Pengertian CorelDRAW, Fungsi, Fitur Serta Bedanya dengan Photoshop

Teknatekno.com – Hai Teknozen! Kali ini Teknatekno akan membahas seputar CorelDRAW, mulai dari pengertian CorelDRAW, fungsinya, sampai dengan kelebihan dan kekurangannya.

Buat kamu yang menggeluti dunia desain, kamu pasti sudah tidak asing dengan software bernama Corel DRAW, photoshop, adobe illustrator, dan juga sketchUp.

Corel DRAW sendiri adalah editor grafik vektor, ia mempunyai beberapa versi mulai dari versi 1 sampai yang terbaru adalah CorelDRAW Graphics suite 2019 atau X9 yang versi full version aslinya dibanderol $699 atau sekitar 9,5 jutaan. Jadi, apa sebenarnya CorelDRAW itu? Simak penjelasannya dibawah ini.

Memahami Pengertian CorelDRAW

Pengertian CorelDRAW merupakan sebuah editor grafik vektor yang dikembangkan dan dipasarkan oleh Corel Corporation. CorelDRAW sendiri juga termasuk ke dalam paket grafis dari Corel, yang mencakup editor gambar bitmap Corel Photo-Paint serta program terkait grafis lainnya.

Untuk versi terbaru dari CorelDRAW yang telah dipasarkan sebagai CorelDRAW Graphic Suite 2020, yang mana software tersebut setara dengan versi 22. CorelDRAW Graphic Suite 2020 dirilis pada bulan Maret 2020 yang lalu.

Hadirnya CorelDRAW telah dirancang untuk mengedit gambar dua dimensi seperti logo, poster, banner, cover buku serta lainnya yang berhubungan dengan desain vektor.

Pada awal perkembangannya, CorelDRAW ini dapat dijalankan untuk sistem operasi Windows 2000 dan seterusnya. Disisi lain, versi CorelDRAW untuk macOS pernah dikembangkan.

Namun tingkat penjualan software tersebut tidaklah sesuai harapan, dan pada akhirnya sempat di berhentikan. Namun saat ini, pengguna macOS dapat menikmati CorelDRAW Graphics Suite 2019.

Buat kamu pengguna Android, kamu bisa menggunakan software CorelDRAW ini dan mendownload aplikasinya di Play Store.

Sejarah CorelDRAW

Sebagai salah satu aplikasi editor grafik vektor yang paling sering digunakan oleh desainer dan editor. CorelDRAW sendiri memiliki sebuah sejarah yang paling tidak kita perlu ketahui. Dengan sejarah ini kita dapat mengetahui, awal mula terbentuknya CorelDRAW hingga mencapai titik saat ini.

Pada tahun 1987, seorang programmer dari Corel yang bernama Michel Bouillon dan Pat Beirne mengembangkan sebuah program ilustrasi berbasis vektor untuk digabungkan dengan sistem penerbitan desktop mereka.

Tepat di tahun 1989, CorelDRAW dirilis dengan empat versi sekaligus dengan rentan waktu 7 bulan. Yakni CorelDRAW 1.0, CorelDRAW 1.01, CorelDRAW 1.02, CorelDRAW 1.10.

Dengan dimasukkannya TrueType di Windows 3.1, dapat mengubah CorelDRAW menjadi program ilustrasi yang mampu menggunakan font garis besar yang di instal sistem tanpa memerlukan perangkat lunak pihak ketiga seperti halnya Adobe Type Manager.

CorelDRAW pun dipasangkan dengan program lainnya seperti program pengeditan foto, (Corel Photo-Paint), pengelola font, dan sejenisnya. Dalam hal ini yang menjadikan CorelDRAW sebuah paket grafis all in one pertama.

Tahun demi tahun telah berlalu, perkembangan CorelDRAW saat ini telah mencapai puncaknya. CorelDRAW telah digunakan oleh puluhan juta pengguna komputer di dunia. Di samping itu, tidak sedikit perusahaan yang menggunakan software ini untuk keperluan desain grafis.

Fungsi CorelDRAW

Setelah mengetahui pengertian CorelDRAW, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsinya. Secara umum CorelDRAW berfungsi untuk mengolah grafik vektor.

