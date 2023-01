Bahasa Pemrograman Web Terbaik dan Populer, Cocok Untuk Pemula

Teknatekno.com – Sebagai programmer, kamu pasti bertanya-tanya, apa saja bahasa pemrograman web yang paling populer digunakan? Bahasa pemrograman merupakan salah satu hal utama dan paling penting dalam proses pembuatan dan pengembangan sebuah website.

Bahasa pemrograman yang dipakai akan membantu dalam menghasilkan sebuah web atau situs yang sesuai dengan tujuan dan tentunya tepat sasaran. Dalam prakteknya, terdapat banyak macam bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan.

Apa itu Pemrograman Web

Pemrograman web adalah proses menulis, menyusun, dan menguji kode yang digunakan untk membuat aplikasi web dan halaman web. Ini meliputi penggunaan bahasa pemrogramn web seperti HTML, CSS, JavaScript, dan bahasa pemrograman server-side seperti PHP, Python, Ruby, Java, dan lain-lain.

Pemrograman web juga melibatkan penggunaan alat seperti database, server web, dan framework yang digunakan untuk mempermudah pengembangan aplikasi web.

Pemrograman web dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis halaman web dan aplikasi web, seperti situs web bisnis, blog, forum, e-commerce, aplikasi berbasis data, aplikasi mobile, dan banyak lagi.

Pemrograman web memerlukan kemampuan teknis dan kreatif, seperti kemampuan menulis kode yang efisien dan mengoptimalkan performa, serta kemampuan desain yang baik untuk membuat tampilan yang menarik dan mudah digunakan.

Seorang web programmer juga perlu memahami standar dan protokol yang digunakan dalam industri pengembangan web untuk membuat aplikasi yang kompatibel dengan berbagai perangkat dan browser.

Bahasa Pemrograman Web Terbaik Untuk Pemula

Bahasa pemrograman web adalah bahasa yang digunakan untuk membuat halaman web dan aplikasi web. Sebenarnya ada banyak sekali bahasa pemrograman web didunia ini seiring dengan kebutuhan dan perkeembangan industri yang semakin pesat.

Namun, bagi kamu yang masih pemula dan baru terjun ke dunia pemrograman, Teknatekno sudah merangkumkan beberapa bahasa pemrograman web yang bisa kamu pelajari, diantaranya yaitu:

1. JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambahkan interaksi dan dinamika pada halaman web. JavaScript digunakan untuk menambahkan fitur interaktif seperti tombol, form, dan animasi. JavaScript juga digunakan untuk mengontrol tampilan halaman web berdasarkan interaksi pengguna.

JavaScript dapat dijalankan di sisi klien (client-side), yang berarti bahwa kode JavaScript akan dijalankan oleh browser pengguna dan tidak memerlukan koneksi ke server.

Hal ini memungkinkan JavaScript untuk menangani tugas yang dapat dilakukan tanpa mengirim data ke server dan menerima data yang dikembalikan, sehingga meningkatkan responsif dan kinerja halaman web.

JavaScript juga dapat dijalankan di sisi server (server-side) dengan menggunakan platform seperti Node.js, yang memungkinkan pengembangan aplikasi web yang dapat dijalankan pada server. Hal ini memungkinkan pengembangan aplikasi web full-stack dengan menggunakan hanya satu bahasa pemrograman.

JavaScript sangat populer digunakan di industri pengembangan web, dan digunakan dalam berbagai jenis aplikasi web, seperti situs web e-commerce, aplikasi mobile, aplikasi game, aplikasi berbasis data, dan banyak lagi.

JavaScript juga digunakan dalam pengembangan framework front-end seperti React, Angular, Vue.js dll. Ini memungkinkan pengembangan aplikasi web yang skalabel dan mudah dikembangkan.

JavaScript juga digunakan dalam pengembangan aplikasi desktop dan mobile dengan menggunakan platform seperti Electron dan Cordova. Ini memungkinkan pengembangan aplikasi yang dapat dijalankan di berbagai perangkat dengan menggunakan kode JavaScript yang sama.

Selain itu, JavaScript juga digunakan dalam pengembangan aplikasi Internet of Things (IoT) dan pembuatan robot. Hal ini memungkinkan pengembangan aplikasi yang dapat terhubung dengan perangkat lain dan mengontrol perangkat tersebut dengan kode JavaScript.

Overall, JavaScript adalah bahasa pemrograman yang fleksibel dan serbaguna yang sangat populer digunakan dalam pengembangan aplikasi web dan luas digunakan dalam berbagai jenis proyek.

2. HTML

HTML (Hypertext Markup Language) adalah bahasa markup yang digunakan untuk menentukan struktur halaman web. HTML digunakan untuk menentukan elemen halaman web seperti judul, paragraf, gambar, dll. HTML juga digunakan untuk menentukan bagaimana elemen tersebut digabungkan dan ditampilkan di halaman web.

