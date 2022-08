22 Apk Edit Video Untuk PC Paling Lengkap

Teknatekno.com – Kali ini Teknatekno akan merekomendasikan daftar apk edit video untuk PC yang paling bagus. Aplikasi pengeditan video ini tidak hanya yang terhebat, tetapi juga sangat mudah digunakan karena berbagai keperluan.

Contohnya, keperluan para YouTuber untuk mengedit konten mereka. Apk edit video untuk pc ini sangat memiliki berbagai macam fitu yang bisa kamu manfaatkan dalam melakukan edit video yang sangat keren.

Apakah kamu penasaran apa saja software edit video yang akan kita rekomendasikan tersebut? Nah untuk itu kamu bisa simak artikelnya dibawah ini.

Rekomendasi Apk Edit Video di Pc

Apk untuk edit video di pc sudah banyak bertebaran. Namun, sebagian besar perangkat lunak dapat diakses untuk pembelian atau pembayaran.

Belum lagi ukuran yang cukup membuat laptop atau komputer terasa semakin berat. Terlepas dari kenyataan bahwa kamu hanya perlu mengirimkan film untuk penggunaan pribadi.

Oleh sebab itu, kamu sangat membutuhkan aplikasi edit video di pc. Paling tidak untuk mengoperasikannya tidak membutuhkan spek komputer yang sangat canggih. Berikut ini ada beberapa rekomendasi software edit video yang sangat bisa diandalkan, diantaranya:

1. Adobe Premiere Pro

Tidak hanya mengeluarkan software yang sangat untuk menyuting foto saja, adobe juga menyodorkan apk edit video untuk pc yang bisa disebut dengan adobe premiere pro.

Dalam apk ini adobe sangat menawarkan kemudahan dan beragam fitur untuk menunjang dalam pengeditan video yang sangat bagus.

Sudah bukan rahasia lagi jika adobe memang sangat terbilang ahlinya dalam membesut software-software editing, baik untuk foto ataupun video. Malahan apk adobe premiere propun sudah bisa dibilang apk penyuting video yang biasa digunakan oleh para profesional.

2. EaseUS Video Editor

Jika kamu ingin mencari software video editor yang benar-benar sangat simple dan praktis, namun tetap dilengkapi berbagai fitur canggih baik dari segi efek visual maupun audio, maka kita sangat merekomendasi EaseUS video editor.

EaseUS video editor juga merupakan software all in one yang sangat mudah digunakan untuk berbagai keperluan editing mulai dari memotong atau membagi bagian video, menggabungkan.

Memutar film, memangkas ukuran gambar, menyusun segmen video, menerapkan efek seperti transisi, gradasi warna, dan banyak kemampuan lainnya.

Oleh karena itu, EaseUS video editor ini juga dapat digunakan pada semua OS Windows. Tidak hanya itu, kamu dapat mengedit dan mengekspor film secara gratis.

Program yang dapat diandalkan ini sangat ideal bagi kamu yang ingin membuat berbagai macam film, seperti video instruksional, presentasi bisnis, materi pelatihan, film, pemasaran, dan sebagainya.

Kamu juga bisa sangat memanfaatkan EaseUS Video Editor ini untuk menyunting video, mengonversi video ke MP4, dan keperluan pengeditan video lainnya.

3. Beecut

Jika kamu bener-benar butuh editor video yang cocok untuk pemula, maka beecut untuk jawabannya. Apk ini sangat menawarkan fitur-fitur keren yang sangat mudah digunakan. Filter efek transisi, elemen, opening template video, dan lainnya tersedia sangat banyak di apk ini.

Salah satu fitur yang menurut kita fav dan bagus adalah fitur dubbing. Fitur ini sangat memudahkan kamu untuk langsung merekam suara ke apk beecut. Untuk itu kamu tidak perlu memakai apk terpisah lagi untuk input suara kamu.

Selanjutnya, kamu sangat bisa mengubah suara kamu menjadi teks atau sebaliknya, teks yang diubah menjadu suara. Hanya saja fitur ini pengubah suara menjadi teks hanya terbatas untuk bhs inggris, bhs jepang, bhs tionghoa dan bhs spanyol.

