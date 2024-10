Spesifikasi Samsung Galaxy S22 Plus 5G dan Harganya

Teknatekno.com – Hai Teknozen! Kali ini Teknatekno akan membahas sebuah smartphone flagship dari Samsung , yaitu Galaxy S22 plus 5G. Ponsel memang bukan varian tertinggi dari keluarga Galaxy S22 series, namun menurut kami, smartphone ini sudah cukup sempurna dan worth it untuk dimiliki.

