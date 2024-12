15 Cara Menabung yang Baik agar Cepat Terkumpul

Setiap beberapa bulan, evaluasilah kemajuan tabungan kamu. Apakah kamu sudah mencapai target bulanan? Jika ada penghasilan tambahan atau pengeluaran berkurang, tingkatkan jumlah tabungan kamu. Misalnya, dari Rp500.000 per bulan menjadi Rp700.000 per bulan.

Salah satu kesalahan umum adalah menabung dari sisa uang belanja di akhir bulan. Padahal, uang tersebut sering kali habis sebelum bisa ditabung. Oleh karena itu, prioritaskan menabung di awal bulan setelah menerima gaji. Metode ini dikenal dengan istilah pay yourself first.