Software ini sering digunakan pada bidang percetakan, publikasi, serta bidang sejenis lainnya. Untuk mengetahui lebih jelasnya, berikut beberapa fungsi lain yang terdapat pada CorelDRAW:

1. Membuat Gambar Vektor

Pada dasarnya jika ingin membuat gambar vektor, pengguna dapat memanfaatkan software CorelDRAW. Memang ada beberapa aplikasi yang sudah mendukung pembuatan vektor tersebut. Namun software yang paling diminati oleh kalangan desainer adalah CorelDRAW.

2. Membuat Logo

Salah satu fungsi menarik lainnya adalah membuat logo. Dapat dikatakan bahwa tidak sedikit instansi perusahaan yang lebih memilih menggunakan CorelDRAW untuk mendesain logo mereka. Karena selain mudah dioperasikan dalam pembuatan logo, software ini mampu menghasilkan sebuah gambar yang berkualitas.

3. Membuat Desain Brosur, Undangan, dan Banner

Selain itu CorelDRAW juga dapat digunakan sebagai alat perantara untuk membuat desain brosur, undangan dan banner. Dalam software ini tersedia banyak sekali font menarik yang bisa kamu pilih sesuai kebutuhan.

Nah, jika pengguna ingin mendesain, silahkan gunakan font yang unik dan mudah dibaca. Dengan begitu desain brosur, undangan dan banner pengguna jadi lebih menarik.

4. Membuat Desain Karakter Animasi

Jika pengguna seorang animator, mungkin CorelDRAW ini bisa berfungsi sebagai software alternatif yang dapat digunakan untuk membuat karakter animasi. Ini bukanlah hal baru, mengingat saya sendiri pun pernah membuat karakter animasi menggunakan CorelDRAW.

5. Pembuatan Desain Cover Buku

Tidak sedikit cover buku saat ini didesain menggunakan CorelDRAW. Hal ini tidak dapat dipungkiri, perusahaan penerbit pun biasanya menggunakan software ini untuk mendesain cover buku mereka. Kualitas gambar yang dihasilkan dari software ini sangat bagus dan juga detail gambarnya pun begitu jelas.

Kelebihan dan Kekurangan CorelDRAW

Selain membahas pengertian CorelDRAW dan fiturnya, kita juga akan membahas kelebihan dan kekurang yang dimiliki CorelDRAW.

Meski sebagai salah satu aplikasi editor grafik vektor yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, tentu saja CorelDRAW ini terdapat kelebihan serta kekurangan yang dimilikinya. Berikut kelebihan dan kekurangannya:

Kelebihan CorelDRAW

Adapun kelebihannya yaitu:

1. Lebih User Friendly

Untuk pengguna awam, tampilan CorelDRAW lebih bersahabat dibandingkan AI. Tampilan CorelDRAW sederhana dan pengguna mungkin lebih terbiasa karena tata letak dan warna latarnya mirip seperti ms word. Sedangkan Fitur-fitur AI lebih kompleks dan tersembunyi.

2. Formart Import dan Export Cukup Lengkap

CorelDRAW mempunyai banyak format save data baik untuk keperluan import maupun export data. Bahkan CorelDRAW menyediakan format AI, artinya data yang dibuat di CorelDRAW bisa juga dibuka di Adobe Illustrator yang notabene adalah rivalnya. Ini tidak berlaku sebaliknya.

3. Resolusi Tinggi

CorelDRAW menyediakan resolusi atau kapasitas gambar yang besar, ukurannya mulai dari inchi, milimeter, centimeter sampai kilometer. Jadi software ini cocok digunakan pada industri yang kadang harus mencetak gambar dalam skala gambar besar.

4. Ramah di Percetakan

Bagaimanapun Corel lebih populer dibandingkan produk keluaran kompetitornya. Ketika akan mencetak/print gambar ke percetakan, software yang terinstal dalam komputer mereka adalah Corel.

Ini masalah ketika anda membawa file dengan format bawaan Adobe (misalnya) ke percetakan. Mereka tentu saja akan menolak dan mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan software yang ada di kompuer mereka.

Kekurangan CorelDRAW

Sedangkan kekurangannya yaitu:

1. Ukuran File Besar

Apikasi ini menuntut penggunaan PC yang memiliki spesifikasi mumpuni dan dalam sektor RAM yang tinggi karena ukuran file mentah yang dihasilkan bisa cukup besar. Apalagi jika desainnya terbilang kompleks.

