Cara Membuat Creative Brief yang Menarik

Teknatekno.com – Hai Teknozen! Tahukah kamu bahwa creative brief atau ringkasan kreatif adalah salah satu hal penting yang harus dibuat untuk mengerjakan sebuah proyek kreatif, lho. Buat kamu yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang cara membuat creative brief, kamu bisa simak artikel dibawah ini.

Creative brief sangat penting untuk mengartikulasikan nilai, visi, tujuan, dan hasil yang diinginkan dari proyek kreatif, seperti kampanye pemasaran atau periklanan. Cara membuat creative brief terbilang cukup sederhana. Kamu cukup mengikuti langkah-langkah dibawah ini.

Mengenal Apa itu Creative Brief

Creative brief adalah dokumen singkat yang menguraikan strategi dan spesifikasi proyek kreatif, seperti tujuan, sasaran, persyaratan, pesan, demografi, dan informasi penting lainnya.

Perlu kamu ketahui, bahwa creative brief antar proyek mungkin berbeda karena teknik khusus untuk menulis sebuah creative brief. Namun, berikut adalah beberapa contoh elemen yang sering terlihat dalam creative brief:

Brand statement secara singkat Gambaran latar belakang dan tujuan proyek atau kampanye Tantangan utama yang ingin diselesaikan oleh kampanye Target audiens Kompetitor Pesan utama untuk menjelaskan brand value dan market positioning Saluran komunikasi tempat kampanye akan dijalankan

Selain elemen-elemen ini, kamu juga terkadang bisa menyertakan elemen pendukung seperti menjelaskan ketentuan tertentu yang harus disampaikan (misalnya, aset yang diperlukan dan formatnya), jangka waktu proyek, dan spesifikasi anggaran.

Perlu diketahui bahwa apakah kamu bekerja dengan agensi kreatif atau tim internal, creative brief akan memungkinkan semua orang yang terlibat untuk melihat proyek dari awal hingga akhir, dari konsep hingga desain hingga eksekusi.

Ringkasan materi iklan juga dapat menjelaskan metrik yang dapat kamu gunakan untuk mengukur kinerja tim kamu. Selanjutnya, peran penting lain dari creative brief adalah untuk membantu kamu, tim, pemangku kepentingan, dan klien dalam menyelaraskan harapan dan mengkonsolidasikan semua upaya sejak awal proyek.

Manfaat Membuat Creative Brief

Sebelum mempelajari lebih jauh cara membuat creative brief, simak manfaat dan keuntungan membuat creative brief berikut ini:

Memermudah anggota tim untuk mengelola suatu proyek

Membuat anggota tim bisa bekerja secara lebih cepat, tetapi juga memberikan hasil yang sangat baik.

Menghemat waktu untuk menyelesaikan suatu proyek

Tujuan Membuat Crative Brief

Tujuan membuat creative brief adalah untuk merancang proyek atau kampanye pemasaran yang akan dilakukan agar semua orang yang terlibat dapat dengan mudah memahaminya. Creative brief yang tertata dengan baik akan membuat tim kreatif memahami keseluruhan proyek dan audiens yang harus dibidik.

Selain itu, ini dapat membantu dalam memahami tugas apa yang harus diselesaikan secara efektif, tujuan utama proyek, dan pesan yang harus dikirim bersama proyek.

Membuat creative brief dapat membuat efektifitas dan efisiensi komunikasi. Jika dokumen ini terstruktur dengan baik, proyek kamu akan dapat mencegah perubahan mendadak pada rencana, kesalahpahaman, dan tujuan yang bentrok dengan pemangku kepentingan lainnya.

Hasilnya, proyek akhir, yang dimulai dengan pembuatan creative brief yang jelas, akan menghasilkan hasil berkualitas tinggi. Sebuah proyek akan berjuang untuk berfungsi secara efektif, sesuai jadwal, dan efisien tanpa arahan kreatif.

Cara Membuat Creative Brief

Meski terkesan rumit, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kamu ikuti untuk membuat creative brief, yaitu:

1. Tentukan Nama Kampanye Suatu Proyek

Meskipun kelihatannya mudah, memutuskan nama proyek adalah salah satu aspek terpenting dari creative brief. Jika kamu membuat kampanye untuk mempromosikan produk atau layanan baru, nama kampanye akan menjadi hal pertama yang disebutkan oleh perwakilan tim.

