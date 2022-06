Motorola Moto G22 Meluncur di Pasar Eropa, Segini Harganya

Teknatekno.com – Motorola telah resmi meluncurkan Moto G22 di pasar Eropa. Ponsel ini hadir dengan spesifikasi unggulan seperti layar 90Hz, baterai 5.000mAh, dan chipset MediaTek Helio G37.

Smartphone Moto G22 ini akan bersaing langsung dengan smartphone lain seperti Realme C25Y, Redmi 10, Samsung Galaxy M12 dan Infinix Note 11s.

Motorola Moto G22 hadir dengan layar HD Plus Max Vision berukuran 6,5 inci yang mampu mendukung kecepatan refresh hingga 90Hz, sehingga menjanjikan pengalaman tampilan yang mulus.

Ponsel ini akan menjalankan Android 12 out of the box, yang merupakan sesuatu yang hebat untuk smartphone di kelas anggaran.

MediaTek Helio G37 terpasang di dalamnya, ditambah dengan RAM 4GB dan penyimpanan internal 64GB. Ada setelan quad-kamera di bagian belakang dengan sensor utama 50MP, sensor ultra wide angle 8MP, sensor kedalaman 2MP dan sensor makro 2MP.

Sementara untuk kebutuhan selfie, ponsel ini memiliki sensor 16MP di bagian depan. Perlu dicatat bahwa penyimpanan internal Moto G22 dapat diperluas sampai dengan 1TB dengan bantuan microSD tambahan melalui slot yang telah tersedia.

Ada port Type-C bersama dengan colokan headphone 3,5mm. Untuk keamanan tambahan, smartphone ini dilengkapi dengan sensor sidik jari yang dipasang di bagian samping.

Smartphone Motorola Moto G22 mengemas baterai berkapasitas 5,000mAh dengan dukungan untuk pengisian daya TurboPower 20W. Pengisi daya ini ditawarkan di dalam kotak saat pembelian smartphone.

Detail Spesifikasi Motorola Moto G22

Umum

Tahun Rilis : 2022

Jaringan : 2G, 3G, 4G

SIM Card : Dual SIM (Slot Khusus)

eSIM : Tidak

Body

Dimensi : 164 x 75 x 8.5 mm

Berat : 185 gram

Ketahanan : –

Fitur Lainnya : Desain tahan percikan air

Warna : Pearl White, Iceberg Blue, Cosmic Black, Mint Green

Layar

Jenis : IPS LCD

Ukuran : 6.5 inci

Refresh Rate : 90 Hz

Resolusi : 720 x 1600 piksel

Rasio : 20:9

Kerapatan : 268 ppi

Proteksi : –

Hardware

Chipset : MediaTek Helio G37

CPU : Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53)

GPU : PowerVR GE8320

Memori

RAM : 4 GB

Memori Internal : 64 GB

Memori Eksternal : Tidak Ada

Kamera Utama

Jumlah Kamera : 4

Konfigurasi :

50 MP (wide), f/1.8

8 MP (ultrawide), f/2.2

2 MP (macro), f/2.4

2 MP (depth), f/2.4

Fitur : PDAF, LED flash, HDR, panorama, Video: 1080p@30fps

Kamera Depan

Jumlah Kamera : 1

Konfigurasi : 16 MP (wide)

Fitur : Video: 1080p@30fps

Konektivitas

WLan : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot

Bluetooth : 5.0, A2DP, LE

Infrared : Tidak Ada

NFC : Ada

GPS : GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO

USB : Tipe-C 2.0

Baterai

Jenis : Li-Po

Kapasitas : 5000 mAh

Fitur : Pengisian cepat 15W

Fitur

OS (Saat Rilis) : Android 12

Sensor : Fingerprint (samping), akselerometer, giroskop, proksimitas, kompas

Jack 3.5mm : Ada

Fitur Unggulan

– Desain bodi simpel dan tahan percikan air

– Layar IPS LCD dengan refresh rate 90 Hz

– Konfigurasi empat kamera belakang

– Konektivitas 4G LTE, WiFi 5, dan NFC (untuk beberapa negara)

– Baterai 5000 mAh, didukung teknologi pengisian cepat 15W

Harga Motorola Moto G22

Motorola Moto G22 ini hadir dalam konfigurasi memori tunggal dengan RAM 4GB dan penyimpanan internal 64GB saja. Ponsel ini dibanderol dengan harga 169,99 Euro atau sekitar Rp 2,6 juta, dan akan tersedia dalam pilihan warna Cosmic Blue, Iceberg Blue, dan Mint Green.

Kesimpulan

Motorola Moto G22 hadir dengan layar HD Plus Max Vision 6,5 inci yang mampu mendukung kecepatan refresh hingga 90Hz, menjanjikan pengalaman menonton yang mulus. MediaTek Helio G37 terintegrasi, ditambah dengan RAM 4GB dan penyimpanan internal 64GB.

Penyimpanan internal dapat diperluas hingga 1TB dengan bantuan slot microSD tambahan. Ada port Type-C bersama dengan jack headphone 3.5mm. Untuk keamanan tambahan, smartphone ini dilengkapi dengan sensor sidik jari yang dipasang di samping.

Pencarian Populer