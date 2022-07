Begini Cara Kerja Internet yang Mudah Dipahami

Teknatekno.com – Kebanyakan orang cenderung tidak peduli dengan cara kerja internet. Padahal, jika kamu memahaminya dengan baik, kamu akan menyadari betapa rumit dan panjangnya teknologi ini berkembang dari tahun ke tahun.

Mengapa demikian? Internet terdiri dari jutaan komputer di seluruh dunia yang terhubung secara digital satu sama lain melalui kabel, serat karbon, dan nirkabel.

Kita juga bisa menyelesaikan banyak hal di internet berkat koneksi ini, termasuk berselancar didunia maya, berbicara dengan orang yang jauh, mengunduh foto dan film, dan sebagainya.

Nah, pada artikel kali ini Teknatekno akan menjelaskan bagaimana cara kerja internet secara singkat dan pastinya mudah untuk kamu pahami, Yuk, simak penjelasan dibawah ini.

Apa itu Internet?

Pada dasarnya, internet merupakan singkatan dari interconnection-networking. Internet adalah jaringan komunikasi dunia yang menghubungkan miliaran jaringan komputer secara terbuka dengan menggunakan sistem standar global Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP).

Ada juga yang berpendapat bahwa definisi internet adalah International Network (Jaringan Internasional), di mana semua jenis komputer dari seluruh dunia bisa dihubungkan dengan menggunakan metode komunikasi seperti telepon, satelit, dan lain-lain.

Seperti yang disebutkan seblmunya, internet merupakan singkatan dari Interconnection Networking dimana setiap komputer yang terhubung ke jaringan internet memiliki identifikasi unik yang dikenal sebagai alamat IP (Internet Protocol Address).

Setiap alamat IP komputer, yang merupakan kumpulan angka yang mengungkapkan identifikasi komputer di jaringan internet, pasti unik.

Apa Saja Fungsi Internet?

Secara umum, internet memiliki berbagai fungsi penting bagi masyarakat, terutama di wilayah metropolitan di seluruh dunia. Beberapa fungsi internet adalah sebagai berikut:

Sebagai media komunikasi

Sebagai media untuk akses informasi

Sebagai media bertukar sumber daya

Sebagai media untuk akses berita

Bagaimana Cara Kerja Internet?

Internet bekerja pada sistem yang rumit. Namun, penggunaan internet sekarang sudah menjadi suatu keharusan. Berikut ini adalah rincian cara kerja internet:

1. Membentuk Jaringan Sederhana

Ibaratkan ketika seseorang ingin memulai suatu hubungan, mereka harus terlebih dahulu membentuk jaringan. Jaringan ini menghubungkan komputer yang ingin berkomunikasi atau terhubung, dan selanjutnya dihubungkan ke router.

Cara kerja internet yang pertama yaitu agar bisa dihubungkan dan digunakan secara efektif adalah dengan terlebih dahulu membangun jaringan yang belum sempurna.

2. Membuat Jaringan Didalam Jaringan

Tahap selanjutnya dalam memahami cara kerja internet adalah membangun jaringan yang jauh lebih besar dan rumit dari jaringan sebelumnya.

Yang mana router seringkali melibatkan lebih dari satu komputer dalam jaringan, dan terdapat interface lain seperti modem. Jaringan ini nantinya akan mengembangkan jaringan di dalam jaringan.

3. Mengirim Pesan ke Jaringan yang Ingin Dituju

Cara kerja internet selanjutnya adalah mengirim atau menyampaikan pesan ke jaringan tujuan. Sebuah jaringan telah dibuat, dan banyak mesin yang diinginkan telah terhubung dengannya, tetapi internet belum terintegrasi.

Ini mungkin terkait dengan ISP (internet service procedure) sehingga bisa mengakses internet. Nantinya, ISP ini akan menghubungkan banyak jaringan ke jaringan yang ingin kamu ikuti.

4. Jaringan Menemukan Komputer

Seseorang kemudian bisa menghubungkan jaringan ke perangkat digital yang diperlukan sehingga internet bisa digunakan. Untuk terhubung ke internet, perantara seperti modem atau jaringan nirkabel biasanya diperlukan.

