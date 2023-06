Download YouTube Go Apk V3.23.53 Gratis Versi Terbaru

Jika kamu mencari YouTube Go di Google Play Store, kamu tidak akan menemukannya lantaran sudah tidak tersedia, Link download di bawah ini masih bisa digunakan untuk pengguna YouTube Go versi terbaru.

Kekurangan YouTube Go yang berikutnya ialah tidak tersedianya tombol like dan pula dislike. Pasti bila kamu menggemari video YouTube, kamu hendak memberikan apresiasi dengan tombol like kan?

Masing- masing ada kelebihan pasti ada kekurangannya pula dong. Nah, kayaknya bakalan lebih lengkap lagi, bila kita bahas kekurang YouTube Go dibandingkan aplikasi YouTube biasa deh. Jadi, untuk kamu yang mau tau pula kekurangan YouTube Go bisa langsung disimak nih!

Kelebihan YouTube Go dibandingkan aplikasi YouTube biasa yang kedua ialah aplikasi ini lebih hemat kuota internet. Apabila selama ini kamu harus download video YouTube ke galeri terlebih dahulu untuk bisa mengirit kuota internet, dengan mengenakan aplikasi YouTube Go tidak perlu lagi deh.

Tidak hanya itu, ketika aplikasi YouTube Go dijalankan, aplikasi ini hanya menggunakan kapasitas data sekitar 66MB saja. Dengan menggunakan aplikasi YouTube Go, kamu tidak perlu lagi mencari cara untuk mengatasi memori internal yang penuh.

Salah satu kelebihan dari YouTube Go adalah aplikasi ini memiliki ukuran yang lebih ringan dibandingkan dengan aplikasi YouTube biasa. Bayangkan, kamu hanya memerlukan ruang sekitar 7,6MB saja untuk menginstal aplikasi YouTube Go di smartphone kamu.

Keuntungan mengenakan YouTube Go sendiri memanglah sangat banyak. Tapi disisi lain, sepertinya sekarang ini YouTube Go sudah tidak bisa lagi di download melalui Playstore.

Teknatekno.com – Download YouTube Go Apk untuk menonton video dengan menghemat kuota internet tanpa buffering. Adapun link download YouTube Go Apk v3.23.53 akan tersedia di akhir artikel ini dan bisa langsung di-instal di handphone kamu.