HTML menggunakan tag (atau elemen) untuk menentukan elemen halaman web. Tag diawali dengan tanda kurung siku “<” dan ditutup dengan tanda kurung siku “>”. Beberapa contoh tag HTML yang umum digunakan adalah:

<html> : tag ini digunakan untuk menentukan elemen html <head> : tag ini digunakan untuk menentukan bagian head dari halaman web <body> : tag ini digunakan untuk menentukan bagian body dari halaman web <h1> : tag ini digunakan untuk menentukan judul utama dari halaman web <p> : tag ini digunakan untuk menentukan paragraf <img> : tag ini digunakan untuk menentukan gambar <a> : tag ini digunakan untuk menentukan tautan

HTML juga menggunakan atribut untuk menambahkan informasi tambahan pada tag. Beberapa contoh atribut yang umum digunakan adalah:

src : atribut ini digunakan untuk menentukan sumber gambar href : atribut ini digunakan untuk menentukan tautan class : atribut ini digunakan untuk menentukan kelas elemen id : atribut ini digunakan untuk menentukan id elemen

HTML adalah bahasa dasar dari pengembangan web, dan digunakan sebagai dasar untuk pengembangan halaman web yang lebih kompleks dengan menambahkan CSS dan JavaScript. HTML adalah sebuah standar industri dan diakui secara universal sebagai bahasa yang digunakan untuk membuat halaman web.

3. Java

Java adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis komputer, mobile, web dan lainnya. Java diciptakan oleh James Gosling pada tahun 1995 dan dikembangkan oleh Sun Microsystems (sekarang dikenal sebagai Oracle Corporation).

Java merupakan bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai platform tanpa harus dikompilasi ulang, hal ini disebut dengan “write once, run anywhere” (WORA).

Java menyediakan fitur seperti Object-Oriented Programming (OOP), Inheritance, Polymorphism, dan Encapsulation yang memungkinkan pengembangan aplikasi yang lebih baik dari segi struktur dan desain.

Java juga memiliki koleksi library yang kaya yang memungkinkan pengembangan aplikasi yang lebih cepat dan efisien. Java digunakan dalam berbagai jenis aplikasi, seperti aplikasi web, aplikasi mobile, aplikasi desktop, aplikasi game, aplikasi perusahaan, aplikasi Internet of Things (IoT) dan lainnya.

Java juga digunakan dalam pengembangan framework seperti Spring dan Hibernate yang mempermudah pengembangan aplikasi berbasis Java.

Java juga digunakan dalam pengembangan aplikasi Android, yang merupakan sistem operasi mobile yang paling populer saat ini. Ini memungkinkan pengembangan aplikasi mobile yang dapat dijalankan di berbagai perangkat Android dengan menggunakan kode Java yang sama.

Java juga digunakan dalam pengembangan aplikasi di bidang keamanan informasi, sistem distribusi, dan pemrosesan data. Java juga digunakan dalam pengembangan aplikasi di bidang finansial, perbankan, dan perdagangan.

Secara keseluruhan, Java adalah bahasa pemrograman yang kuat, fleksibel, dan serbaguna yang sangat populer digunakan dalam berbagai jenis proyek dan industri.

4. CSS

CSS (Cascading Style Sheets) adalah bahasa yang digunakan untuk menentukan tampilan halaman web. CSS digunakan untuk mengatur elemen seperti warna, font, margin, padding, dll.

CSS memungkinkan pengembangan halaman web yang terpisah dari konten HTML, sehingga memudahkan pengelolaan dan perubahan tampilan halaman web.

CSS menggunakan aturan (atau style) untuk menentukan tampilan elemen halaman web. Aturan ini terdiri dari selector dan properti.

Selector digunakan untuk menentukan elemen yang akan ditentukan tampilannya, sedangkan properti digunakan untuk menentukan tampilan yang diinginkan. Beberapa contoh aturan CSS yang umum digunakan adalah:

body {background-color: #f0f0f0;} : aturan ini digunakan untuk mengatur warna latar belakang dari elemen body h1 {color: blue;} : aturan ini digunakan untuk mengatur warna dari elemen h1 p {font-size: 16px;} : aturan ini digunakan untuk mengatur ukuran font dari elemen p .myclass {text-align: center;} : aturan ini digunakan untuk mengatur perataan teks dari elemen dengan kelas myclass

CSS juga menyediakan fitur seperti inheritance dan cascading yang memungkinkan aturan diturunkan dari elemen yang lebih tinggi ke elemen yang lebih rendah. Ini memungkinkan pengembangan halaman web yang lebih efisien dan mudah dikelola.

CSS sangat penting dalam pengembangan web, karena memungkinkan pengembangan halaman web yang estetis dan mudah dibaca. CSS juga digunakan dalam pengembangan aplikasi mobile dan aplikasi desktop dengan menggunakan teknologi seperti Electron dan Cordova.

