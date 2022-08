Definisi Visi dan Misi Menurut Para Ahli Terupdate

Teknatekno.com – Teknozen apakah kamu tau definisi visi dan misi? Di dalam kehidupan sehari-hari, pasti kamu sering menemukan visi dan misi, baik itu di sekolah, organisasi, perusahaan, bank, dan lain sebagainya.

Namun, perlu diketahui banyak orang belum memahami definisi dari visi dan misi. Bahkan masih banyak orang masih menganggap bahwa visi dan misi adalah sebuah yang sama.

Padahal secara definisi visi dan misi mempunyai makna yang berbeda. Ada yang cuman memiliki misi, ada yang memiliki visi dan misi dan adapun yang sekaligus, malah ada juga yang memiliki tujuan saja. Nah untuk lebih jelasnya lagi kamu bisa simak artikelnya dibawah ini.

Definisi Visi

Definisi visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga sampai perusahaan. Visi ini juga merupakan sebuah tujuan organisasi dalam bekerja.

Visi akan tercipta dari hasil pemikiran para pendirinya terkait gambaran masa depan organisasi. Visi juga dapat memiliki tugas untuk menentukan langkah ke depan, memotivasi anggota, agar anggota memberikan kontribusi yang semaksimal.

Oleh sebab itu, perhubungan kata yang digunakan dalam sebuah visi harus ringkas dan jelas, umumnya hanya satu kalimat atau tidak lebih dari satu paragraf.

Visi ini sangat berpengaruh ketika organisasi tersebut akan melakukan perubahan. Visi ini membuat organisasi tersebut tetap juga berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan, sehingga visi akan menahan sebuah organisasi untuk membangun arah baru atau melenceng dari tujuan visi.

Terciptanya visi ini berperan dalam melakukan langkah-langkah selanjutnya, sebuah visi tidak dapat berdiri sendiri. Sampai saat itu, visi atau gambaran masa depan tersebut sangat perlu penjelasan terkait bagaimana rencana untuk melangkah tersebut. Di situlah peran dari misi.

Definisi Misi

Sehabis memahami definisi dari visi, selanjutnya merupakan definisi misi. Secara sederhana, visi adalah keinginan perusahaan di masa depan. Tapi sementara, misi adalah bagaimana sebuah perusahaan dapat mewujudkan cita-citanya tersebut di masa depan.

Kecuali itu, misi juga akan menjawab beberapa pertanyaan seperti bagaimana sikap perusahaan, bagaimana upaya untuk menang, hingga bagaimana mengukur sebuah proses kemajuan.

Misi ini dapat disimpulkan sebagai sekumpulan rencana atau cara yang ditentukan untuk melaksanakan visi yang sudah ditetapkan. Bahasa visi dan misi harus saling mengkomodasi, namun pernyataan misi lebih spesifik daripada visi.

Misi akan menentukan ciri-ciri organisasi dari pada organisasi lainnya. Ha ini yang disampaikan di misi bahkan biasanya dapat memuat produk atau layanan yang akan diprioritaskan itu. Hal inilah yang membuat misi menetapkan dalam visi sekaligus menggambarkan rencana untuk membuat sebuah tindakan.

Pengertian Visi dan Misi Menurut Para Ahli

Berikut ini adalah beberapa pengertian visi dan misi menurut para ahli yang perlu kamu ketahui sebagai berikut:

1. Indrakaralesa

Menurut Indrakaralesa, pengertian visi adalah pemikiran berbagai keyakinan dan asumsi-asumsi dasar tentang berbagai hal, termasuk tentang kemanusiaan, teknologi, ekonomi, politik, seni budaya, dan etika.

2. Djamaludin Ancok

Menurut Djamaludin Ancok, pengertian visi adalah statement yang berisi arahan yang sangat jelas mengenai apa yang akan dilakukan oleh suatu organisasi di masa depan.

3. A. Aditya

Menurut A. Aditya, pengertian visi adalah wawasan jauh tentang perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut di masa yang akan mendatang.

4. Mita B. H

Menurut Mita B. H, arti visi adalah sesuatu yang kamu bayangkan secara ideal yang akan kamu capai di masa yang akan datang.

5. Arry Akhmad Arman

Menurut Arry Akhmad Arman, definisi visi adalah ungkapan yang mendefinisikan sesuatu yang ingin dicapai seseorang atau sebuah organisasi di masa depan.

