuangan Amerika Serikat (AS) libur memperingati hari Thanksgiving pada perdagangan aset kripto Kamis (25/11/2021), namun investor di belahan dunia lainnya masih tetap semangat memburu kripto ‘jumbo’ pada hari ini setelah sempat terkoreksi pada awal pekan ini.

Pasar kripto masih ramai, apalagi setelah harga bitcoin sempat menembus kisaran level US$ 59.000, dan volume perdagangan aset kripto tetap pada level yang sama dengan tiga hari sebelumnya.

Beberapa analis memperkirakan sentimen bullish di kripto akan berlanjut selama musim liburan Desember, terutama setelah beberapa ketidakpastian makroekonomi mereda, termasuk pengangkatan kembali Jerome Powell sebagai ketua bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed).

“Periode setelah Thanksgiving AS diprediksi sangat bullish bagi aset berisiko dan kami tidak akan terkejut melihat reli akan terjadi di kripto selama musim liburan natal mendatang,” kata Changguang Zheng, founder dan kepala investasi di perusahaan dana lindung nilai kripto, ZX Squared Capital, kepada CoinDesk.

Disaat harga bitcoin dan ethereum masih diperdagangkan di teritori hijau, pasar kripto lainnya mengalami volatilitas harga yang tinggi dengan pemenang utama hari ini adalah koin digital (token) game seperti Gala (GALA), The Sandbox (SAND), dan Decentraland (MANA).