5. Python

Python adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis komputer, mobile, web dan lainnya. Python diciptakan oleh Guido van Rossum pada tahun 1989 dan saat ini dikembangkan oleh Python Software Foundation.

Python merupakan bahasa pemrograman yang mudah dipelajari dan digunakan untuk membuat aplikasi yang kompleks seperti aplikasi berbasis data, analitik, dan Machine Learning.

Python menyediakan fitur seperti Object-Oriented Programming (OOP), Inheritance, Polymorphism, dan Encapsulation yang memungkinkan pengembangan aplikasi yang lebih baik dari segi struktur dan desain.

Python juga memiliki koleksi library yang kaya yang memungkinkan pengembangan aplikasi yang lebih cepat dan efisien.

Python digunakan dalam berbagai jenis aplikasi seperti aplikasi web, aplikasi desktop, aplikasi analitik, aplikasi Machine Learning, pengembangan game, pengembangan aplikasi Internet of Things (IoT), dan lainnya.

Python juga digunakan dalam pengembangan framework seperti Django dan Flask yang mempermudah pengembangan aplikasi web.

Python juga digunakan dalam bidang data science, analitik, dan machine learning. Python menyediakan berbagai library yang kuat seperti NumPy, pandas, scikit-learn, TensorFlow, dan Keras yang memungkinkan pengembangan aplikasi analitik dan machine learning yang kuat dan efisien.

Python juga digunakan dalam bidang kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (machine learning) dan digunakan dalam berbagai proyek di bidang ini.

Python juga digunakan dalam bidang ilmu komputer, sains, dan teknologi untuk menganalisis data, simulasi, dan pemodelan. Python digunakan dalam bidang keuangan, perbankan, dan perdagangan untuk menganalisis data pasar dan mengembangkan algoritma trading.

Secara keseluruhan, Python adalah bahasa pemrograman yang kuat, fleksibel, dan mudah dipelajari yang sangat populer digunakan dalam berbagai jenis proyek dan industri.

6. PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembangan aplikasi web. PHP diciptakan oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995 dan saat ini dikembangkan oleh The PHP Group.

PHP dapat dijalankan di sisi server, yang berarti bahwa kode PHP akan dijalankan oleh server web dan menghasilkan HTML, CSS, atau JavaScript yang diterima oleh browser pengguna.

PHP sangat populer digunakan dalam pengembangan aplikasi web dinamis, seperti situs web e-commerce, aplikasi berbasis data, dan forum. PHP juga digunakan dalam pengembangan framework seperti Laravel, CodeIgniter, dan Yii yang mempermudah pengembangan aplikasi web berbasis PHP.

PHP juga memiliki konektivitas yang kuat dengan berbagai jenis basis data seperti MySQL, PostgreSQL, dan Oracle. Ini memungkinkan pengembangan aplikasi web yang skalabel dan dapat mengelola data yang besar.

PHP juga digunakan dalam pengembangan aplikasi CMS (Content Management System) seperti WordPress, Joomla, dan Drupal. Ini memungkinkan pengembangan situs web yang mudah dikelola tanpa harus memiliki kemampuan pengembangan web yang mendalam.

Secara keseluruhan, PHP adalah bahasa pemrograman yang kuat dan serbaguna yang sangat populer digunakan dalam pengembangan aplikasi web dinamis dan CMS.

7. Ruby

Ruby adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembangan aplikasi komputer dan web. Ruby diciptakan oleh Yukihiro “Matz” Matsumoto pada tahun 1995. Ruby mengutamakan pengalaman pemrograman yang menyenangkan dan mudah dipahami.

Ruby memiliki fitur seperti Object-Oriented Programming (OOP), Inheritance, Polymorphism, dan Encapsulation yang memungkinkan pengembangan aplikasi yang baik dari segi struktur dan desain.

Ruby digunakan dalam pengembangan aplikasi web dengan menggunakan framework seperti Ruby on Rails, Sinatra, dan Hanami. Ini memungkinkan pengembangan aplikasi web yang skalabel dan efisien.

Ruby juga digunakan dalam pengembangan aplikasi desktop dengan menggunakan framework seperti Shoes dan RubyGTK.

Ruby juga digunakan dalam pengembangan aplikasi mobile dengan menggunakan framework seperti RubyMotion. Ruby juga digunakan dalam pengembangan aplikasi Internet of Things (IoT) dan pembuatan robot.

Ruby juga digunakan dalam bidang automatisasi sistem, scripting, dan pengembangan aplikasi yang membutuhkan interaksi dengan command line.

Secara keseluruhan, Ruby adalah bahasa pemrograman yang kuat, fleksibel, dan menyenangkan untuk digunakan yang sangat populer digunakan dalam pengembangan aplikasi web, desktop, dan mobile.