Nantinya, kedua perangkat tersebut akan membaca kode tertentu yang hanya dimiliki komputer untuk terhubung ke internet.

5. Internet Mulai Terhubung

Setelah itu, komputer akan mulai terhubung ke jaringan yang sesuai, dan internet akan terhubung. Pengguna bisa memverifikasi koneksi internet mereka di gadget digital mereka untuk mengonfirmasi bahwa itu terhubung.

Dalam situasi ini, komputer berhasil membaca jaringan internet yang sebelumnya telah dicoba untuk disambungkan melalui perantara yang ditunjukkan sebelumnya.

6. Menggunakan Internet

Setelah memahami cara kerja internet secara umum, kamu bisa melanjutkan ke cara kerja web. Situs web ini memiliki pengidentifikasi unik yang disebut Alamat IP (IP Address) yang dimiliki dan digunakan oleh semua komputer yang terhubung ke jaringan untuk mengidentifikasinya.

Alamat IP ini adalah kumpulan bilangan bulat unik yang dipisahkan oleh titik yang biasanya setiap empat digit.

7. Internet Membaca Kode Pencarian

Cara kerja internet selanjutnya adalah dengan membaca kode pencarian. Alamat IP tidak bisa disangkal membingungkan dan tidak diragukan lagi akan membuat situs web sulit ditemukan.

Akibatnya, alamat IP diubah menjadi domain dalam cara kerja server web sehingga pengguna bisa lebih cepat menemukan alamat yang diperlukan. Domain ini kemudian bisa digunakan sebagai kode pencarian untuk menemukan informasi yang diperlukan.

8. Pengguna Mendapatkan Informasi yang Dicari

Ketika pengguna masuk ke domain yang ingin mereka kunjungi, internet atau browser akan mencoba mencari domain tersebut.

Menggunakan server DNS, browser akan memeriksa alamat server asli tempat situs web di-host. Browser kemudian mengirimkan pesan permintaan HTTP ke server, meminta salinan halaman web diberikan kepada klien.

Gambaran Cara Kerja Internet

Jaringan internet membutuhkan setidaknya lima langkah untuk bekerja dengan benar. Semua langkah tersebut tentunya membutuhkan keberadaan ISP, DNS, IP Address, Browser, TCP, Server, HTTP, dan Paket Informasi. Jika salah satu dari mereka terganggu, data informasi tidak akan bisa ditautkan. Berikut cara kerjanya:

1. ISP dan Browser

Kita mulai dengan langkah pertama dalam memahami cara kerja internet, yaitu menghubungkan komputer ke internet melalui ISP.

ISP adalah singkatan dari Internet Service Protocol, yang mengacu pada perusahaan telekomunikasi yang menawarkan layanan internet seperti Indihome dan Biznet, serta versi nirkabel kartu GSM seperti XL, Tri, IM3, dan sebagainya.

Masing-masing ISP ini memiliki kecepatan koneksi yang berbeda. Jika kecepatan mobil diukur dalam kilometer per jam, internet menggunakan gigabyte per detik (megabyte per detik).

Karena kecepatan internet semakin meningkat, mungkin di masa depan kita akan bisa menemukan jenis yang mengkonsumsi gb/s (gigabyte per detik).

Kamu bisa mulai bermain game online atau berselancar menggunakan browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, dan lainnya segera setelah komputer kamu terhubung ke internet melalui ISP kamu.

2. DNS (Domain Name System)

Kita bisa mulai berselancar di internet menggunakan browser dengan membuka situs-situs seperti Google.com. DNS (Domain Name System) diperlukan untuk memuat halaman website agar (misalnya) Google.com memiliki IP Address dan bisa kita akses.

Orang mungkin memiliki telepon, tetapi mereka tidak akan bisa terhubung kecuali mereka memiliki layanan dan nomor telepon. Demikian pula, kami mungkin memiliki nama domain (misalnya, teknatekno.com), tetapi tidak akan bisa diakses sampai kami memiliki Alamat IP.

3. TCP (Transmission Control Protocol)

Sejauh ini, kita telah mempelajari bahwa DNS diperlukan untuk mengunjungi situs web menggunakan browser. Namun, prosedur tidak berakhir di situ karena TCP diperlukan untuk bertukar pesan antara situs web target dan komputer kita.