Dalam creative brief, buat nama yang khas, kreatif, dan orisinal, atau yang belum pernah digunakan oleh proyek lain. Juga, ingatlah untuk membuat kalimat yang singkat dan menarik. Berikut ini adalah beberapa contoh nama kampanye fiktif:

The Don’t Forget Your Memories Campaign, Perusahaan bingkai foto

The “What’s hotter than Pepperco hot sauce?”, merek sambal

Nama proyek biasanya berada di bagian paling atas daricreative brief.

2. Tulis Tentang Merek dan Garis Besar Sejarah Perusahaan.

Bagian lain yang sederhana namun penting adalah latar belakang atau sejarah proyek perusahaan. Latar belakang perusahaan tidak boleh berupa sejarah luas perusahaan atau kata-kata yang disalin dan ditempel dari halaman “Tentang” situs web perusahaan.

Sebaliknya, selaraskan sejarah perusahaan dengan latar belakang proyek yang akan dilakukan. Saat mengembangkan latar belakang perusahaan untuk creative brief kamu, pertimbangkan pertanyaan berikut:

Apakah perusahaan pernah menjalankan kampanye serupa? Mengapa perusahaan memutuskan untuk memulai kampanye ini sekarang? Apa yang terjadi di pasar, dan bagaimana kampanye ini akan bereaksi terhadapnya?

3. Soroti Tujuan Proyek

Bagian tujuan proyek harus memberikan gambaran singkat tentang tujuan proyek, jadwal, dan target audiens. Ini dapat dicapai dengan satu atau dua frase.

Namun, kamu dapat membuat tujuan proyek yang lebih kreatif dan menyesuaikannya dengan gaya dalam porsi. Menulis tujuan proyek dapat membantu kamu dan tim kamu menyelaraskan tujuan dan hasil proyek kamu.

4. Tentukan Target Audiens

Target audiens adalah bagian dari pasar kamu yang secara langsung akan mendapat manfaat dari produk atau layanan baru. Kamu dapat membagi audiens kamu menjadi audiens primer dan sekunder. Ini akan memungkinkan tim kamu lebih leluasa untuk bereksperimen dengan ide-ide kreatif.

5. Tentukan Karakter Kampanye yang Akan Dilakukan

Nada dan suara yang kamu pilih dalam kampanye kamu akan membentuk kepribadiannya secara keseluruhan. Namun, ingatlah untuk tetap konsisten dalam setiap aspek kreatif yang diciptakan.

Mengidentifikasi beberapa kata sifat yang mencerminkan posisi kampanye dapat membantu seorang copywriter dalam menyusun salinan yang mengirimkan pesan yang tepat di lingkungan yang tepat.

Selain itu, mengidentifikasi karakter kampanye memudahkan desainer grafis untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat untuk membantu operasi proyek.

6. Buat Daftar Keuntungan Proyek

Elemen lain yang tidak boleh diabaikan adalah mendokumentasikan keuntungan proyek. Manfaat proyek umumnya dikenal dengan sebutan Key Consumer Benefit (KCB).

Untuk menjaga semua orang tetap sejalur dengan keuntungan utama yang disebutkan, termasuk creative brief. Untuk memilih manfaat konsumen utama yang terbaik, konsultasikan dengan pemangku kepentingan proyek dan bergantung pada riset konsumen.

7. Tentukan Kalimat Call to Action yang Tepat

Terakhir, setelah melihat kampanye kamu, audiens kamu harus mengambil tindakan. Disini kamu memerlukan frasa Call to Action. Call to Action adalah pernyataan atau ajakan kepada konsumen untuk melakukan tindakan yang dapat membantu meningkatkan penjualan suatu produk atau layanan.

Kesimpulan

Demikianlah penjelasan dari Teknatekno mengenai cara membuat creative brief yang bagus dan menarik. Dari penjelasan diatas bisa kita simpulkan bahwa creative brief adalah komponen penting yang harus dibuat untuk mengelola sebuah proyek.

Oleh karena itu, jangan lupa untuk membuat creative brief terbaik dan terlengkap yang kamu bisa. Setelah kamu membuat creative brief, jangan lupa untuk membagikannya dengan anggota tim yang akan terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek.

Jangan lupa juga untuk membaginya dengan klien kamu. Jika ternyata masih ada hal yang tidak dapat diterima, jangan takut untuk mengubah creative brief agar sesuai dengan kebutuhan klien.