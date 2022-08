Pengertian Personal Computer, Jenis dan Contohnya

Teknatekno.com – Di era teknologi yang serba canggih ini, sangatlah penting bagi kita untuk mempelajari dan memahami pengertian tentang personal computer (PC). Bahkan, sebagian dari kita mungkin ada yang sering menggunakannya.

Nah, pada artikel kali ini, Teknatekno akan membahas seputar apa itu personal computer, mulai dari pengertian personal computer itu sendiri, fungsi dari personal computer, jenis-jenis personal computer yang banyak digunakan di dunia, sampai dengan contoh personal computer yang perlu kamu ketahui. Langsung saja yuk simak penjelasan dibawah ini.

Memahami Pengertian Personal Computer

Dalam bahasa Indonesia, personal computer adalah komputer pribadi. Pengertian personal computer adalah seperangkat komputer yang fleksibel, memiliki ukuran, kemampuan, dan harga sendiri, dan digunakan secara eksklusif oleh orang atau satu orang.

Dari segi fungsi, personal computer adalah perangkat yang memproses data input sekaligus memberikan output berupa data atau informasi sebagai tanggapan atas permintaan pengguna atau pengguna.

Personal computer merupakan barang umum yang dapat ditemukan di mana-mana di zaman sekarang ini, harganya relatif terjangkau di kalangan masyarakat, dan ada banyak jenis atau merek komputer ini.

Personal computer adalah perangkat komputer yang dirancang untuk konsumen akhir daripada spesialis atau profesional. Di waktu luang seseorang, personal computer digunakan. Berbeda dengan komputer dan mainframe, tenaga kerja, operasi, dan pembagian waktu dilakukan oleh sejumlah besar manusia pada saat yang bersamaan.

Sejarah Personal Computer

Sebelum istilah personal computer (PC) ini muncul, komputer diciptakan untuk perusahaan besar yang menempatkan terminal (berbentuk tipis) yang dapat digunakan oleh banyak pengguna ke satu komputer raksasa, di mana sumber daya yang disimpan di komputer pusat dibagi di antara semua. pengguna.

Dengan diperkenalkannya PC atau personal computer (komputer pribadi), mereka mengganggu tradisi komputasi pemanfaatan terminal. Pada akhir 1980-an, perkembangan teknis memungkinkan terciptanya komputer kompak yang dapat dibeli dan digunakan secara mandiri.

Pada tahun itu, personal computer umumnya tersedia. Untuk biaya PC pertama, yang terlalu mahal. Sejarah menunjukkan bahwa mereka memiliki pendahulu, terutama sebagai komputer penghitung.

Ini menunjukkan bahwa penciptaan sistem operasi yang efisien dan antarmuka yang ramah pengguna menyediakan bahan bakar untuk pengembangan dan memungkinkan mereka menjadi pengolah kata.

Fungsi Personal Computer

Setelah membahas tentang pengertian personal computer, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsinya. Fungsi utama personal computer adalah mengolah data masukan sekaligus memberikan keluaran berupa data atau informasi yang tentunya sesuai dengan keinginan pemakai atau pemakai.

Pengolahan data dimulai dengan menginput data atau input dan diakhiri dengan membuat atau mengeluarkan output berupa informasi. Prosedur pengolahan data ini mengharuskan penggunaan gadget yang merupakan bagian atau komponen yang tidak dapat dipisahkan.

Misalnya perangkat keras, perangkat lunak, dan terakhir brainware, kadang-kadang dikenal sebagai perangkat manusia (user atau pengguna).

Fungsi personal computer lainnya diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu data input, data processing, data output, data storage, dan data movement. Berikut penjelasan lengkap dar masing-masing fungsi personal komputer.

1. Data Input

Data atau informasi dalam personal computer adalah hal-hal yang diterima komputer pribadi dari suatu sumber. Data atau informasi diterima melalui tindakan pada banyak perangkat secara bersamaan, seperti mouse, keyboard, atau bahkan komputer atau perangkat lain.