TCP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol, yang dimaksudkan untuk menjamin keberhasilan transmisi permintaan dan data melalui jaringan internet.

Istilah ‘bertukar komunikasi’ dalam konteks ini tidak semata-mata berhubungan dengan kegiatan ‘chatting’. Saat kamu ingin mengunjungi situs web tertentu, kamu juga bisa menyebutnya sebagai pertukaran data, karena kamu meminta data di situs web tersebut, dan situs web tersebut mengirimkannya kepada kamu.

4. HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

Jika ketiga langkah diatas berhasil maka jaringan internet akan mulai membangun HTTP (hypertext transfer protocol), yang fungsinya untuk menyediakan dokumen yang kita inginkan yang mayoritas dalam format HTML.

Sederhananya, bentuk asli dari semua halaman online (artikel, berita, blog, dan sebagainya) adalah file HTML yang harus dikirimkan dari situs web kepada pengunjung situs web. Semua informasi yang kita butuhkan kemudian akan ditransfer langsung ke komputer kita dalam bentuk kumpulan bit melalui TCP di atas.

Karena data akan diangkut melalui kabel, perjalanan dari router ke router, saluran telepon, dan/atau WiFi, kecepatan internet kita dan server website yang kita kunjungi akan diperiksa dari sini. Semakin cepat informasi sampai di layar komputer kita, semakin lancar proses perjalanannya.

5. Browser

Langkah terakhir kembali ke tanggung jawab browser untuk mengubah semua data ini menjadi foto, artikel, atau film yang bisa kita nikmati dengan cara yang sama seperti kamu membaca artikel tentang cara kerja internet di situs web kami.

FAQ

Berikut pertanyaan yang berhubungan dengan cara kerja internet.

Apa yang Dimaksud dengan Internet?

Internet adalah jaringan komunikasi elektronik global yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer. Jaringan ini disusun dan diatur dengan menggunakan telepon atau satelit.

Bagaimana Sejarah Internet?

Internet pertama kali muncul pada tahun 1969, saat itu baru berupa jaringan komputer yang dibangun oleh ARPA. ARPA adalah cabang dari Departemen Pertahanan AS. ARPANET adalah nama yang diberikan untuk proyek tersebut. Ini adalah singkatan dari Advanced Research Project Agency Network.

Bagaimana Sejarah Perkembangan Internet di Indonesia?

Sejarah internet Indonesia dimulai pada awal 1990-an. Saat itu, jaringan internet di Indonesia dikenal sebagai jaringan asosiasi, dan semangat gotong royong, kekeluargaan, dan kerjasama timbal balik sangat terasa di antara para peserta.

Apakah Nama Penyedia Internet Pertama Kali di Indonesia?

Awalnya, internet tidak lebih dari sebuah perangkat yang menghubungkan satu komputer ke komputer lain. Joseph Luhukay mendirikan koneksi internet pertama di Indonesia pada tahun 1983. Di kampus Universitas Indonesia, ia menciptakan jaringan UINet (University of Indonesia Network).

Indonesia adalah negara Asia pertama yang terhubung dengan jaringan internet global. Pemerintah Indonesia memberikan izin untuk ISP pada tahun 1995 melalui Departemen Pos dan Telekomunikasi, yang diberikan kepada IndoNet yang dipimpin oleh Sanjaya dan Radnet yang dipimpin oleh BRM, Roy Rahajasa Yamin.

Jelaskan Apa Kegunaan dari Internet?

Internet berfungsi sebagai metode komunikasi tanpa akhir serta sumber informasi dan segala pengetahuan. Di internet, ada banyak World Wide Web yang berbeda-beda dengan tema dan tampilannya masing-masing; semua layanan ini dapat diakses di internet.

Kesimpulan

Demikianlah penjelasan dari Teknatekno seputar cara kerja internet yang perlu kamu ketahui dan kamu pahami. Cara kerja internet cukup sederhana. Meskipun secara teknis internet membutuhkan banyak peralatan yang rumit. Semoga artikel ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kamu tentang bagaimana cara internet bekerja.