Sedangkan definisi misi adalah pernyataan-pernyataan yang menjelaskan apa yang sedang dan akan dilakukan atau yang ingin dicapai dalam waktu dekat.

6. Burt Nanus

Menurut Burt Nanus, arti kata visi adalah sebentuk pandangan masa depan organisasi yang realistis, bisa dipercaya, atraktif, suatu kondisi yang lebih bagus dibandingkan dengan yang sekarang.

7. Wibisono

Menurut Wibisono, pengertian visi adalah rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Sementara itu pengertian misi adalah penetapan sasaran atau tujuan perusahaan dalam jangka pendek kurang lebih 1-3tahun

8. Sapta Nirwandar

Menurut Sapta Nirwandar, pengertian misi adalah tindakan atau kegiatan yang harus dilaksanakan guna mewujudkan tercapainya visi.

9. Edwin A. Locke

Menurut Edwin A. Locke, pengertian misi adalah perbuatan strategis untuk meraih visi suatu organisasi.

Perbedaan Visi dan Misi

Berikut ini adalah beberapa perbedaan visi dan misi yang perlu kamu ketahui:

Visi yaitu cita-cita, tujuan utama yang ingin dicapai suatu organisasi di masa depan Misi yaitu penjabaran tentang strategi, tindakan, dan tahapan dalam upaya mewujudkan visi. Visi adalah tujuan jangka panjang dan memfokus pada masa depan. Misi adalah tujuan jangka pendek dan memfokus pada masa kini. Pada biasanya visi sifatnya permanen dan sangat berkaitan dengan kredibilitas dan konsistensi suatu organisasi. Misi dapat diubah sesuai dengan situasi dan kondisi namun tetap mengacu pada visi. Pada biasanya visi dibuat dalam urutan kalimat yang singkat, padat, jelas, serta dapat mewakili semua hal. Misi dibuat dalam bentuk kalimat yang lebih panjang dan dijabarkan lebih panjang dibandingkan visi. Visi ini mengandung pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum. Misi mengandung pernyataan-pernyataan yang sifatnya khusus dan lebih terperinci.

Tugas Visi dan Misi

Berikut ini adalah beberapa tugas visi dan misi yang perlu kamu ketahui sebagai berikut:

1. Memberikan Standar Kerja

Yang pertama, visi dan misi dapat bertugas untuk menjadi standar kerja bagi organisasi dalam perusahaan. Standar kerja dapat diperlukan untuk menentukan tugas dan tanggung jawab tenaga kerja atau karyawan dalam melakukan pekerjaan di perusahaan.

Dengan adanya standar kerja dapat membuat tenaga kerja atau karyawan memiliki tujuan dalam bekerja, sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien.

2. Meningkatkan Motivasi Kerja

Yang kedua, visi dan misi dalam sebuah perusahaan dapat bertugas untuk meningkatkan motivasi tenaga kerja atau karyawan dalam bekerja. Visi dan misi dapat mempermudahkan tenaga kerja untuk paham dengan jelas apa yang akan menjadi tujuan dari pekerjaannya.

Oleh sebab itu, visi dan misi dari sebuah perusahaan sangat berpengaruh untuk meningkatkan motivasi dan semangat karyawan dalam bekerja dan melaksanakan tujuan atau visi dari perusahaan.

3. Meningkatkan Produktivitas dan Kinerja

Untuk yang ketiga, seumpama visi dan misi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan bisa menumbuhkan ambisi dan semangat kerja. Secara signifikan, bahwa tenaga kerja atau karyawan dapat menjadi produktif.

Produktivitas tenaga kerja ini bisa jadi sangat didorong dengan adanya semangat atau motivasi yang dimilikinya. Visi dan misi yang sangat dapat dipahami memiliki potensi untuk memvotimasikan perasaan dari tenaga kerja atau karyawan untuk semakin bersemangat dalam mewujudkan tujuan perusahaan.

4. Menjadi Acuan Bagi Perusahaan

Yang keempat yaitu, visi dan misi sebuah perusahaan sangat tentunya dapat berfungsi sebagai acuan bagi perusahaan dalam melangkah untuk ke depan.