2. Data Processing

Salah satu fungsi personal komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan keluaran, yaitu informasi. Teks, foto, musik, video, grafik, dan jenis data lainnya termasuk data yang diproses oleh personal computer.

3. Data Output

Fungsi lain dari personal computer adalah untuk menghasilkan output atau informasi setelah melewati langkah-langkah pengolahan data. Monitor, printer, dan bahkan speaker digunakan untuk menampilkan informasi.

4. Data Storage

Personal computer juga dapat digunakan untuk menyimpan data, memungkinkan data atau informasi ditemukan dan digunakan kembali dengan cepat. Data dapat disimpan di memori internal atau eksternal komputer.

5. Data Movement

Fungsi lain dari personal computer adalah untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lain atau dari satu perangkat output ke perangkat lain.

Manfaat Personal Computer

Dari penjelasan mengenai pengertian personal computer beserta fungsinya diatas, bisa kita lihat bahwa PC memiliki manfaat sebagai perangkat yang digunakan untuk memproses informasi, membuat perhitungan mekanis menjadi sederhana. Adapun manfaat lain dari PC, antara lain:

1. Alat Praktis Untuk Menghasilkan Karya

Selain digunakan sebagai alat transmisi data, PC juga memainkan peran penting dalam menghasilkan karya-karya praktis seperti menulis atau foto, yang mungkin bersifat digital atau grafis.

2. Manfaat di Bidang Administrasi dan Bisnis

Personal computer telah berkembang menjadi alat untuk memfasilitasi atau mempermudah pekerjaan manusia, khususnya di sektor bisnis dan administrasi. PC dapat menangani pemrosesan dokumen administratif, perhitungan modal, laporan laba rugi, dan banyak lagi.

3. Media Transfer Data dan Informasi

PC adalah perangkat yang memungkinkan penggunanya untuk mengangkut data dan informasi dengan cepat dan nyaman melalui internet.

Jenis-Jenis Personal Computer

Seiring berkembangnya dunia teknologi, ada banyak sekali jenis-jenis personal computer saat ini. Berikut diantaranya:

1. Personal Computer (PC)

Personal computer adalah istilah bahasa Inggris yang berarti “komputer pribadi”. Komputer ini terdiri dari kumpulan komputer yang tentu saja hanya digunakan oleh satu orang.

Secara umum, komputer ini berada di rumah, tempat kerja, toko, formal, atau tempat belajar. Apalagi, karena harga komputer ini cukup murah dan jenisnya banyak, bisa didapatkan di mana saja.

Komputer ini berperan untuk mengolah data yang masuk dan memberikan keluaran berupa data atau informasi berdasarkan preferensi pengguna.

Dimulai dengan menginput data atau input dan diakhiri dengan membuat informasi, data ini diolah. Komputer juga membutuhkan sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan brainware.

2. Server

Server adalah komputer yang telah dikonfigurasi untuk memberikan layanan ke komputer lain melalui jaringan. Secara umum, server ini memiliki CPU atau kinerja yang kuat. Selain itu, dapat mendukung sejumlah besar listrik, RAM besar, hard drive berkapasitas tinggi, printer bersama, dan fitur lainnya.

Fungsi server ini dapat mengkonfigurasi hak akses jaringan sehingga tidak semua klien dapat mengakses data yang tersimpan di komputer server.

Komputer ini juga menawarkan sumber daya untuk penggunaan bersama. Mungkin perangkat keras atau perangkat lunak yang dapat digunakan pada semua komputer klien di jaringan.

3. Desktop

Desktop tidak dapat diangkut dan biasanya hanya ditemukan di satu daerah. Selanjutnya, komputer ini hanya dimaksudkan untuk dipasang dan digunakan di atas meja di rumah atau di tempat kerja.

