Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy S22 Ultra

Teknatekno.com – Rilis tahun 2022, yuk intip tampilan samsung Galaxy S22 yang didesain elegan dan mewah. Sejauh ini, fitur yang diharapkan untuk Galaxy S22 cenderung fokus pada kamera yang ditingkatkan.

Namun rumor lain menyebutkan bahwa Galaxy 22 diprediksi akan mendapatkan chip Qualcomm Snapdragon 895 atau menggunakan Exynos 2200 miliknya sendiri, desain yang lebih tipis dengan layar yang sedikit lebih kecil dan kemungkinan kamera di bawah layar.

Menurut kabarnya, Galaxy S22 mungkin ditunda hingga FE diluncurkan. Samsung Galaxy S22 Ultra, menurut sebuah tipster, menampilkan layar yang lebih cerah daripada Galaxy S21 Ultra yang sudah mengesankan.

Spesifikasi kamera belakang Galaxy S22 Ultra telah terungkap. Tidak ada peningkatan penting, namun perangkat lunaknya mungkin ditingkatkan.

Galaxy S22 diperkirakan akan dirilis pada awal 2022 oleh Samsung. Ada desas-desus bahwa Galaxy S22 akan diluncurkan pada 28 Februari, tepat pada waktunya untuk Mobile World Congress 2022.

Galaxy S21 tahun ini akan diluncurkan lebih awal dari biasanya di bulan Januari. Samsung Galaxy S21 FE yang dijadwalkan meluncur pada Januari 2022 diproyeksikan akan menggantikan Galaxy S22, sehingga mungkin tidak demikian.

Kami belum mendengar apa pun tentang harga samsung Galaxy S22, tetapi kami berharap itu sama dengan harga samsung Galaxy S21.

Perusahaan samsung mengurangi biaya untuk ketiga model sebesar $200, dan kami tidak berharap hal itu akan berubah dalam waktu dekat.

Jika praktik harga Samsung bertahan dan konsisten, Galaxy S22 akan dibanderol dengan harga $799, yaitu sekitar Rp 11,3 juta, Galaxy S22 Plus akan dibanderol sekitar $999, yaitu sekitar Rp 14,2 juta, dan Galaxy S22 Ultra akan berharga sekitar $1.199, yaitu sekitar Rp 17 juta.

Selain Galaxy S22, Galaxy S21 FE juga akan diluncurkan oleh Samsung. Beberapa orang percaya bahwa kelangkaan chip di seluruh dunia akan menyebabkan S21 FE tertunda.

Dimensinya adalah 149,98 x 70,56 x 7,65mm untuk S22 standar. 157,43 x 75,83 x 7,65 milimeter mungkin merupakan dimensi Galaxy S22 Pro (bukan Plus). 161,5 x 75,6 x 7,8 milimeter adalah dimensi ponsel Galaxy S21 Plus.

Kamera di bawah layar, yang memulai debutnya di Galaxy Z Fold 3 dengan popularitas besar, mungkin menjadi tambahan besar untuk samsung Galaxy S22. Ini akan memungkinkan desain layar penuh nyata tanpa lubang punch tradisional di bagian atas layar.

Ada juga koleksi rendering konsep untuk Galaxy S22 dari LetsGoDigital, yang menekankan kemungkinan perubahan desain. Ini fitur kamera utama besar diapit oleh empat sensor yang lebih kecil, dan mungkin sistem pendingin aktif.

