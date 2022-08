Prediksi Harga Token Circuits of Value Hari Ini

Teknatekno.com – Circuits of Value (CCC:COVAL-USD) adalah token terbaru yang dimasukkan dalam daftar hari ini. Token menikmati ledakan harga yang besar, dan investor tertarik dengan perkiraan harga Circuits of Value untuk melihat kemana perginya dari sini.

Coinbase (NASDAQ:COIN) adalah tujuan utama untuk kripto apa pun. Ini adalah bursa kripto terbesar kedua di dunia, dan satu-satunya bursa yang terdaftar secara publik di pasar saham AS. Akibatnya, hampir setiap investor cryptocurrency telah memperhatikan.

Ini juga memiliki metode yang cukup ketat untuk memeriksa dan mendaftarkan kripto baru di platform perdagangannya. Ini menyiratkan bahwa setiap kripto yang menerima daftar harus layak untuk dilihat.

Harga Token Circuits of Value Adalah token Dasar dari Emblem Vault

Penulisnya mengklaim Emblem Vault sebagai token komposit pertama di blockchain. Beberapa aset dapat digabungkan menjadi satu transaksi blockchain menggunakan Emblem Vault.

Seseorang dapat membuat brankas dari beberapa token yang berbeda, dan kemudian menukar token tersebut sebagai satu aset melalui blockchain. Individu yang mendapatkan brankas dapat membukanya untuk mendapatkan beberapa kripto yang berbeda.

Melalui brankas, jaringan dapat mengurangi masalah skalabilitas, mengingat aset dapat bersatu menjadi satu swap.

Vault juga dapat menyertakan data digital, menawarkan metode unik untuk menukar barang di blockchain yang belum tentu mata uang digital.

Token dasarnya adalah COVAL, yang disertai dengan token biaya yang dikenal sebagai FUEL. FUEL adalah apa yang benar-benar memicu transaksi.

Circuits of Value adalah token yang dikeluarkan sebagai hadiah untuk menggunakan Emblem Vaults dan staking. Pengembang juga menggunakan jumlah COVAL yang telah ditentukan sebelumnya kira-kira 20 persen dari 1,2 miliar pasokan COVAL yang beredar untuk mengembangkan proyek dan menyediakan likuiditas.

COVAL akan ditambahkan ke platform Pro bursa, bersama dengan sekumpulan cryptocurrency lainnya, menurut sebuah posting blog yang diterbitkan sebelumnya hari ini. Mulai hari ini, pemegang COVAL dapat menautkan saham mereka ke akun Coinbase mereka.

Besok, perdagangan token akan dimulai, kecuali ada masalah likuiditas. Investor bergegas ke token COVAL secara signifikan hari ini menjelang listing.