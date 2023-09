Emoji Mix Tiktok by Tikolu Apk Game yang Viral di Tiktok

Teknatekno.com – Baru-baru ini dunia TikTok dihebohkan dengan sebuah game viral bernama Emoji Mix TikTok. Ini merupakan game baru milik TikTok Game APK by Tikolu.

Karena uniknya, banyak pengguna TikTok yang menggunakan aplikasi game ini. Nah, apakah kamu salah satu dari orang tersebut? Lalu apa yang dimaksud dengan Emoji Mix TikTok?

Emoji Mix TikTok

Emoji Mix TikTok adalah bentuk permainan yang dimiliki oleh Unicode Games di mana kamu dapat menggabungkan beberapa emoji menjadi satu. Gabungan emoji ini akan membentuk sebuah emoji baru yang unik dan tentunya berbeda dari biasanya.

Meski terlihat sangat sederhana, game Emojimix TikTok ini bisa mengasah kreasi kamu menjadi lebih kreatif. Game ini juga tidak mengharuskan kamu untuk menyusun strategi, jadi nggak bikin pusing.

Wajar jika Emojimix, video TikTok yang viral, juga merupakan game puzzle yang membantu mengasah kecerdasan dan kreativitas kamu. Ketika bermain game ini kamu akan diberikan gambaran tentang beberapa gabungan emoji dan kamu harus menebaknya.

Setelah itu, kamu diminta untuk menggabungkan beberapa emoji tersebut hingga pas seperti yang diminta. Jika berhasil membuka semua elemen dari permainan tersebut maka kamu akan keluar sebagai pemenang dan berhak naik ke level selanjutnya.

Sama seperti game pada umumnya, Emoji Mix Game yang viral di TikTok ini menyediakan berbagai tingkatan level. Di mana jika kamu berhasil menggabungkan emoji dengan sempurna maka akan naik ke level selanjutnya. Sangat menyenangkan bukan?

Download Game Emoji Mix Tiktok by Tikolu atau Tikoalu

Apakah kamu ingin memainkan Game Emoji Mix TikTok? Jika iya, kamu dapat mengunduhnya langsung dilaman Google PlayStore dengan mengeklik tautan berikut:

Donwload

Perlu kamu tahu, game ini tidak memakan terlalu banyak memori kok, hanya sekitar 24 MB. Setelah diunduh, kamu akan bebas memainkannya langsung di samrtphone kamu secara gratis!.

Bagi kamu yang penasaran dengan spesifikasi dari aplikasi Emojimix ini, kamu bisa mengetahuinya di bawah ini:

Nama Emojimix Versi 0.1 OS Minimal 4.4 dan yang lebih tinggi Developer Unicode Games Ukuran File 24 MB

Cara Menggunakan Emojimix by Tikolu Tanpa Install Aplikasi

Selain Google PlayStore, kamu juga dapat mengunduh Game TikTok Emoji melalui browser. Berikut ini langkah-langkahnya:

Buka browser dan masuk ke situs https:// tikoludotnet/emojimix/ Pilih “Click here to begin”. Setelah itu kamu akan mendapatkan 2 jenis kombinasi emoji. Jika ingin mendapatkan emoji lain tinggal emoji dari hasil kombinasi tersebut. Kamu bisa mengulanginya hingga menemukan yang pas.

Cara Bermain Game Emoji Mix TikTok

Kamu ingin memainkannya sesegera mungkin setelah kamu mengunduhnya, bukan? Perlu kamu ketahui, memainkan game ini sama sekali tidak sulit. Berikut adalah petunjuknya:

Pertama buka aplikasi atau tautan Emojimix dari ponsel kamu. Setelah itu klik Play. Jika sudah kamu akan masuk ke level satu dan bakal diberikan sebuah quest. Quest ini nantinya bisa kamu gunakan untuk berkreasi membuat emoji. Setelah itu, kamu tinggal menyusun semua komponen untuk membentuk emoji baru sesuai yang diminta. Jika sudah berhasil, tinggal masukkan ke keranjang emoji yang telah kamu susun. Misal berhasil maka kamu akan menang dan berhak naik level. Jika sudah maka masukkan emoji tersebut ke dalam keranjang. Misal kamu bisa memenangkan permainan di setiap level maka kamu berhak naik level. Selesaikan semua misi hingga kamu memenangkannya.