Paling kurang untuk saat ini, bisa jadi kedepannya bakal banyak bahasa yang didukung Bahkan saat ini beecut sangat mendukung ekstraksi takarir (subtitles) dan mengubahnya.

Fitur yang sangat menarik. Beecut juga sangat menyediakan beberapa layer untuk input media. Fitur ini sangat penting agar pengguna bisa lebih banyak berekreasi dengan berbagai media yang sangat ada.

Beecut ini juga punya fitur yang powerfull. Misalnya adalah fitur untuk merekam layar dan langsung mengeditnya di Beecut. Alat chroma cutout juga memungkinkan kamu untuk memodifikasi latar belakang.

Kemampuan penting lainnya termasuk kemampuan untuk memperbesar adegan tertentu untuk menciptakan kesan baru. Ada kemampuan lain yang memungkinkan kamu untuk mempercepat atau memburamkan area tertentu dari video.

Dalam program yang sebanding, menguji banyak fitur dan mempelajarinya mungkin memerlukan waktu. Sementara di Beecut, proses untuk mempantau fitur yang dibutuhkan untuk aktivitas edit video, seperti filter, efek, dan lainnya sangat mudah dipelajari dalam tempo yang bahkan sangat ringkas.

4. iMyFone Filme

Aplikasi yang sangat menarik dan patut untuk dicoba kali ini yaitu iMyFone Filme. Sesuai dengan namanya apk ini sangat dinyatakan mampu untuk menyunting video dengan mudah karena antara mukanya yang sangat bersahabat bagi semua kalangan

Antarmuka yang bersahabat ini bahkan sangat didukung dengan kehadiran tools serta berbagai macam fitur yang mumpuni. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, tidak akan heran jika iMyFone Filme Video Editor cukup banyak peminatnya. Beberapa fitur terbaik yang hadir dalam aplikasi ini adalah:

1. Fast Mode

Dengan adanya fitur fast mode, penggunannya bisa sangat mengedit video secara cepat namun hasilnya tetap memuaskan. Didalam apk iMyFone Filme ini sangat menyediakan berbagai template video dengan berbagai tema yang unik dan menarik

Kumpulan template bisa sangat memudahkan pengguna untuk mengedit video secara cepat. Asiknya lagi template ini akan selalu ada perbaruan untuk menyesuaikan kebutuhan penggunan di masa yang akan datang sehingga pemilihan template lebih variatif.

2. Basic Editing

Dalam fitur ini ada yang basic editing bisa sangat berfungsi untuk merge, crop, split, slow motion, cut atau trim, rotate, adjust speed dan hal lainnya. Agar video ini sangat menarik, iMyFone Filme juga sangat menyediakan filter dan efek spesial yang sangat keren.

Tidak lupa, apk ini juga sangat mendukung pengiriman atau import file dengan mudah, bisa menggunakan wireless device atau mengandalkan QR code.

Habis itu, apk ini juga sangat mendukung perekaman suara serta rekaman layar. Lalu ada juga fitur ini memasukan musik ke latar video dengan satu klik saja.

Setelah selesai mengedit, pengguna juga bisa langsung membagikan hasilnya dengan one-click upload ke sosial media, seperti facebook, twitter, youtube dan vimeo.

3. Advance Features

Advance features ini ada di iMyFone Filme video editor ini juga sangat bermacam-macam. Beberapa fitur tersebut sangat mendukung preview untuk mengecek videonya sebelum disimpan. Disini juga sangat menyediakan fitur multi layering untuk memasukan berbagai elemen kedalam satu video.

Hal ini sangat mengesankan adalah apk ini mendukung penggunaannya lebih dari 8 audio track. Kelebihan lainnya lagi yakni pengguna bebas berkreasi dan berekesperimen terhadap video yang disunting. Sangat bisa menambahkan filter, efek, stiker, teks, dan lainnya untuk menghasilkan video yang sangat keren.

