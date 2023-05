3 Cara Top Up LinkAja via BCA, Lengkap dan Mudah

Teknatekno.com – Teknozen ingin top up LinkAja dengan mudah dan cepat? Simak cara top up LinkAja melalui ATM, internet banking, dan mobile banking BCA yang kami sajikan dalam artikel ini. Temukan panduan lengkap dan mudah untuk melakukan top up LinkAja tanpa ribet dan tanpa harus keluar rumah.

Dalam era digital seperti saat ini, keberadaan uang elektronik semakin populer dan dibutuhkan. Salah satu uang elektronik yang populer di Indonesia adalah LinkAja. LinkAja memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi seperti membayar tagihan, membeli pulsa, hingga berbelanja di merchant yang bekerjasama dengan LinkAja.

Namun, untuk melakukan transaksi, Teknozen perlu melakukan top up terlebih dahulu. Melalui artikel ini, Teknatekno akan membahas cara top up LinkAja melalui ATM, internet banking, dan mobile banking BCA. Simak panduan lengkapnya untuk memudahkan kamu dalam melakukan top up LinkAja.

Sekilas Tentang LinkAja

LinkAja adalah sebuah platform pembayaran atau dompet digital yang diluncurkan oleh PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) pada tahun 2018. Layanan ini awalnya merupakan program kartu pra-bayar bernama TCASH yang dimiliki oleh Telkomsel, namun kemudian diakuisisi oleh Finarya dan direbranding menjadi LinkAja.

LinkAja menyediakan berbagai fitur seperti pembayaran tagihan, transfer uang, belanja online, dan masih banyak lagi. Layanan ini bisa digunakan di berbagai tempat seperti merchant online dan offline, aplikasi ride-hailing, dan toko-toko fisik yang bekerjasama dengan LinkAja.

Salah satu keunggulan LinkAja adalah kemudahan dalam penggunaannya. Kamu hanya perlu mengunduh aplikasi LinkAja di smartphone kamu dan mendaftar dengan nomor telepon yang sudah terdaftar dan aktif.

Selain itu, kamu juga bisa melakukan transfer uang ke pengguna LinkAja lainnya dengan cepat dan tanpa biaya. LinkAja juga bekerjasama dengan berbagai bank di Indonesia sehingga kamu bisa melakukan top up saldo LinkAja melalui layanan mobile banking dan internet banking dari bank-bank tersebut.

Kamu juga bisa melakukan top up melalui ATM yang bekerjasama dengan LinkAja. LinkAja menawarkan program rewards untuk pengguna yang aktif menggunakan platform ini, memberikan pengguna berbagai macam hadiah dan promo menarik seperti cashback dan diskon pada transaksi-transaksi tertentu.

Fitur Aplikasi LinkAja

Sejak menjadi aplikasi penyedia jasa pembayaran digital, LinkAja telah diinstal oleh lebih dari 61 juta pengguna. Dengan reputasinya yang baik, LinkAja memberikan berbagai fitur lengkap untuk memenuhi kebutuhan belanja online.

1. Beli dan Bayar Tagihan

Selain sebagai alat pembayaran di mitra LinkAja, aplikasi ini memiliki fitur Beli/Bayar Tagihan. Menu ini digunakan sebagai media pembelian pulsa, paket internet, tagihan listrik, hingga PDAM.

Tidak hanya itu, saldo LinkAja bisa digunakan untuk pelunasan koperasi, pasar online, properti, hingga pendidikan. Hal ini menjadi kelebihan LinkAja, karena tidak semua e-wallet dilengkapi dengan fitur pembayaran properti dan pendidikan.

2. Bayar Alat Transportasi

Jangan khawatir lagi jika terkendala alat transportasi saat bepergian. Kini ada solusi praktis yang bisa membuat kamu tenang ketika akan pergi ke mana pun. LinkAja dilengkapi dengan layanan pembelian serta pembayaran transportasi, mulai dari kereta api, pesawat, kapal, dan lainnya.

Bahkan untuk pembayaran bahan bakar Pertamina, kini bisa dilakukan melalui aplikasi LinkAja. Selain itu, bagi yang membutuhkan kendaraan cepat, LinkAja telah bermitra dengan Grab dan Gojek.

3. Fitur LinkAja Syariah

LinkAja dan LinkAja Syariah bisa diakses dengan hanya satu aplikasi. Namun, LinkAja Syariah memiliki fitur yang lebih lengkap dengan layanan religius. LinkAja Syariah berusaha untuk memberikan layanan berdasarkan syariah, baik promosi maupun transaksi.

Selain itu, pengelolaan dana juga akan langsung tersimpan di dalam sistem bank syariah. Fitur LinkAja Syariah yang tidak dimiliki versi reguler adalah pembayaran zakat, iuran sekolah Islam, Pinjaman Syariah, infaq, wakaf, dan umroh.