Ada beberapa jenis komponen pada komputer desktop ini. Seperti kotak komputer, monitor, CPU, dan keyboard secara fisik terpisah satu sama lain. Komputer ini juga terdiri dari mesin kantor, yang seringkali lebih murah daripada PC.

4. Laptop

Laptop adalah komputer portabel yang meminimalkan ukuran layar komputer, keyboard, dan perangkat keras penting lainnya. Alhasil, laptop ini mudah dibawa-bawa.

Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laptop dan notebook. Mudah untuk diangkut dan dapat membantu tugas diselesaikan lebih cepat.

Selanjutnya laptop ini memiliki media penyimpanan yang sangat sedikit yaitu kurang dari 10Mb. Kenyataannya, banyak laptop saat ini dilengkapi dengan media penyimpanan HDD atau SSD dengan kapasitas yang sangat besar, bahkan bisa melebihi terabyte (TB).

Laptop yang canggih menampilkan CPU dan RAM yang kuat, serta kartu grafis yang kuat. Akibatnya, beberapa individu membeli komputer hanya untuk bermain video game.

5. Netbook

Netbook berbeda dari laptop, meskipun keduanya merupakan komputer portabel yang dapat dibawa kemana-mana. Namun, ada beberapa perbedaan di antara keduanya.

Dari segi fungsi, netbook ini ditujukan sebagai komputer dengan daya yang cukup untuk memungkinkan penggunanya tetap bekerja.

Apalagi netbook ini cukup ringan dan tipis. Karena itulah netbook ini bisa dibawa kemana-mana dan memiliki baterai yang mampu bertahan hingga 4 jam.

Netbook adalah komputer yang ditujukan untuk memenuhi tuntutan konektivitas nirkabel dan akses internet. Desain utama digunakan sebagai alat untuk berselancar online dan menulis email.

6. Komputer Digital

Komputer digital adalah komputer yang menjalankan sistem operasi aritmatika. Variabel pada komputer ini direpresentasikan secara numerik.

Komputer ini digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan melakukan prosedur turunan matematis berupa persamaan aritmatika dan kuantitatif.

Secara umum, data yang dihasilkan oleh komputer ini berupa simbol-simbol dengan arti tertentu. Seperti pada tanda numerik yang diwakili oleh angka 0-9. Alfabet diwakili oleh huruf A-Z dan simbol tambahan.

Biasanya, komputer ini digunakan untuk tujuan komersial dan teknis. Jenis komputer digital lainnya termasuk kalkulator dan IBM PC3 dan Apple Ile.

7. Komputer Analog

Komputer analog adalah komputer yang dimaksudkan untuk berfungsi secara paralel. Selanjutnya komputer ini dapat menangani data kontinyu berupa nilai numerik dan besaran fisis seperti tekanan udara, arus listrik, suhu, kecepatan angin, gelombang suara, dan lain-lain.

Kelebihan lain dari komputer ini adalah pemrosesan datanya yang cepat, presisi pengukuran yang tinggi, dan kemampuan untuk mengoperasikan operasi industri tertentu secara otomatis.

Selain itu, kelebihan lain dari komputer ini adalah kemudahan penggunaannya, fungsi untuk satu bidang, dan kemampuan untuk mengekspresikan jumlah yang akan diproses dalam rentang nilai tertentu.

8. Komputer Hybrid

Jenis komputer berikutnya adalah komputer hybrid, yang dimaksudkan untuk berfungsi baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Komputer ini terdiri dari komputer analog dan digital.

Dimana komputer analog memecahkan persamaan diferensial, sementara komputer digital beroperasi sebagai pengontrol dan melakukan proses logis.

Komputer ini sering ditemukan pada robot atau perangkat yang berfungsi sebagai karyawan manufaktur. Selanjutnya komputer ini dapat digunakan di rumah sakit untuk memeriksa status tubuh pasien menggunakan analisis komputer, yang selanjutnya akan menghasilkan analisis dalam bentuk grafik, foto, atau teks.

