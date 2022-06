Samsung Galaxy M53 5G, Bocoran Spesifikasi dan Harga

Teknatekno.com – Samsung dikabarkan akan kembali merilis smartphone terbarunya dengan nama komersial Samsung Galaxy M53 5G. Ponsel ini adalah penerus dari Samsung Galaxy M52 5G yang diluncurkan pada September 2021 lalu.

Samsung Galaxy M53 5G memiliki dimensi 164.7 x 77 x 7.4 mm dengan berat 176 gram. Di bagian display, smartphone unggulan Samsung ini menggunakan layar Super AMOLED Plus berukuran 6,7 inch dan resolusi 1.080 x 2.408 pixel.

Urusan platform, ponsel ini berjalan di sistem operasi Android 12 dan lapisan antarmuka One UI 4.1. Dari segi mesin, ponsel ini menggunakan Chipset MediaTek MT6877, CPU Octa Core dan GPU Mali-G68 MC4.

Mesin tersebut dipadupadakan dengan RAM mencapai 6GB dan ROM 128 GB, serta dukungan memori external jenis microSDXC. Bagian fotografi adalah senjata utama dari smartphone ini, karena dibekali dengan empat kamera belakang.

Ada lensa wide 108 MP f/1.8, lensa ultrawide 8 MP f/2.2, lensa depth 2 MP f/2.4 dan terakhir lensa macro 2 MP f/2.4. Dengan empat lensa tersebut, kamu bisa merekam video hingga 4K@30fps dan 1080p@30/60fps.

Untuk aktivitas selfie dan video call, ponsel ini hadir dengan lensa wide 32 MP f/2.2. Seperti kebanyakan smartphone Samsung, Samsung M53 ini juga menggunakan teknologi fingerprint di sisi body.

Sementara untuk ketahanan, smartphone yang dirumorkan akan rilis pada akhir April 2022 ini menggunakan tipe Li-Ion 5.000 mAh non removable dengan teknologi fast charging 25W. Ponsel ini hadir dengan tiga varian warna, Green, Blue, dan Brown.

Detail Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy M53 5G

Berikut spesifikasi Samsung Galaxy M53 5G dan perkiraan harganya:

Jaringan

Technology : GSM / HSPA / LTE / 5G

Rilis

Announced : 2022, April 07

Status : Coming soon. Exp. rilis 2022, April

Body

Dimensi : 164.7 x 77 x 7.4 mm (6.48 x 3.03 x 0.29 in)

Berat : 176 g (6.21 oz)

SIM : Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)

Display

Tipe : Super AMOLED Plus, 120Hz

Ukuran : 6.7 inches, 108.1 cm2 (~85.3% screen-to-body ratio)

Resolusi : 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density)

Platform

OS : Android 12, One UI 4.1

Chipset : MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G (6 nm)

CPU : Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55)

GPU : Mali-G68 MC4

Memori

Slot kartu : microSDXC

Internal : 128GB 6GB RAM

Kamera Utama

Quad : 108 MP, f/1.8, (wide), PDAF

8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4″, 1.12µm

2 MP, f/2.4, (depth)

2 MP, f/2.4, (macro)

Fitur : LED flash, panorama, HDR

Video : 4K@30fps, 1080p@30/60fps

Kamera Selfi

Single : 32 MP, f/2.2, 26mm (wide)

Video : 4K@30fps, 1080p@30fps

Audio

Loudspeaker : Yes

3.5mm jack : No

Konektivitas

WLAN : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot

Bluetooth : 5.2, A2DP, LE

GPS : Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS

NFC : Yes (market/region dependent)

Radio : Tidak ditentukan

USB : USB Type-C 2.0, USB On-The-Go

Fitur

Sensor : Fingerprint (dipasang disamping), accelerometer, gyro, proximity, compass

Baterai

Tipe : Li-Ion 5000 mAh, non-removable

Pengisian : Fast charging 25W

Lain-Lain

Warna : Green, Blue, Brown

Model : SM-M536B, SM-M536B/DS

Tanggal Rilis dan Perkiraan Harga Samsung Galaxy M53 5G

Sampai saat ini Samsung belum membocorkan kapan ponsel ini mulai tersedia. Belum diketahui juga apakah ponsel ini akan dijual di Indonesia atau tidak. Untuk harganya, Samsung Galaxy M53 5G dirumorkan akan dibanderol dengan harga sekitar Rp 5-6 juta.

Kesimpulan

Demikianlah informasi dari Teknatekno seputar bocoran spesifikasi dan harga Samsung Galaxy M53 5G yang akan segera rilis. Semoga artikel ini bisa bermanfaat ya!

