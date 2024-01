Cara Belajar Investasi Kripto Untuk Memanfaatkan Momentum Reli Bitcoin

Bitcoin tampaknya juga tumbuh lebih cepat, setelah melampaui $30.000 per keping pada awal tahun 2021. Bitcoin sekarang diperdagangkan lebih dari $ribu per keping.

Harganya kemudian naik ke level US$ 8.000 pada Mei 2019. Tak sampai di situ; pada Desember 2020, harga bitcoin naik menjadi US$20.000 per keping.

You might also like