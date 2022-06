Apa itu Newton (NEW)? Crypto Exchange Terbesar di Kanada

Teknatekno.com – Hai Teknozen! Pernah mendengar aset crypto bernama Newton (NEW)? Apa itu Newton (NEW)? Bagi investor pemula yang bar uterjun ke dunia cryptocurrency, mungkin aset crypto Newton (NEW) ini terdengar asing di telinga.

Nah, untuk menambah wawasan kamu serta memahami lebih dalam mengenai apa itu Newton (NEW), yuk simak penjelasan dari Teknatekno berikut ini.

Mengenal Apa itu Newton (NEW)

Newton adalah pertukaran crypto yang berbasis di Toronto. Didirikan pada tahun 2018, ia mendukung 70+ cryptocurrency, salah satu pilihan aset terbesar dari salah satu pertukaran crypto Kanada.

Pada Februari 2022, Newton mengumpulkan $20 juta dengan penilaian perusahaan sebesar $200 juta , dengan investor strategis seperti DV Chain dan Anthony Pompliano ikut bergabung.

Ini adalah tanda kuat bahwa Newton ada di sini untuk tinggal, dan bahwa mereka akan menjadi pertukaran crypto Kanada yang andal dan dapat dipercaya selama bertahun-tahun yang akan datang.

Beberapa fitur Newton yaitu biaya perdagangan nol, hak asuh pihak ketiga, verifikasi akun instan, dan spread kompetitif, menjadikannya tempat yang menarik untuk membeli dan menjual kripto.

Apa Saja Fitur Menarik Dalam Newton (NEW)?

Berikut ini beberapa fitur menarik yang terdapat pada platform Newton (NEW):

1. Verifikasi Akun Instan

Newton memverifikasi akun secara instan, yang membuat proses pendaftaran menjadi mulus. Ini sangat bermanfaat jika kamu ingin berdagang pada pergerakan harga jangka pendek (misalnya ketika harga Bitcoin meroket), karena kamu tidak perlu menunggu berhari-hari untuk menyetujui akun kamu.

Setelah akun kamu diverifikasi, pengguna dapat mendanai akun mereka melalui berbagai metode, termasuk:

Interac e-Transfer (dari rekening bank kamu)

Transfer uang antar bank

Setoran kripto dari dompet kripto eksternal

2. Tanpa Biaya Untuk Semua Transaksi

Newton tidak membebankan biaya apapun , termasuk biaya perdagangan, biaya deposit dan biaya penarikan. Sebaliknya, Newton menghasilkan uang melalui spread , yang selalu ditampilkan secara transparan di situs web Newton .

Seperti yang kamu lihat pada gambar di atas, spread Newton umumnya berkisar antara 0,60% – 1,00%, dan karena mereka tidak membebankan biaya perdagangan apa pun, itulah satu-satunya yang kamu bayar.

3. Aplikasi Seluler Luar Biasa

Newton memiliki aplikasi iOS dan Android yang intuitif , yang sangat nyaman bagi investor kripto yang suka berdagang saat bepergian. Aplikasi ini memiliki akses Beli dan Jual ke semua koin yang ditawarkan Newton, dan dinilai sangat baik di iOS dan Android:

Newton menawarkan limit order baik di aplikasi seluler dan platform perdagangan desktop, membuat jenis pesanan yang lebih canggih mudah ditempatkan dan dijalankan baik untuk pemula maupun pedagang tingkat lanjut.

4. Penitipan Pihak Ketiga

Newton memelihara kemitraan kustodian pihak ketiga dengan Fireblocks and Balance , yang berarti mereka menjaga aset digital penggunanya di bawah penyimpanan dingin (offline) di fasilitas penyimpanan tingkat institusional. Newton akan beralih ke Coinbase Custody di masa depan, yang menawarkan tingkat keamanan yang sama tingginya.

Ini adalah fitur keamanan yang penting, karena penyimpanan dingin membuat aset digital hampir tidak mungkin untuk dicuri, diretas, atau dirusak.

Newton juga melakukan pencadangan di luar situs setiap hari dan memelihara integrasi bank langsung, yang keduanya membantu meminimalkan penipuan dan menjaga keamanan kripto kamu.

5. Program Referensi Newton

Program rujukan Newton memungkinkan kamu mengundang teman ke platform dan mendapatkan hadiah karena melakukannya.

Untuk mengundang teman ke Newton, buka tab Rujukan di dasbor Newton dan kirimkan tautan rujukan kamu ke teman kamu. Setelah mereka mendaftar dan membeli atau menjual $100 atau lebih, maka kamu berdua akan mendapatkan $25 .

Cryptocurrency di Newton

Newton memiliki beragam cryptocurrency yang didukung. Beberapa di antaranya adalah: Bitcoin (BTC), PAX Gold (PAXG), Ethereum (ETH), 0x (ZRX), Ripple (XRP), Axie Infinity (AXS), Litecoin (LTC), OMG Network (OMG), Cardano (ADA), Basic Attention (BAT), Solana (SOL), Zcash (ZEC), Algorand (ALGO), 1inch (1INCH)

Selain itu ada juga Dogecoin (DOGE), EOS, Terra (LUNA), Kyber Network (KNC), TerraUSD (UST), Decentraland (MANA), USD Coin (USDC), Ren (REN), Tether (USDT), Tezos (XTZ), Stellar (XLM), Fantom (FTM), Bitcoin Cash (BCH), Shiba Inu (SHIB), Chainlink (LINK), Aave (AAVE), Uniswap (UNI), Polygon (MATIC), SushiSwap (SUSHI), Chromia (CHR).

Biaya Newton

Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, Newton tidak memungut biaya apa pun untuk perdagangan antar mata uang kripto. Itu juga tidak membebankan biaya apa pun untuk menyetor atau menarik dana.

Platform menghasilkan pendapatan melalui bid-ask spread setiap kali satu mata uang ditukar dengan yang lain. Harga ini mungkin berfluktuasi, tetapi spread biasanya sekitar 0,5% hingga 1% .

Sejak Newton menerapkan Surge Pricing , juga tidak ada biaya markup, dan biaya tersebut mencakup $5 pertama dalam biaya jaringan.

Ini berarti bahwa kamu hanya akan membayar biaya biaya jaringan yang sebenarnya (dikurangi $5) tanpa markup, dengan sisanya keluar dari jumlah penarikan kamu. Kamu selalu dapat melihat rincian biaya sebelum kamu mengkonfirmasi pesanan kamu.

Kesimpulan