Visi dan misi dari sebuah perusahaan dapat menjadi tumpuan atau sebagai tonggak atau dasar untuk membentuk tumpuan acuan dalam membuat inovasi untuk perkembangan organisasi ataupun perusahan.

Secara umum, tugas visi dan misi memiliki sebagai acuan untuk perusahaan dalam membuat langkah-langkah perubahan dalam menentukan perkembangan.

Hal tersebut dapat menahan dan menghindari sebuah perusahaan yang menyimpang dari arah tujuannya dan segala aktivitasnya menyuasaikan dengan visi dan misi yang digunakan sebagai acuan.

5. Menjadi Pedoman Kerja Karyawan

Untuk yang Kelima, setelah memiliki tugas sebagai acuan, visi misi juga bisa bertugas menjadi sebagai sebuah pedoman. Dalam tugas sebagai pedoman, visi dan misi akan dijadikan dasar untuk para tenaga kerja atau karyawan yang bekerja di perusahaan atau organisasi.

Spontan sebuah pedoman akan sangat membantu karyawan dalam memantapkan keyakinan bekerja karena adanya pedoman tersebut.

6. Meningkatkan Loyalitas Karyawan

Visi dan misi dapat bertugas sebagai upaya untuk meningkatkan ketaatan karyawan. Apabila perusahaan telah memastikan visi dan misi yang pasti dan bisa menggerakkan para karyawan, karyawan ini tidak hanya meningkat kinerja dan produktivitas.

Tetapi karyawan juga akan memiliki ketaatan dalam bekerja kedepannya. Ketaatan yang akan meningkat secara otomatis pada akhirnya akan membuat para karyawan mampu bekerja semaksimal mungkin untuk perusahaan.

7. Mempengaruhi Pengambilan Keputusan

Yang ke ketujuh, visi dan misi juga memiliki kekuatan untuk memimpin suatu pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Pengambilan keputusan yang berdasarkan visi dan misi dapat mencegah adanya langkah-langkah yang melenceng atau menyimpang jauh dari tujuan.

Visi dan misi pada sebuah perusahaan akan turut memimpin pengambilan keputusan ini terkait perusahaan, pengambilan pengutipan dilakukan buat memberikan yang terbaik kepada perusahaan sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan ini.

8. Memastikan Tujuan Dasar

Nah ini terakhir, visi dan misi memiliki kegunaan lain untuk dijadikan sebagai suatu tujuan dasar bagi perusahaan. Visi dan misi yang memiliki tujuan dasar yang jelas dan inspiratif akan semakin mempermudah kegiatan perusahaan.

Untuk itu disebabkan karena kegiatan perusahaan yang dilakukan oleh para karyawan sudah memahami tujuan dasar perusahaan sehingga memiliki gambaran atau pandangan yang jelas terkait tugas dan tanggung jawabnya.

Keuntungan Visi dan Misi

Setelah memahami pengertian visi dan misi, perbedaan hingga tugas dari visi dan misi. Untuk lebih memahami peran penting dari sebuah visi misi, berikut ini adalah keuntungan visi dan misi yang perlu kamu ketahui, di antaranya yaitu:

1. Keuntungan Visi

Membentuk sesuatu yang dapat membangun imajinasi bersama dalam meraih keberhasilan bersama, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

Mampu mewujudkan peningkatan standar kerja yang lebih baik

Mampu mewujudkandan meningkatkan perasaan tanggung jawab dan kinerja dalam bekerja.

Mampu mengembangkan dan menumbuhkan rasa memiliki bersama perusahaan kepada karyawan.

2. keuntungan Misi

Dapat membentuk langkah awal dari perusahaan dalam mencapai visinya.

Dapat melancarkan perusahaan untuk membuat inovasi dalam menghadapi sebuah persaingan.

Dapat menjadi pembimbing untuk karyawan maupun perusahaan dalam mengambil keputusan agar sesuai dengan visi organisasi.

Dapat menjadi pembimbing bagi perusahaan dalam melakukan perubahan atau pengembangan perusahaannya.

Dapat mengulurkan tenaga kerja atau karyawan baru memahami dengan mudah tanggung jawab dan tujuan dari perusahaan.

Dapat menciptakan situasi dan kondisi perusahaan yang sehat karena memiliki tujuan besar yang sama.