9. Super Computer

Jenis komputer berikutnya yaitu super computer. Super computer adalah jenis komputer yang didasarkan pada ukuran terbesar di antara komputer lain.

Komputer ini menawarkan kemampuan dan kinerja pemrosesan data yang paling kuat. Selanjutnya, komputer ini dapat mengeksekusi triliunan perintah atau instruksi per detik, yang dapat dinyatakan dalam FLOPS (Floating Point Per Second).

Pada umumnya komputer ini hanya digunakan oleh organisasi atau bisnis besar untuk melakukan misi tertentu. Seperti halnya perusahaan besar NASA, yang menggunakan komputer semacam ini untuk meluncurkan dan mengoperasikan pesawat terbang dan roket ke luar angkasa.

10. Wearable Computer

Wearable computer adalah perangkat komputer yang dapat dipakai sebagai pakaian atau ditempelkan di tubuh pemakainya. Komputer yang dapat dikenakan ini masih terikat dengan operasi komputer, tetapi juga merupakan teknologi canggih dengan penekanan pada estetika dan fitur praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Email, database, multimedia, kalender, jam tangan, smartphone, dan aplikasi lainnya secara rutin digunakan di komputer wearable ini. Wearable computer ini telah mengubah cara orang berinteraksi dengan perangkat listrik.

Mengapa? Karena gadget dapat melakukan tugas-tugas yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh smartphone atau tablet.

Memantau status fisik dan kesehatan tubuh, misalnya dengan mengamati seberapa aktif seseorang berolahraga, kualitas tidur, atau jumlah langkah yang dilakukan setiap hari.

11. Mainframe Computer

Mainframe computer, juga dikenal sebagai komputer bingkai, adalah komputer besar yang digunakan untuk menangani sejumlah besar data dan aplikasi.

Komputer semacam ini sering digunakan dalam bisnis atau lembaga yang mengelola data, seperti penelitian, tujuan militer, sensus, atau operasi keuangan.

Komputer ini memiliki keunggulan karena dapat melayani ratusan pengguna dalam waktu yang bersamaan. Pengguna ini menggunakan terminal untuk mendapatkan akses ke data dan aplikasi di komputer.

Karena komputer ini sangat mahal dan menggunakan banyak daya, hanya perusahaan besar yang mampu menggunakannya.

Selain itu, komputer ini menawarkan manfaat tidak hanya dalam kecepatan pemrosesan data, tetapi juga dalam kompatibilitas dan ketahanan aplikasi. Jenis mainframe computer ini tidak cocok digunakan untuk single user.

12. Minicomputer

Minicomputer pada dasarnya adalah komputer kecil dengan kemampuan komputer yang lebih besar. Sebuah komputer mini dapat melakukan semua fungsi komputer atau laptop, seperti berselancar, menonton film, menghasilkan dan mengedit dokumen.

Minicomputer juga dapat digunakan untuk menyimpan data dan menganalisis data. Namun, minicomputer ini tidak sering digunakan oleh satu orang, melainkan oleh bisnis atau organisasi di setiap departemen karena alasan yang unik. Dari segi ukurannya, mainframe computer lebih besar dari minicomputer ini.

13. Workstation

Workstation adalah komputer yang terhubung dengan komputer lain atau server melalui suatu jaringan. Mengapa workstation ini tidak dapat menjalankan tugas pemrosesan? Karena server melakukan operasi pemrosesan, beban pemrosesan dan lalu lintas jaringan difokuskan pada server saja.

Komputer ini sering dirancang untuk satu tujuan. Desain visual, manajemen grafis, manajemen data, dan berbagai aktivitas militer adalah contoh tugas khusus. Karena komputer ini memiliki karakteristik yang ditingkatkan, kinerjanya lebih berkualitas.

Contoh Personal Computer

Contoh personal computer berbeda sepanjang era karena evolusi komputer pribadi itu sendiri. Misalnya, personal computer pada tahun 1975 sangat berbeda dengan personal computer pada tahun 1977, dan seterusnya.