Fitur Unggulan Emoji Mix APK

Meski tergolong baru namun game ini cukup menyita banyak perhatian lho. Ini karena Emojimix APK merupakan game ringan yang bisa dimainkan oleh siapa saja. Berikut ini adalah beberapa fitur unggulan dari aplikasi Emoji mix:

1. Beragam Emoji Unik dan Lucu

Kita dapat menggunakan emoji untuk mengomunikasikan pikiran dan perasaan kita. Apakah kamu gembira, depresi, marah, atau tergila-gila. Selain digunakan sebagai bentuk ekspresi, emoji juga sering digunakan untuk memecah momen chat yang mulai terasa kaku.

Sekarang sejalan dengan ini, Emojimix TikTok hadir sebagai aplikasi yang dapat membuat emoji jauh lebih unik. Game ini memungkinkan kamu untuk bebas mengekspresikan diri dan mengembangkan kemampuan kreatif kamu tanpa biaya apapun.

2. Banyak Level yang Dapat Dimainkan

Selain jumlah emoji yang sangat banyak, aplikasi ini juga menawarkan sejumlah besar level permainan. Kamu akan terus naik level saat kamu memecahkan teka-teki menjadi emoji yang sesuai.

Permainan ini sangat cocok dimainkan oleh anak kecil karena dapat mengasah kreativitasnya. kamu juga dapat menggunakannya untuk memutar waktu sambil menunggu sesuatu yang lain terjadi.

3. Bisa Dimainkan Secara Gratis

Last but not least, kamu dapat menikmati game ini tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Kamu juga tidak diharuskan membeli game ini dalam bentuk in-app purchase. Sangat menyenangkan bukan?

Kekurangan Game Emoji Mix by Tikolu

Meski menjadi game viral dengan banyak fitur menarik di dalamnya, TikTok Emoji Mix juga memiliki beberapa kekurangan. Namun perlu diingat bahwa kekurangan ini tidak serta merta membuat kamu tidak menarik untuk mendownload!

Akibatnya, tidak ada tantangan sama sekali dalam game ini karena desainnya yang sangat sederhana. Sehingga jika disetujui oleh orang dewasa mereka akan cepat merasa bosan.

Selain itu, meskipun game yang berkaitan dengan emoji, namun emoji yang kamu buat tidak bisa digunakan untuk chatting. Jadi cukup kamu mainkan dalam game itu saja.

FAQ

Berikut ini pertanyaan seputar game Emoji Mix.

1. Bagaimana Cara Menggabungkan Emoji?

Buka aplikasi perpesanan dan ketuk bilah tulis seperti kamu akan mengetik pesan baru. Saat keyboard muncul, ketuk ikon emoji di sebelah bilah spasi dan ketuk emoji yang ingin kamu gunakan. Google akan secara otomatis melihat pratinjau gabungan emoji dengan yang kamu pilih.

2. Siapa yang Membuat Emojimix?

Aplikasi ini dibuat pada tahun 2013 oleh Jeremy Burge,seorang penikmat dan penggemar grafis. Entitas tersebut adalah anggota Unicode Consortium, sebuah LSM yang bertanggung jawab atas pengembangan dan penerapan standar pengkodean yang dirancang untuk memfasilitasi transmisi teks dalam berbagai bahasa.

3. Bagaimana Cara Mendapatkan Emojimix?

Buka situs Tikoludotnet

Pilih emojimix

Klik “klik di sini untuk memulai”

Pilih emoji yang ingin digabungkan dan lihat hasilnya.

Klik salin jika ingin menyimpan emoji

Klik bagikan jika ingin membagikan emoji ke berbagai media sosial.

Kesimpulan

Emojimix TikTok adalah bentuk permainan yang dimiliki oleh Unicode Games. kamu dapat menggabungkan beberapa emoji untuk membuat emoji yang sama sekali baru.

Jika kamu ingin memainkan Game TikTok Emoji Mix, kamu dapat mengunduh secara langsung di Google PlayStore. Emojimix APK adalah game ringan yang bisa dimainkan oleh siapa saja. Aplikasi ini menawarkan sejumlah besar emoji dan sejumlah besar level permainan.