5. Corel VideoStudio Ultimate

Corel Videostudi Ultimate sangat memungkinkan kamu untuk mengubah foto dan video kamu menjadi film dengan masking dan gradasi warna yang ditingkatkan, alat video pintar baru, kinerja yang sangat dioptimalkan dan efek premium.

Aplikasi ini tergolong sangat intuitif, sehingga bisa sangat dipelajari dan digunakan dengan mudah oleh semua tingkat keahlian.

Salah satu kelebihan Corel Videostudio Ultimate dibanding versi pronya adalah kamu dapat menerapkan stabilisasi video untuk memperbaiki rekaman rekaman yang goyah dengan proDad mercalli.

Fitur ini sangat berguna untuk memperbaiki video genggam yang goyah dan pengambilan gambarnya aksi bergelombang, sehingga nanti hasilnya lebih baik. Lisensi sangat penuh Corel Videostudio ultimate bisa kamu dapatkan dengan harga 1,4 Jutaan.

6. CyberLink PowerDirector

CyberLink PowerDirector adalah apk editor video lainnya yang banyak dipilih oleh para kreator dibanyak negara didunia. Memotong, memperbaiki, menambahkan efek dan menerbitkan. PowerDirector ini juga menawarkan alat pengeditan yang hebat dengan alur kerja yang intuitif.

Dengan adanya PowerDirector, kamu bisa membuat konteng yang sangat menarik dengan efek-efek baru yang kuat, antarmuka pengguna efisien dan pustaka sumber daya yang terus berkembang.

Dengan berbagai kelebihannya, tidak heran aplikasi ini sangat mendapatkan sejumlah award dari beberapa media teknologi kelas dunia.

Kamu mungkin sangat menyangka kalau lisensi apk ini dijual diatas Rp. 1,4Juta. Namun nyatanya kamu bisa mendapatkan PowerDirector dengan budgetnya hanya kurang dari Rp. 1Juta untuk rencana tahunan dan sekitar Rp. 280 ribu untuk rencanan bulanan. Apakah kamu tertarik menggunakan Power Director?

7. Apple Final Cut Pro X

Seperti namanya, apk editor video yang satu ini sangat dikembangkan oleh Apple untuk produk mac mereka. Final cut pro ini menggabungkan pengeditan video revolusioner dengan pengaturan media yang kuat dan kinerja yang luar biada untuk memungkinkan kamu bisa membuat dengan kecepatan pemikiran.

Dengan adanya alur kerja proxy yang ditingkatnya, Final cut pro ini sangat memungkinkan kamu untuk mentranskode media resolusi penuh dengan kamu, membawa proyek 4K atau 8K kamu dan berbagai perpustakaan tanpa hambatan dengan editor dimanapun didunia ini.

Selain itu, ini menampilkan alay pembelajaran mesin modern yang secara otomatis mengubah proyek layar lebar kamu menjadi ukuran khusus untuk media sosial.

Kamu juga bisa membeli lisensi Apple Final cut pro X seharga RP. 4,2Jutaan. Harganya memang terbilang mahal, namun kualitas yang ditawarkan berada dikelas profesional tingkat selanjutnya.

8. Corel VideoStudio Pro

VideoStudio Pro adalah apk edit video yang diakui karena kemudahan penggunaan dan kreativitas, inovasi untuk membuat pengeditan edit video menjadi lebih sangat menyenangkan.

Ini adalah perangkat lunak yang sangat cocok untuk semua tingkat keahlian, belajar saat kamu mengedit dan membuat video yang mengesankan sejak awal.

Sebagai editor video yang perseptif, kamu bisa dapat mengakses berbagai pilihan alat dasar, koreksi video, filter kreatif dan fitur yang lebih canggih yang sangat mudah dipelajari dan digunakan. Kamu tidak harus membayar mahal untuk apk ini.

Corel VideoStudio Pro bisa kamu dapatkan dari mulai harga Rp. 1,1Juta dan kamu bisa mencoba gratis selama kurang lebih 30hari sebelum kamu membeli.