Yang jelas, seiring kemajuan teknologi, harga komputer yang dulunya sangat mahal kini turun. Bahkan, komputer yang dulunya besar menjadi lebih kecil dan lebih terjangkau oleh rata-rata penduduk.

Di zaman sekarang ini, yang memiliki komputer tidak hanya orang kaya saja, tetapi masyarakat umum sudah bisa memilikinya. Berikut ini adalah beberapa contoh personal computer dari masing-masing era:

1. Tahun 1975 (Komputer MITS Altair 8800)

Komputer Altair 8800 adalah contoh personal computer tahun 1975. Komputer ini memiliki CPU 2 MHz dengan Intel 8080, memori 256 byte, dan dapat diperluas hingga 64 kh. Komputer ini memiliki floppy disk 8” atau biasa disebut kaset eksternal untuk media penyimpanan.

Personal computer ini tidak seperti personal computer saat ini yang memiliki kecepatan clock lebih dari 5 GHz dan RAM minimal 1 GB. Monitor, keyboard, mouse, sistem operasi, dan bahkan perangkat lunak aplikasi tidak tersedia di komputer pribadi di zaman ini.

Bahkan untuk mengoperasikannya, seseorang harus memahami kode mesin, yang memerlukan pemindahan dudukan sakelar dan menyalakan lampu LED yang terhubung.

2. Tahun 1977 (Komputer Apple II)

Pada tahun 1976, saya memproduksi sebuah Apple. Tapi itu hanya papan sirkuit, persis seperti orang tua modern. Apple II dirilis tahun ini, bersama dengan keyboard, monitor, dan media penyimpanan. Komputer ini juga memiliki sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi.

Komputer ini awalnya menggunakan media penyimpan kaset, meskipun disket eksternal berkapasitas 143 mulai tersedia pada tahun 1978.

Apple II Plus dan Apple Iie muncul kembali pada tahun 1983, setelah pertama kali muncul pada tahun 1979. Keduanya memiliki kesamaan dengan Apple II, namun dengan berbagai peningkatan dan fungsionalitas tambahan.

3. Tahun 1981 (Komputer IBM PC)

IBM PC pertama diperkenalkan pada tahun 1981, tepatnya pada bulan Agustus. PC ini hanya memiliki memori 16 Kh, tanpa hard drive, dan menggunakan media penyimpanan kaset dan floppy.

Jenis PC ini relatif mudah diperbarui karena arsitekturnya yang terbuka. Ini juga berisi slot ekspansi pada papan sirkuit utama, kadang-kadang dikenal sebagai motherboard.

4. Tahun 1983 (Komputer Compaq PC)

PC jenis ini memiliki layar monokrom berukuran koper dengan layar 9 inci dan floppy disk 320 Kb. Compaq, seperti IBM PC pada tahun 1981, menjalankan sistem operasi DOS.

Komputer ini juga memiliki dua port paralel dan satu port serial untuk antarmuka ke perangkat eksternal. PC ini memiliki memori 128 Kb, yang dapat diperluas hingga 640 Kb.

5. Tahun 1983 Sampai 1989 (Komputer IBM PC)

IBM meluncurkan edisi terbaru dari PC mereka tahun ini. IBM PC XT yang sudah termasuk hard disk dengan kapasitas hingga 10 Mb, RAM hingga 128 Kb, dan floppy drive 360 ​​Kb. Kemudian, ketika IBM PC AT 286 dirilis pada tahun 1984, IBM memperkenalkan berbagai macam upgrade.

PC ini ditenagai oleh prosesor Intel 6 MHz atau 80 286. Sebuah hard drive dengan kapasitas lebih besar dari 20 MB adalah perangkat tambahan lain. AT 386 diperkenalkan pada tahun 1986, diikuti oleh AT 486 pada tahun 1989. Memori dan kecepatan CPU adalah keuntungan bagi kedua PC ini.

