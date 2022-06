Pengertian Page Layout, Fungsi dan Cara Mengatur Page Layout Pada Ms. Office

Teknatekno.com – Hai Teknozen! Buat kamu yang sering menggunakan komputer atau laptop, kamu pasti pernah menggunakan fitur page layout yang ada pada Microsoft Office. Namun, apakah kamu tahu pengertian page layout yang sebenarnya? Serta apa fungsi page layout tersebut dan bagaimana cara mengaturnya?

Untuk menjawab rasa penasaran kamu, yuk simak penjelasan dari Teknatekno berikut ini mengenai pengertian page layout, fungsi page layout serta cara mengaturnya pada Microsoft Office.

Apa itu Page Layout?

Page layout merupakan salah satu fitur yang terdapat di dalam Microsoft Office. Dijelaskan pada laman resmi Microsoft, pengertian page layout adalah salah satu menu yang ada di halaman Microsoft Office Word. Fungsi utama page layout adalah sebagai pengatur atau untuk mengatur tampilan pada sebuah dokumen.

Fitur page layout ini merupakan hal yang penting untuk dipahami dan dikuasai, karena sebelum menulis naskah atau mengetik teks, yang pertama kali harus diatur atau dilakukan adalah melakukan pengaturan page layout. Hal ini karena page layout merupakan sebuah pengaturan yang mengatur tampilan dokumen Microsoft Word.

Page layout akan menampilkan berbagai bentuk kertas yang bisa dipilih, sesuai dengan bagaimana keinginan dan kebutuhan pengguna, sebelum akhirnya hasilnya dapat kamu lihat atau kamu cetak secara print out.

Dengan memahami cara mengatur tampilan page layout, maka akan lebih memudahkan dalam mengetik teks dan mengatur dokumen.

Page layout juga akan mengatur bagaimana halaman pada teks yang akan kamu tulis, sehingga kemudian dokumen yang diketik bisa full halaman dan juga tidak terpotong. Page layout memiliki lima grup atau lima kategori yang di dalamnya terdiri atas:

Themes Page Setup Page Background Paragraph Arrange

Tentu saja, lima kategori atau grup tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Akan tetapi, semuanya merupakan fitur menu yang berguna mengatur page layout pada halaman dokumen.

Fungsi Page Layout

Dalam memahami berbagai fungsi dari page layout, perlu diketahui juga bagaimana fungsi lima kategori fitur yang ada pada menu ini. Berikut ini penjelasan mengenai bagian-bagian yang termasuk kategori menu page layout berdasarkan jenisnya masing-masing.

1. Themes

Sub menu Themes yang terdapat di dalam Tab Page Layout ini merupakan sub menu yang memiliki beberapa fungsi. Namun, fungsi utama dari menu ini adalah untuk mengatur atau mengubah tampilan, huruf, dan juga warna di dalam teks dokumen yang ditulis. Berikut ini detail fungsi yang ada pada sub menu Themes:

a. Themes

Themes memiliki fungsi untuk mengubah tampilan atau mengubah tema di dalam dokumen.

b. Color

Color pada menu themes ini memiliki fungsi untuk mengatur atau memilih warna tema pada suatu dokumen.

c. Fonts

Fonts digunakan untuk menentukan jenis font apa yang akan digunakan di dalam dokumen tersebut.

d. Effects

Effects digunakan untuk mengubah atau menentukan efek tulisan yang dikehendaki pada dokumen tersebut.

2. Page Setup

Selain Themes, terdapat juga sub menu Page Setup. Sub menu page setup memiliki fungsi untuk mengubah ukuran kertas, jarak tulisan, jumlah kolom.

Sub menu ini juga berfungsi untuk menentukan apakah tampilan kertas pada dokumennya horizontal atau vertikal, sesuai dengan keinginan pengguna. Fungsi menu page setup dijelaskan secara lengkap di bawah ini:

a. Margins

Margins pada menu page setup ini berfungsi untuk menentukan bagaimana ukuran margin yang tepat di bagian kanan, kiri, atas, dan juga bagian bawah dari naskah di dalam dokumen tersebut.

b. Orientation

Orientation pada menu page setup ini memiliki fungsi untuk menentukan kertas pada dokumen tersebut akan dibuat horizontal atau vertikal.

c. Size

Size pada menu page setup ini berfungsi untuk menentukan size atau ukuran kertas atau ukuran lembar kerja yang dikehendaki.

d. Breaks

Fitur breaks pada menu page layout ini memiliki fungsi untuk menentukan ukuran batas dari kolom yang satu ke kolom yang lainnya.

e. Columns

Columns pada page setup ini memiliki fungsi untuk menentukan jumlah kolom pada lembar kerja.

f. Line Number

Line number pada menu page setup ini berfungsi untuk menambahkan nomor pada setiap baris tulisan yang ada di dokumen atau lembar kerja yang akan ditulis.

g. Hyphenation

Fitur terakhir adalah hyphenation yang di dalam page setup memiliki fungsi yaitu melakukan pengaturan mengenai penggunaan tanda hubung secara otomatis atau secara manual.