8. C#

C# (C Sharp) adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembangan aplikasi komputer dan web. C# dikembangkan oleh Microsoft dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 2000.

C# adalah bahasa pemrograman yang berbasis objek dan mengikuti standar Common Language Infrastructure (CLI) yang dikembangkan oleh Microsoft.

C# menyediakan fitur seperti Object-Oriented Programming (OOP), Inheritance, Polymorphism, dan Encapsulation yang memungkinkan pengembangan aplikasi yang baik dari segi struktur dan desain.

C# digunakan dalam pengembangan aplikasi desktop dengan menggunakan framework seperti Windows Forms dan WPF.

C# juga digunakan dalam pengembangan aplikasi web dengan menggunakan framework seperti ASP.NET dan ASP.NET Core. C# juga digunakan dalam pengembangan aplikasi mobile dengan menggunakan framework seperti Xamarin.

C# juga digunakan dalam pengembangan game dengan menggunakan engine seperti Unity dan Unreal Engine. C# juga digunakan dalam pengembangan aplikasi enterprise dan aplikasi bisnis dengan menggunakan platform seperti Microsoft Azure.

Secara keseluruhan, C# adalah bahasa pemrograman yang kuat, fleksibel, dan dapat digunakan untuk berbagai jenis aplikasi yang berjalan di platform Windows. C# juga menyediakan kompatibilitas yang baik dengan teknologi Microsoft lainnya seperti Visual Studio, SQL Server, dan Azure.

9. C++

C++ adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembangan aplikasi komputer, mobile, web, dan lainnya. C++ dikembangkan oleh Bjarne Stroustrup pada tahun 1979 sebagai perluasan dari bahasa C.

C++ menyediakan fitur Object-Oriented Programming (OOP), Inheritance, Polymorphism, dan Encapsulation yang memungkinkan pengembangan aplikasi yang baik dari segi struktur dan desain.

C++ digunakan dalam pengembangan sistem operasi, aplikasi desktop, game, aplikasi embedded, dan aplikasi mobile. C++ juga digunakan dalam pengembangan aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi seperti aplikasi 3D, pemrosesan gambar, dan pemrosesan video.

C++ digunakan dalam pengembangan game yang membutuhkan kinerja tinggi seperti game PC dan game konsol. C++ juga digunakan dalam pengembangan aplikasi yang berjalan di sistem operasi Windows, Linux, dan macOS.

C++ juga digunakan dalam pengembangan aplikasi yang menggunakan teknologi seperti OpenCV, DirectX, dan OpenGL.

Secara keseluruhan, C++ adalah bahasa pemrograman yang kuat, fleksibel, dan dapat digunakan untuk berbagai jenis aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi. C++ juga menyediakan kompatibilitas yang baik dengan bahasa C dan digunakan dalam berbagai proyek dan industri.

10. Go

Go (atau Golang) adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google dan dirilis pada tahun 2009. Go dibuat untuk memenuhi kebutuhan pengembangan aplikasi yang cepat, skalabel, dan dapat dijalankan di berbagai platform. Go mengutamakan kinerja, keamanan, dan kemudahan pengembangan.

Go menyediakan fitur seperti garbage collection, concurrency, dan type inference yang memungkinkan pengembangan aplikasi yang lebih efisien dan aman. Go juga memiliki koleksi library yang kaya yang memungkinkan pengembangan aplikasi yang lebih cepat dan mudah.

Go digunakan dalam pengembangan aplikasi web, aplikasi network, aplikasi cloud, aplikasi system, dan aplikasi IoT. Go juga digunakan dalam pengembangan aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi seperti aplikasi real-time, aplikasi streaming, dan aplikasi kriptografi.

Go juga digunakan dalam pengembangan aplikasi yang berjalan di sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. Go juga digunakan dalam pengembangan aplikasi yang menggunakan teknologi seperti Kubernetes, Docker, dan Microservices.

Secara keseluruhan, Go adalah bahasa pemrograman yang kuat, cepat, dan mudah digunakan yang sangat populer digunakan dalam pengembangan aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi dan skalabilitas. Go juga digunakan dalam berbagai proyek di industri seperti teknologi cloud, networking, dan IoT.

Go juga dikenal dengan kemudahannya dalam pembuatan aplikasi yang dapat dijalankan di berbagai platform dan dapat digunakan dalam pengembangan aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi, seperti aplikasi real-time dan aplikasi streaming.

Kesimpulan

Demikianlah daftar bahasa pemrograman web terbaik dan populer digunakan yang bisa Teknatekno rangkum untuk kamu. Sebenarnya masih banyak lagi bahasa pemrograman yang tersedia, namun bagi kamu yang masih pemula di dunia pemrograman, kamu bisa mempelajari bahasa pemrograman diatas. Semoga bermanfaat.