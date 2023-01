Download YouTube Go Apk Gratis Versi Terbaru

Teknatekno.com – Download YouTube Go Apk untuk menonton video dengan menghemat kuota internet tanpa buffering. Adapun link download YouTube Go Apk akan tersedia di akhir artikel ini dan bisa langsung di-instal di handphone kamu.

Review YouTube Go Apk

YouTube Go sendiri yakni sesuatu aplikasi YouTube yang nyatanya lebih hemat kuota, karena kalian bisa melihat video dengan resolusi 144, 240, 360p, 480, 720×60, dan sampai 1080. Bukan hanya itu saja, tetapi kalian pula bisa mendownloadnya gratis.

Keuntungan mengenakan YouTube Go sendiri memanglah sangat banyak. Tapi disisi lain, sepertinya sekarang ini YouTube Go sudah tidak bisa lagi di download melalui Playstore.

Maka dari itu, pada kesempatan kali ini Teknatekno akan membagikan link download YouTube Go Apk versi terbaru 2021& Jenis Lama. Sehingga kalian bisa mengunduh aplikasinya melalui link yang sudah kami sediakan.

Kelebihan YouTube Go Apk

Nah, berikut ini ialah kelebihan yang terdapat pada aplikasi YouTube Go. Jadi, wajib banget nih kamu simak baik- baik!

1. Ukuran Aplikasi Lebih Ringan

Salah satu kelebihan YouTube Go ialah aplikasi ini memiliki ukuran lebih ringan dibandingkan aplikasi YouTube biasa. Bayangkan kamu hanya perlu memerlukan ruang dekat 7, 6MB saja untuk bisa install aplikasi YouTube Go di smartphone kamu.

Tidak cuma itu, aplikasi YouTube Go kala dijalankan hanya mengambil kapasitas data dekat 66MB aja. Jadi, dengan mengenakan aplikasi YouTube Go kamu tidak perlu lagi deh, cari tau tata cara mengatasi memori internal yang penuh.

2. Lebih Hemat Kuota Internet

Kelebihan YouTube Go dibandingkan aplikasi YouTube biasa yang kedua ialah aplikasi ini lebih hemat kuota internet. Apabila selama ini kamu harus download video YouTube ke galeri terlebih dahulu untuk bisa mengirit kuota internet, dengan mengenakan aplikasi YouTube Go tidak perlu lagi deh.

Soalnya dengan aplikasi ini kamu bisa memilah kualitas video yang rendah supaya bisa mengirit kuota internet. Oh iya, kabarnya aplikasi ini dibuat memanglah untuk pengguna YouTube yang memiliki kuota internet yang pas- pasan loh gaes.

3. Share Video Lebih Mudah

Kelebihan YouTube Go yang ketiga ialah kamu bisa membagikan video YouTube yang sudah di- unduh tadi dengan mudah. Ya, aplikasi ini juga bisa untuk transfer video YouTube loh. Menariknya, hal ini tidak membutuhkan kuota untuk transfer video YouTube tersebut.

Jadi, kamu bisa dengan bebas mengirim hasil download video YouTube tadi ke teman-teman kamu. Caranya dengan klik tombol Share, lalu pilih device yang ingin dikirim, setelah itu tunggu proses pengiriman video sampai berakhir.

4. Kompatibel dengan Segala Sistem Operasi

Kelebihan aplikasi YouTube Go dibandingkan aplikasi YouTube biasa yang keempat ialah aplikasi ini kompatibel dengan segala sistem operasi.

Nyatanya untuk smartphone yang masih mengenakan sistem operasi yang rendah semacam Jelly Bean ke bawah, kamu masih bisa kok di- install aplikasi YouTube Go .

Nah, bila selama ini kamu tidak bisa download aplikasi yang tidak kompatibel di Play Store semacam Turbo Downloader yang manfaatnya untuk download video YouTube, mending kamu download dan instal aplikasi YouTube Go aja gaes.

5. Bisa Putar Video Terlebih Dahulu Sebelum Mendownloadnya

Selanjutnya kelebihan YouTube Go yang kelima ialah kamu bisa memutar videonya terlebih dahulu dikala saat sebelum mendownloadnya. Jadi, dikala saat sebelum download video YouTube, kamu bisa melihat- amati sekilas isi dari video YouTube tersebut.

Jadi, kamu tinggal klik tombol “PUTAR” untuk melihat video YouTube tersebut. Mengenai ini berfungsi untuk meminimalisir ketidaksesuain kamu terhadap video yang di- unduh.

Terlebih disaat ini banyak orang yang mengenakan tata cara clickbait yang isi kontennya tidak sesuai dengan judul dan thumbnailnya. Tata cara ini sih memanglah kilat mendapatkan keuntungan dari YouTube, namun tidak untuk jangka yang panjang.

6. Bisa Pilih Kualitas Video yang di Download

Kelebihan YouTube Go dibandingkan aplikasi YouTube biasa yang berikutnya ialah kamu bisa memilah kualitas video yang hendak di- unduh sesuai dengan keinginan kamu.

