MINI Cooper Electric Meluncur di Indonesia, Spek Menggoda Harga Hampir 1 Milyar

Teknatekno.com – Setelah cukup lama menarik perhatian pecinta otomotif, BMW Group Indonesia resmi meluncurkan MINI Cooper Electric di Indonesia. MINI Cooper Electric ini menjadi mobil listrik pertama milik MINI. Dimana acara peluncuran tersebut berlangsung pada hari Rabu 8 Juni 2022.

Mobil kompak bertenaga listrik ini didatangkan secara utuh atau Completely Built Up (CBU) dari Inggris, dengan dua pilihan tipe yakni MINI Electric dan MINI Electric Collection.

Adapun kedua model tersebut sudah bisa dipesan secara langsung di MINI Exhibition, yang berlokasi di Main Atrium PIK Avenue, Jakarta Utara mulai tanggal 8 hingga 12 Juni 2022.

“Hari ini MINI kembali membuat pencapaian penting dengan menjadi brand otomotif premium pertama di segmennya yang meluncurkan kendaraan full listrik, dan mulai hari ini MINI Electric telah tersedia untuk pelanggan di Indonesia,” ucap Ramesh Divyanathan, President Director BMW Group Indonesia, Rabu 8 Juni 2022.

“MINI Electric membuka jalan menuju pengalaman berkendara yang berkelanjutan dan tetap menawarkan desain yang unik khas MINI serta tegaskan komitmen BMW Group Indonesia untuk menjadikan tahun 2022 sebagai The Year of E-Mobility,” lanjutnya.

Spesifikasi MINI Cooper Electric

Untuk spesifikasinya, MINI Electric menggunakan motor listrik bertenaga 135 kW atau setara 184 dk di 7.000 rpm. Mobil listrik tersebut juga mampu menghasilkan torsi puncak sebesar 270 Nm sejak putaran 100 hingga 1.000 rpm.

Sedangkan untuk baterainya, MINI Electric dibekali dengan baterai Lithium-ion berkapasitas 28,9 kWh yang diletakkan di bawah lantai mobil. Dengan baterai tersebut, MINI Electric diklaim mampu menempuh jarak hingga 232 km dalam satu kali pengisian penuh.

MINI Cooper Electric ini punya kulit yang sama dengan MINI Cooper S, maka dari itulah ada detail-detail bertema listrik di mobil ini. Salah satunya adalah laburan warna kuning di spion, bibir pelek, logo “S” dan logo Electric ala MINI.

Desain peleknya pun menarik, karena punya 3 lubang yang terinspirasi dari colokan stop kontak 3 kaki yang biasa dipakai di Inggris. Saat ditampilkan, ada mobil yang pakai ban Goodyear Eagle F1, ada juga yang pakai Pirelli Cincurato, namun keduanya sudah RFT dan didesain dengan hambatan gelinding yang rendah.

Saat ini MINI Cooper Electric hanya tersedia dalam varian 3 pintu. Saat kita buka pintu frameless-nya, kita akan melihat interior yang identik dengan MINI Cooper pada umumnya.

Lagi-lagi, kita bisa menemukan banyak elemen kuning di tombol start-stop, bagian bawah setir, tuas transmisi dan lain-lain. Bahkan MINI sampai memberikan pola hiasan baru di bagian depan penumpang khusus untuk mobil ini.

Fitur MINI Cooper Electric pun banyak yang diangkat dari MINI Cooper biasa, namun kini ditambah rem parkir elektronik dan switch untuk mengatur regenerative braking.

Bagasi MINI Cooper Electric tidak berubah, tetap 211 liter, namun karena baterai mobil ini ada di bawah jok belakang, ruang belakang pun jadi lebih sempit daripada MINI Cooper biasa. Tidak ada bagasi depan, namun setiap pembelian mobil listrik ini sudah dapat charger.

Cara Mengisi Daya MINI Electric

Apabila pemilik kendaraan memilih menggunakan daya pengisian 11kW, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kendaraan hingga 80 persen sekitar 2,5 jam. Sedangkan menggunakan travel charger dengan daya pengisian 2,3 kW, waktu yang dibutuhkan sekitar 12 jam untuk mengisi 80 persen daya kendaraan.

Jika pemilik kendaraan memilih menggunakan DC atau fast charging dengan daya pengisian hingga 50kW membutuhkan waktu sekitar 36 menit untuk mengisi 80 persen daya kendaraan.

Selain MINI Electric, MINI Indonesia juga menghadirkan varian MINI Electric Collection atau aksen desain istimewa dan fitur peralatan baru. Dikembangkan untuk edisi terbaru MINI, khusus varian ini disematkan desain front-end dan Multitone Roof.

Varian ini juga mendapatkan lampu depan LED Adaptive, door sill dengan logo MINI Electric, sport seats dengan kombinasi Light Grey fabric/leatherette. Dari sisi interior, disematkan finishing Aluminium MINI Yours dan lapisan atap berwarna antrasit.

Harga MINI Cooper Electric

Bicara soal harga, MINI Electric dibanderol Rp 945 juta off the road alias belum termasuk pajak dan kelengkapan dokumen jalan. Begitu juga dengan MINI Electric Collection yang dibanderol Rp 955 juta off the road.

Namun, harga tersebut sudah termasuk MINI wallbox, kabel untuk public charging, travel charger, serta biaya installasinya.

Penutup

Demikianlah informasi mengenai mobil listrik bernama MINI Cooper Electric yang baru saja rilis di Indonesia. Semoga artikel ini bisa bermanfaat untuk kamu ya.

Pencarian Populer