6. Tahun 1985 (Komputer Commodore Amiga 1000)

Amiga 1000 adalah komputer multimedia kuat yang populer di kalangan animator dan desainer grafis pada saat itu. Komputer ini dilengkapi layar berwarna, suara stereo 4 saluran, dan konektor untuk joystick dan video. Ini juga mendukung mode video hingga 4096 warna.

7. Tahun 1987 (Komputer IBM PS/2)

PS/2 (Personal System/2) adalah ide ambisius IBM berikutnya, dan pada awalnya diluncurkan pada tahun 1987. PS/2 menampilkan arsitektur baru. Misalnya, proprietary, yang mirip dengan koneksi (socket) keyboard atau mouse baru.

Ada slot ekspansi yang direvisi serta bus, yang merupakan saluran listrik yang menghubungkan slot ini ke sistem yang dikenal sebagai Arsitektur Saluran Mikro. Desain personal computer baru ini membuat sangat sulit untuk mereplikasi IBM PS/2.

8. Tahun 1992 (Laptop)

Sebelumnya, banyak merek personal computer telah hadir, dimulai dengan Compaq dan IBM Portable, IBM Convertible, Macintosh Portable, Osborn 1, dan Radioshack TRS-80, dengan Laptop TRS-80 pertama kali muncul pada tahun 1982. IBM Thinkpad 700 dan Apple Powerbook 100 adalah dua contoh terakhir.

Ada banyak jenis laptop yang tersedia sekarang, tepatnya di tahun 2020, dan semuanya berasal dari perusahaan yang berbeda, seperti ASUS, ACER, APPLE, dan lainnya.

FAQ

Berikut pertanyaan seputar pengertian personal computer.

Apakah Laptop Termasuk Personal Computer?

Sebagai personal computer, laptop mempunyai fungsi atau tugas yang sama seperti komputer desktop pada umumnya. Komponennya identik dengan yang ditemukan di komputer desktop, kecuali komponennya lebih kecil, lebih ringan, tidak terlalu panas, dan lebih hemat energi.

Apa Perbedaan Antara Laptop dan Personal Computer?

Ringkasnya, laptop atau komputer jinjing adalah komputer pribadi yang ukurannya lebih kecil dan ringan, sehingga lebih mudah dibawa dan dibawa bepergian. Sedangkan personal computer adalah alat teknologi yang digunakan untuk menangani data menurut metode yang telah ditentukan.

Apa Kegunaan dari Personal Computer?

Fungsi utama PC adalah mengolah data input dan memberikan output berupa data atau informasi sesuai dengan preferensi pengguna (user).

Kenapa Komputer Lebih Murah dari Laptop?

Harga personal computer jauh lebih murah, karena komponen untuk personal computer dipilih secara manual. Sehingga pengguna dapat memilih komponen seperti CPU, SSD, Motherboard, RAM, dan GPU berdasarkan preferensi mereka.

Berapa Daya Listrik Untuk PC?

Komputer desktop biasanya mengkonsumsi listrik antara 65 hingga 250W, namun konsumsi daya akan jauh lebih besar jika komputer digunakan untuk bermain game. Secara umum, komputer gaming akan membutuhkan listrik hingga 600W, atau bahkan lebih.

Kesimpulan

Dari penjelasan diatas bisa kita simpulkan bahwa pengertian personal computer adalah seperangkat komputer yang fleksibel, memiliki ukuran, kemampuan, dan harga sendiri, dan digunakan secara eksklusif oleh orang atau satu orang.

Demikianlah penjelasan dari Teknatekno mengenai pengertian personal computer beserta jenis dan contoh lengkapnya yang tentunya sangat menarik untuk kamu simak, sekaligus bisa menambah pengetahuan kamu tentang personal computer mulai dari hal-hal yang paling dasar. Semoga bermanfaat!