9. DaVinci Resolve

Jika kamu membutuhkan apk edit video PC yang support disegala OS. Kalau begitu, kamu harus perlu mencoba apk DaVinci Resolve. Aplikasi ini sangat bisa digunakan di windows, iOS hingga Linux.

Selain kelengkapan OS, DaVinci Resolve juga sangat memiliki bergabagai fitur yang berpengalaman dimana penggunannya bisa melakukan custom timeline settings, adjusments clip, facial recognation hingga adudio scrubbing.

Meskipun mempunyai banyak fitur, namun DaVinci Resolve juga sangat memperhatikan antarmukanya. Mereka sangat mendesain interface dengan yang sangat simpel.

Sehingga pengguna barupun tidak akan merasa kesulitan menggunakan DaVinci Resolve. Tapi perlu diketahui, bahwa ini bukanlah apk edit video dengan skala profesional.

10. HitFilm Pro

Kita juga sangat merekomendasikan HitFilm Pro sebagai perangkat lunak yang dapat diandalkan oleh para artis. HitFilm ini juga sangat menawarkan alat pengeditan, pengomposisian, pembuatan judul dan alat 3D dalam satu produk.

HitFilm Pro ini juga sangat banyak memiliki beragam fitur canggih yang mampu membawa alur kerja penggunaanya ke level berikutnya.

Apk ini juga menggabungkan beragam fitur dengan mulus, memberikan semua yang dibutuhkan editor amatir dan profesional untuk menyelesaikan proyek mereka hingga akhir.

Dengan segala kehebatan yang ditawarkannya, kamu juga harus menyediakan dana yang tidak sedikit, jika kamu ingin bekerja dengan HitFilm Pro. Kini terdapat tiga pilihan lisensi yang bisa kamu pilih dengan harga sekitar Rp. 4,9Jutaan.

11. Pinnacle Studio

Kamu seorang pemula yang ingin baru belajar mengedit vifeo? Butuh software yang sangsat mudah dengan fasilitas terlengkap yang bisa kamu manfaatkan? Kita sangat merekomendasikan software pinnacle studio.

Apk edit video untuk di PC satu ini, memang untuk pemula dengan berbagai macam-macam fitur editing video dasar.

Kamu sangat bisa mengedit video bahkan sambil belajar mengedit video.Penggunannya bisa sangat merancap kreatiivtas penyutingan video ini dengan apk Pinnacle Studio. Kualitas yang sangat disajikan oleh Pinnacle Studio terbilang cukup baik.

12. Adobe After Effects

Adobe After Effects adalah apk efek visual digtial, grafik gerak dan pengomposisian yang dikembangkan oleh Adobe systems dan digunakan dalam proses pasca produksi pembuatan film, video game dan produksi televisi.

Antara lain yakni after effects dapat digunakan untuk penguncian, pelacakan, pengomposisian, dan animasi.

Dengan adanya apk edit video ini, kamu juga bisa dapat membuat judul, intro dan transisi film sinematik, menghapus objek dari klip, menganimasikan logo atau karakter dan bahkan menavigasi dan mendesain dalam ruang 3D.

Adobe After Effects ini juga sangat menawarkan beberapa pilihan lisensi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan.

13. Lightworks

Apk yang sangat terbaik kita merekomendasikan yaitu lightworks. Apk yang satu ini diklaim mampu mengedit video layaknya kamu seorang editor video yang sangat profesional. Tentu saja hal tersebut juga karena berbagai macam fitur yang tersemat didalam aplikasinya,

Uniknya lagi, Lightworks ini juga sangat mampu mengedit dengan dukungan resolusi HD, PAL dan NTSC. dan hal ini juga sangat mengesankan adalah aplikasi ini juga sudah diuji para editor video profesional lho.

14. HitFilm Express

Gratis? Tentu saja kamu sangat bisa memilih HitFilm Express sebagai aplikasi edit video untuk PC tanpa bayar. Aplikasi ini juga dirancang dan dibuat untuk memberikan hasil suntingan video yang keren dan juga berkualitas. Tidak hanya avail untuk Windows, HitFilm Express juga mampu dijalankan di Mac juga.