Nah, ini pula yakni salah satu faktor kenapa aplikasi YouTube Go sangat hemat kuota. Karena, kamu bisa memilah kualitas yang rendah untuk menyimpan video YouTube.

Eits, namun kamu pula bisa kok memilah kualitas video besar dan pula standar, untuk ukurannya berbeda-beda tergantung dari video YouTube tersebut.

Masing- masing ada kelebihan pasti ada kekurangannya pula dong. Nah, kayaknya bakalan lebih lengkap lagi, bila kita bahas kekurang YouTube Go dibandingkan aplikasi YouTube biasa deh. Jadi, untuk kamu yang mau tau pula kekurangan YouTube Go bisa langsung disimak nih!

Kekurangan YouTube Go Apk

Nah, berikut ini sebagian kekurangan aplikasi YouTube Go yang wajib kamu ketahui!

1. Kualitas Video Sangat Rendah

Semacam yang sudah kita ketahui bila mengenakan YouTube Go kamu bisa memilah kualitas video yang di idamkan terlebih ada kualitas yang rendah.

Hendak tetapi, untuk kualitas video yang rendah ini sangat tidak direkomendasikan sekali, karena video rendah ini pasti hasilnya begitu kurang baik. Sehingga, untuk kamu yang mempunyai kasus kesehatan mata hendak sangat tersendat sekali.

Oleh sebab itu, mau tidak mau kamu harus memilah kualitas video YouTube yang besar. Sehingga, tidak hendak mengusik penglihatan kamu kala melihat video YouTube.

2. Tidak Ada Fitur Komentar

Kekurangan YouTube Go yang kedua ialah tidak tersedianya fitur kolom komentar. Semacam yang kita ketahui, untuk jadi YouTuber pendatang baru dari nol hingga sukses ialah dengan berhubungan di kolom komentar.

Dengan tidak adanya fitur kolom komentar di YouTube Go ini, kamu mau tidak mau harus membuka aplikasi YouTube biasa untuk membalas maupun berhubungan dengan subscriber di kolom komentar.

3. Tidak Bisa Melihat Profil Channel YouTube Orang Lain

Kekurangan aplikasi YouTube Go yang ketiga ialah kamu tidak bisa melihat profil channel YouTube orang lain maupun milik sendiri. Yups, semacam yang sudah dikabarkan, bila aplikasi ini digunakan untuk pengguna yang tidak mempunyai banyak kuota.

Akhirnya YouTube meniadakan fitur untuk melihat profil channel YouTube orang lain maupun milik diri sendiri. Eits, namun kamu masih bisa kok subscribe channel orang lain melalui aplikasi YouTube Go ini.

4. Tidak Bisa Melihat Trending YouTube

Kekurangan aplikasi YouTube Go yang keempat ialah kamu tidak melihat trending yang ada di YouTube. Salah satu mengidentifikasi yang lagi viral di YouTube ialah dengan melihat trending.

Untuk melihat trending di Indonesia saja tidak bisa terlebih untuk melihat trending YouTube di negara lain. Jadi, sangat disayangkan aja sih, tidak bisa melihat trending YouTube melalui YouTube Go .

5. Tidak Bisa Melihat Notifikasi

Kekurangan aplikasi YouTube Go selanjutnya ialah kamu tidak bisa melihat notifikasi yang masuk. Notifikasi ini berfungsi untuk memberitahu kamu channel YouTube yang sudah publish video,.

Tidak cuma itu, notifikasi tersebut pula hendak memberitahu kamu bila ada like, komentar terlebih subscriber channel YouTube kamu pula. Jadi, untuk melihat notifikasi YouTube yang masuk ialah dengan mengenakan aplikasi YouTube biasa gaes.

6. Tidak Ada Tombol Like dan Dislike

Kekurangan YouTube Go yang berikutnya ialah tidak tersedianya tombol like dan pula dislike. Pasti bila kamu menggemari video YouTube, kamu hendak memberikan apresiasi dengan tombol like kan?

Demikian pula sebaliknya, apabila kamu tidak menggemari video YouTube yang ditonton, sampai kamu hendak memberikan tombol dislike. Nah, sayangnya di YouTube Go kedua tombol tersebut tidak terdapat.

Jadi, bila kamu ingin memberikan like maupun dislike harus melalui aplikasi YouTube biasa maupun bisa pula melalui browser dengan menghadiri website YouTube.

Link Download YouTube Go Apk Versi Terbaru

Jika kamu mencari YouTube Go di Google PlayStore, kamu tidak akan menemukannya lantaran sudah tidaik tersedia, Link download di bawah ini masih bisa digunakan untuk pengguna YouTube Go versi terbaru.

Link download YouTube Go :

https://www.mediafire.com/file/87qpv30n421cs13/YouTube+Go_v3.23.53.apk/file

Catatan: Jika aplikasi tidak berfungsi, kemungkinan pihak YouTube sudah mengembangkan ke versi paling terbaru.

Kesimpulan

Demikian pembahasan dari Teknatekno mengenai Aplikasi YouTube Go. Jika Teknozen tertarik untuk menggunakan aplikasi lite ini, kamu bisa langsung download di link yang sudah kami sediakan diatas. Semoga bermanfaat!