2. Sulit Untuk Membuat Tabel

Karena berbasis vektor, membuat tabel di Corel DRAW agak sedikit sulit karena membutuhkan beberapa klik untuk mendapatkan hasil tabel sesuai dengan yang diinginkan.

3. Color Space Harus Dikoreksi Terlebih Dahulu

Permasalahan terbesar yang dihadapi oleh desainer grafis ketika menggunakan Corel DRAW adalah akurasi warna dari palet yang disediakan. Tidak jarang, warna yang digunakan tidak sesuai dengan hasil cetakan.

4. Berbayar

Sayangnya untuk dapat menggunakan CorelDRAW, pengguna harus membelinya terlebih dahulu dengan harga $785 melalui website resmi CorelDRAW.

Atau pengguna dapat berlangganan dengan harga $379 per tahunnya. Harga tersebut mungkin terasa mahal untuk desainer grafis Indonesia, terutama untuk pemula yang belum memiliki penghasilan sama sekali.

Fitur CorelDRAW

Tepat pada bulan Maret 2020 lalu, CorelDRAW merilis versi terbaru mereka, yaitu CorelDRAW Graphic Suite 2020 versi 22. Versi terbaru ini dibekali dengan fitur yang menarik daripada versi sebelumnya. Untuk melihat lebih jelasnya mengenai beberapa fitur CorelDRAW, dapat dilihat pada-poin berikut ini.

1. Cutting-edge Typography

Dengan fitur ini pengguna dapat melakukan modifikasi terhadap ukuran dan dimensi sebuah font sesuai keinginan, sehingga dapat memaksimalkan modifikasi dari setiap jenis font yang tersedia.

2. Startup Time

Di CorelDRAW 2020 memiliki startup yang lebih cepat. Dalam artian Anda dapat membuka, menutup, menyimpan, mencetak dan mengekspor dengan cepat, bahkan dengan dokumen yang paling kompleks.

3. Game-changing Collaboration Tools

Fitur ini berfungsi supaya pengguna dapat berinteraksi dengan klien/teman/guru/dosen secara langsung dalam merevisi pengerjaan desain melalui aplikasi khusus CorelDRAW.app.

4. Impressive AI-powered Image Solutions

Adanya fitur ini pengguna akan diberikan kenyamanan dalam mengedit gambar. Mulai dari mengubah skala, menghilangkan noise serta mengonversi gambar dengan kualitas yang bagus.

Perbedaan Photoshop dengan CorelDRAW

CorelDRAW dan Photoshop merupakan salah satu software desain grafis yang banyak digunakan untuk menambahkan elemen visual kedalam suatu objek. Namun, meskipun keduanya sama-sama software desain grafis, ternyata keduanya memiliki perbedaan, diantaranya yaitu:

Corel didirikan pada Januari 1989 oleh Corel. Photoshop didirikan pada Februari 1990 oleh Adobe. Corel digunakan untuk “membuat” gambar, sedangkan Photoshop untuk “mengedit” gambar. Corel digunakan untuk pembuatan/pengeditan vektor grafis (pembuatan logo, banner, komik). Sedangkan Photoshop untuk mengedit gambar berbasis pixel (Fotografi, manipulasi video). Corel satu layer dapat mengandung beberapa objek. Photoshop sebuah layer mengandung copian dari objek single. Resolusi Corel akan sama ketika di zoom in dan zoom out. Photoshop akan berubah resolusinya. Saat digunakan, Corel DRAW membebani prosesor. Photoshop cenderung membebani memori dan GPU ketika akselerasi GPU diaktifkan. Corel umumnya digunakan oleh web designer, graphic designer, ux designer. Photoshop kebanyakan digunakan oleh photografher dan juga graphic designer.

Kesimpulan

Pengertian CorelDRAW adalah software pengolah grafis yang memiliki kegunaan untuk membantu pekerjaan desainer. Software ini dikembangkan oleh Corel Corporation, sebuah perusahaan yang berbasis di Ottawa, Kanada.

CorelDRAW adalah suatu program yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi gambar dan teks secara cepat dan mudah. CorelDRAW memiliki fitur setting dan layout untuk bermacam-macam produk.

Pencarian Populer