Fitur ini juga ditawarkan oleh pihak aplikasi HitFilm Express pun sangat berguna untuk menunjang pembuatan dan pengeditan video. Kamu tertarik untuk mengedit video menggunakan HitFilm Express?

15. Shotcut

Shotcut menjadi salah satu aplikasi edit video di PC yang sangat paling bisa dindalkan. Dalam aplikasinya, Shotcut menawarkan interface yang sangat friendly. Jadi, untuk kamu yang baru memulai mencoba mengedit video, bisa pakai aplikasi Shotcut.

Selain antarmukanya yang simpel, fitur di dalamnya juga sangat beragam dimana bisa melakukan trimming pada setiap video klip yang ada.

Tidak hanya itu saja, penggunanya juga bisa melakukan Append, insert, overwrite, lift, danripple delete editing pada satu timeline video yang sedang diedit.

Dan yang menariknya lagi, kamu juga sangat bisa mendeteksi audio di video yang akan diedit. Lalu, hasilnya bisa kamu simpan dengan berbagai resolusi. Bahkan, bisa di-save dengan resolusi 4K lho!

16. VSDC

Masih dengan aplikasi edit video terbaik untuk PC pilihan, kali ini aplikasi bernama VSDC hadir menjadi salah satunya. Kamu akan dapat mengedit video tanpa watermark dengan program ini. Tidak hanya itu saja, bahkan software ini bisa diinstall dan dipasang dengan cepat juga mudah di PC.

Selain itu, kamu tidak akan bingung saat memodifikasi atau membuat transisi. Alasannya karena VSDC dilengkapi dengan antarmuka yang sederhana dan aman.

17. Hit Paw

Aplikasi edit video terbaik PC adalah Hit Paw. Banyak sekali fitur menarik dalam aplikasi video editing ini mulai dari fitur menambahkan musik, mengganti speed video, membuat video stop motion, crop video, dan masih banyak fitur lain.

Software editing ini bisa kamu pakai untuk mengedit berbagai macam video aktivitas kamu. Meskipun memiliki tool yang lengkap untuk mengedit semua jenis film, ternyata program editing ini memiliki kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan dari program editing ini lebih sederhana dibandingkan dengan aplikasi editing video PC yang ringan. Kemudian dapat dengan cepat mengonversi file video. Hasilnya, sangat layak untuk kamu manfaatkan sebagai alat editing video sederhana di laptop.

Kekurangannya adalah aplikasi Hit Paw ini mempunyai watermark, sehingga kurang nyaman saat kamu membuat video keren menggunakan aplikasi ini.

18. Lumafusion

Lumafusion adalah perangkat lunak pengeditan video PC yang sangat baik lainnya. Lumafusion ini juga sangat banyak dipakai oleh mereka kaum profesional karena sangat mudah untuk digunakan.

Tidak hanya itu saja, Lumafusion termasuk aplikasi edit video PC ringan sehingga buat kamu yang masih pemula sangat tepat untuk menggunakannya.

Gambar yang dihasilkan memiliki kualitas gambar yang bagus, yang merupakan salah satu keunggulan Lumafusion. Jadi, untuk kamu yang berminat membuat video dengan kualitas keren dan kece, bisa menggunakan aplikasi ini.

Meskipun merupakan program yang ramping dan mudah digunakan, perangkat lunak pengeditan ini bukannya tanpa kekurangan. Kekurangan Lumafusion adalah kamu harus membayar setidaknya Rp 300 ribu.

19. Wondershare Filmora

Wondershare Filmora adalah alat pengeditan video PC terbaik untuk pemula. Software editing ini bisa kamu pakai di perangkat gadget smartphone kamu. Namun, kamu juga dapat menggunakan perangkat lunak pengeditan ini di PC atau laptop.

Keuuntungan Wondershare Filmora adalah dapat digunakan secara gratis untuk mengakses semua fitur dan plug-in-nya. Selain itu, Filmora termasuk aplikasi sangat ringan dan tidak membuat PC ataupun laptop kamu mengalami crash.