Dapat meneruskan dan menerjemahkan tujuan dasar organisasi sehingga dapat memberikan tolak ukur untuk penggunaan waktu, biaya, dan kinerja dapat dikontrol dan dievaluasi

Syarat Membuat Visi dan Misi

Setelah memahami definisi visi dan misi, perbedaan, tugas, hingga keuntungan dari visi dan misi. Visi dan misi juga memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan sebuah dorong kepada seluruh perusahan besar hingga kecil untuk menciptakan visi dan misi perusahaannya.

Berikut ini adalah beberapa syarat membuat visi dan misi yang perlu kamu ketahui yaitu:

1. Syarat Visi

Mempunyai orientasi pada masa depan.

Disusun dengan mengikuti nilai-nilai perusahaan.

Tidak hanya menurut pada situasi dan kondisi masa kini.

2. Syarat Misi

Diterangkan secara sederhana dan jelas.

Memuat kebenaran dan sesuai untuk program jangka pendek hingga jangka panjang

Berfokus kepada masa yang sekarang.

Contoh-Contoh Visi dan Misi

Berikut ini adalah contoh dari visi dan misi yang biasa dimiliki beberapa perusahaan, instansi, hingga organisasi yang perlu kamu ketahui di antaranya yaitu:

1. Perusahaan di Bidang Pendidikan

Visi

Mewujudkan universitas yaitu sebagai perguruan tinggi yang mandiri dan unggul serta mampu menyelesaikan masalah dan tantangan pada tingkat nasional maupun global.

Misi

Menyediakan akses yang luas dan adil, serta pendidikan dan pengajaran yang berdasarkan merdeka.

Membuat kegiatan tridharma yang bermutu dan relevan dengan tantangan nasional serta global.

Mewujudkan lulusan yang memiliki intelektualitas tinggi, berbudi luhur dan mampu bersaing secara global.

Mewujudkan iklim akademik yang mampu mendukung perwujudan visi universitas.

2. Perusahaan di Bidang E-Commerce

Visi

Menjadi mobile marketplace nomor 1 yang ada di Indonesia.

Misi

Memajukan jiwa kewirausahaan bagi seluruh penjual di Indonesia.

3. Perusahaan di Bidang Perhotelan

Visi

Menjadi jaringan hotel pilihan utama dan terbesar di Indonesia

Misi

Membangun nilai lebih bagi stakeholder dengan memberikan sajian produk yang berkualitas premium disertai dengan pelayanan profesional dalam mewujudkan sentuhan Indonesia sebagai citra nusantara

4. Perusahaan di Bidang Perbankan

Visi

Merupakan the most valuable bank di indonesia dan home to the best talent.

Misi

Memenuhi kegiatan perbankan yang terbaik dengan memprioritaskan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

Mengasihi pelayanan prima dengan fokus kepada nasabah melalui sumber daya manusia yang profesional.

Mengasihi keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan praktik good corporate governance yang baik dan memperhatikan prinsip keuangan yang berkelanjutan.

Tanya Jawab Visi dan Misi

Berikut ini adalah tanya jawab seputar visi dan misi, yaitu:

1. Apa itu Visi dan Misi Diri Sendiri?

Visi pribadi, di sisi lain, adalah gambaran yang jelas dan komprehensif tentang kehidupan yang ingin dijalani seseorang di masa depan.

Visi menjadi motivasi yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan mereka. Misi pribadi, di sisi lain, adalah deklarasi yang mendefinisikan makna dan tujuan hidup.

2. Apa Visi dan Misi Dari Organisasi?

Tujuan mendasar atau konsep inti dari fondasi sebuah organisasi, institusi, atau perusahaan dimulai dengan visi. Intinya, visi menjadi motivasi utama bagi fondasi institusi. Misi kemudian merupakan urutan tindakan yang diambil untuk mewujudkan tujuan.

Kesimpulan

Dari penjelasan diatas bisa kita simpulkan bahwa definisi visi dan misi adalah visi ini merupakan sebuah tujuan organisasi dalam bekerja. Misi adalah bagaimana sebuah perusahaan dapat mewujudkan cita-citanya tersebut di masa depan.

Demikianlah penjelasan dari Teknatekno seputar definisi visi dan misi, perbedaan visi dan misi, tugas, keuntungan, syarat hingga contoh-contoh visi dan misi. Semoga bermanfaat ya!