3. Page Background

Selanjutnya adalah menu atau fitur page background yang mana sesuai dengan namanya, sub menu ini memiliki fungsi untuk mengubah tampilan latar belakang pada dokumen yang dibuat atau diketik. Di dalam tampilan sub menu page background ini memiliki tiga fitur, yaitu sebagai berikut.

a. Watermark

Watermark di dalam page background memiliki fungsi untuk mengubah atau menghapus gambar atau teks yang ada di belakang naskah atau teks di dalam dokumen.

b. Page Color

Page color di dalam page background ini berfungsi untuk mengubah latar belakang pada dokumen atau lembar kerja dengan menambahkan warna yang sesuai dengan keinginan.

c. Page border

Page border pada page background yang memiliki fungsi untuk mengubah gaya atau style pada garis border.

4. Paragraph

Sub menu pada page layout yang selanjutnya adalah paragraph. Paragraph ini memiliki fungsi untuk mengatur jarak dari hasil ketikan, dengan spasi, dan juga dari paragraf itu sendiri. Di dalam sub menu ini, terdapat beberapa fitur sebagai berikut.

a. Inden Left

Fitur inden left memiliki fungsi untuk mengatur ukuran dengan jarak teks di tepi kiri pada dokumen atau lembar kerja.

b. Inden Right

Fitur inden right memiliki fungsi untuk menentukan jarak teks dengan jarak tepi kanan pada dokumen atau lembar kerja.

c. Spacing Before

Spacing before memiliki fungsi untuk menentukan jarak antara teks yang ada di paling bawah dengan teks yang berada di atas atau satu kalimat.

d. Spacing After

Spacing after memiliki fungsi sebagai penentu atau menentukan jarak antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya.

5. Arrange

Arrange memiliki beberapa fungsi dan fungsi utamanya berkaitan dengan pengaturan posisi objek gambar yang terdapat dalam sebuah dokumen yang akan dikerjakan. Terdapat beberapa ikon di dalam sub menu arrange, diantaranya:

a. Position

Position dalam sub menu arrange memiliki fungsi untuk menentukan posisi atau tata letak gambar yang sudah disisipkan di dalam dokumen.

b. Bring To Front

Bring to front dalam sub menu arrange memiliki fungsi untuk mengatur posisi objek yang satu dengan objek yang lainnya.

c. Send To Back

Ikon send to back pada sub menu arrange memiliki fungsi untuk mengirimkan objek lain kepada objek sebelumnya

d. Text Wrapping

Ikon text wrapping di dalam sub menu arrange berfungsi untuk meratakan teks dengan objek.

e. Group

Group dalam sub menu arrange memiliki fungsi untuk mengelompokkan objek yang satu dengan objek lainnya jika ingin menggunakan pengaturan yang sama dengan objek lain tersebut.

f. Rotate

Ikon rotate memiliki fungsi untuk memutar gambar yang sudah disiapkan di dalam suatu dokumen.

Cara Mengatur Page Layout

Di bawah ini adalah langkah-langkah yang tepat untuk mengatur page layout pada Microsoft Word.

Masuk ke menu bar MS Word, cari ikon Page Layout kemudian klik pada ikon tersebut hingga memperlihatkan beberapa sub menu. Menu yang muncul di antaranya orientation, size, columns dan lain sebagainya, ada pula fitur margin yang bisa dipilih untuk memilih detail dari pengaturan. Saat memilih margin, pengguna bisa melihat pilihan yang terdapat di bawahnya seperti last custom setting, normal, narrow, moderate dan lain-lain. Mengatur ukuran juga bisa dilakukan pada bagian custom setting, bisa disesuaikan dengan ukuran yang diinginkan dengan mengklik bagian custom margins. Ada banyak pengaturan di dalam menu margin, seperti left, right, top dan bottom, di menu orientation terdapat potrait dan landscape. Langkah selanjutnya yang dilakukan pada menu layout adalah mengatur beberapa pengaturan lain seperti section, header dan footer. Jika semua pengaturan sudah diatur, maka langkah yang selanjutnya dilakukan adalah klik OK dan ukuran kertas akan didapatkan sesuai keinginan.

Kesimpulan

Pengertian page layout atau tata letak halaman merupakan salah satu hal yang penting untuk dipahami dan digunakan dengan sebaik-baiknya, mengingat hal pertama yang harus dilakukan adalah mengatur tampilan layar.

Page layout juga digunakan untuk mengatur bagaimana halaman dalam teks akan digunakan sebagai halaman penulisan.