Namun kurangnya dari software ini adalah untuk versi gratis, saat kamu merender video akan mendapatkan watermark. Kamu bisa menghilangkan watermak tersebut jika sudah berlangganan Filmora ya kamu.

Keuntungan Filmora adalah semua fitur dan plug-in tersedia. Kelebihan lain interface interaktif sehingga cocok buat pemula dengan tutorial YouTube gratis.

Kekurangan Wondershare Filmora adalah ketika kamu membuat video dalam edisi gratis, kamu hampir pasti akan mendapatkan watermark. Jadi kamu menggunakan apk ini sangat harus benar-benar bersabar.

20. AVS Video Editor

AVS video editor adalah program pengeditan video PC yang ringan. Program ini memiliki tampilan yang cukup dinamis dan cukup mudah digunakan.

Tidak hanya itu, AVS video editor punya beragam fitur lengkap sehingga buat kamu yang tertarik membuat konten youtube sangat pas menggunakan software ini. Fitur daam AVS video editor tidak kalah lengkap jika dibandingkan dengan beberapa kompetitor aplikasi edit lainnya.

AVS Video Editor menyertakan beberapa fitur yang memanjakan pelanggannya. Salah satunya adalah penggunaan teknologi video cache untuk memastikan kualitas FullHD selama proses editing video.

Hasilnya, semuanya akan berfungsi dengan lancar dan cepat. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa keunggulan AVS Video Editor sangat cocok digunakan oleh pengguna PC atau laptop dengan hardware yang minim.

Tentu saja, memiliki cache video untuk pengeditan video akan membuat prosesnya lebih cepat. Namun kekurangannya adalah AVS Video Editor mempunya user interface cukup sederhana dan tidak sesuai bagi mereka dari kalangan profesional.

21. Movie Maker

Pada tahun 2022, hadir program edit video PC terbaik bernama Windows Movie Maker yang tidak kalah hebatnya dengan AVS Video Editor.

Program ini juga banyak digunakan oleh para pemula dan profesional untuk membuat film kreatif yang terlihat hebat. Windows Movie Maker mencakup kemampuan pengeditan video dasar dan agak terbatas.

Pada Windows 7, kamu dapat menggunakan versi terbaru Windows Movie Maker. Namun, pengguna Windows 10 dapat melakukan pekerjaan yang sama dengan menggunakan program Editor Video. Movie Maker memiliki manfaat termasuk program pengeditan video untuk laptop gratis.

Kemudian, jika kamu seorang pemula, program ini memiliki fitur dan fungsi sederhana yang dapat langsung kamu gunakan.

Kekurangannya adalah teknologi terbatas ketika dibutuhkan pengeditan yang lebih advance. Interface Movie Maker sangat sederhana dan pastinya tidak cocok untuk kamu kalangan profesional.

22. Avidemux Video Editor

Berikutnya adalah software edit video PC terhebat, Avidemux Video Editor. Program ini sepenuhnya mendukung berbagai jenis file video, termasuk AVI, file MPEG yang kompatibel dengan DVD, MP4 dan ASF, serta berbagai codec tambahan.

Fakta bahwa program ini bersifat open source berarti bahwa siapa pun dapat mengeditnya. Kemudian dapat mendukung format file video atau audio apa pun.

Kekurangan Avidemux Video Editor adalah relatif mudah digunakan, namun dapat digambarkan sebagai alat pengeditan video PC untuk pemula. Akibatnya, ini sangat ideal untuk digunakan sebagai bidang pembelajaran bagi pemula kamu .

Tanya Jawab

Berikut ini adalah tanya jawab seputar apk edit video, yakni:

1. Apakah Aplikasi Vn Bisa Untuk Pc?

Menu dengan semua fitur tak terduga yang kamu harapkan: pemasangan dan penggunaan cepat, kontrol langsung, tidak ada lagi kendala daya, data seluler, dan panggilan yang tidak diinginkan.

Kesimpulan

Demikianlah penjelasan dari teknatekno menganai apk edit video paling lengkap yang terbaik untuk di pc. Semoga artikel ini bermanfaat ya.