4. Layanan Bayar Pajak

Butuh bayar pajak segera tapi belum ada waktu luang? Kini saatnya beralih ke sistem pembayaran digital sehingga bisa membayar pajak kapan saja dan di mana saja. LinkAja memiliki fitur Bayar Pajak & Retribusi. Pengguna bisa mengandalkan aplikasi untuk keperluan perpajakan.

Dalam hal retribusi, aplikasi LinkAja masih terbatas wilayah akses, artinya hanya beberapa daerah saja yang bisa menggunakan layanan tersebut. Kendati demikian, LinkAja merupakan solusi praktis untuk membayar urusan STNK, balik nama, blokir plat, mutasi, dan lainnya.

5. Layanan Kelola Keuangan

Selain itu, LinkAja juga memiliki fitur pengelolaan keuangan, seperti pinjaman, cicilan mikro, Paylater, dan lainnya. Keunggulan fitur aplikasi LinkAja ini adalah menyediakan layanan pembayaran BPJS, reksadana, atau investasi. Tersedia juga rekening online, asuransi, hingga tabungan emas.

6. Fitur Kirim Uang

Salah satu fitur aplikasi LinkAja yang sangat populer adalah layanan Kirim Uang, yang tersedia bagi kamu yang telah memperbarui data e-KYC kamu. Layanan Kirim Uang ini memudahkan kamu untuk melakukan transfer uang atau tarik tunai ke rekening bank.

Selain itu, fitur ini juga digunakan untuk melakukan pembelian di merchant mitra LinkAja. Namun, kamu harus melakukan validasi data terlebih dahulu sebelum bisa mengakses layanan ini.

7. Login Tanpa Aplikasi

Ketika tidak ada jaringan internet yang tersedia, seringkali dompet digital tidak bisa diakses. Masalah ini terjadi terutama saat berada di pedesaan dengan sinyal yang minim.

Namun, dengan adanya fitur login tanpa aplikasi, kamu tetap bisa menggunakan dompet digital ini bahkan tanpa koneksi internet. Selain itu, kamu juga bisa mengakses LinkAja hanya dengan menggunakan ponsel jadul.

Dengan fitur-fitur unggulannya yang lengkap, LinkAja memudahkan kamu dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Dengan hanya satu aplikasi, kamu bisa melakukan pembayaran tagihan, pembelian pulsa, transportasi, dan bahkan transaksi berbasis syariah.

Selain itu, kamu juga bisa mengelola keuangan, mentransfer uang, dan bahkan membayar pajak dengan mudah melalui aplikasi LinkAja. Dengan ketersediaan fitur-fitur yang lengkap ini, tidak mengherankan jika LinkAja semakin populer dan menjadi pilihan utama masyarakat dalam melakukan transaksi digital.

Cara Top Up LinkAja Melalui Bank BCA

Bank BCA menyediakan beberapa metode yang bisa Teknozen gunakan untuk melakukan top up saldo LinkAja dengan mudah. Berikut ini adalah cara-cara yang bisa kamu ikuti untuk melakukan top up saldo LinkAja melalui layanan Bank BCA.

1. Via ATM BCA

Untuk melakukan top up saldo LinkAja melalui ATM BCA, ikuti langkah-langkah berikut:

Masukkan kartu ATM BCA ke mesin ATM.

Ketikkan PIN kamu untuk mengakses menu utama.

Pilih menu “Transaksi Lainnya” atau “Transfer”.

Pilih menu “Ke Rekening Bank Lain” atau “Ke Bank Lain”.

Pilih bank tujuan “BCA Virtual Account”.

Masukkan kode transfer 09110, yang merupakan kode unik untuk LinkAja.

Selanjutnya, masukkan nomor handphone yang terdaftar di akun LinkAja milik kamu.

Masukkan jumlah nominal yang ingin kamu isi.

Periksa kembali informasi yang telah dimasukkan dan pastikan benar.

Konfirmasikan transaksi kamu.

Tunggu beberapa saat hingga transaksi selesai dan terima bukti atau struk dari mesin ATM sebagai bukti pembayaran.

2. Via Mobile Banking BCA

Untuk mengisi saldo LinkAja melalui mobile banking BCA, ikuti langkah-langkah berikut:

Buka aplikasi BCA Mobile Banking di smartphone kamu.

Masukkan nomor PIN atau lakukan proses verifikasi sesuai dengan instruksi yang ada di aplikasi.

Setelah berhasil masuk ke akun kamu, cari dan pilih menu “Transfer”.

Selanjutnya, pilih opsi “Ke BCA Virtual Account”.

Masukkan kode transfer 09110, yang merupakan kode unik untuk LinkAja.

Kemudian, masukkan nomor handphone yang terdaftar di akun LinkAja milik kamu sebagai nomor virtual account.

Isi jumlah nominal yang ingin kamu isi.

Periksa kembali informasi yang telah dimasukkan dan pastikan benar.

Konfirmasikan transaksi kamu.

Tunggu beberapa saat hingga transaksi selesai dan kamu akan menerima notifikasi mengenai keberhasilan top up saldo LinkAja.

3. Via Internet Banking BCA

Untuk top up saldo LinkAja melalui internet banking BCA, ikuti langkah-langkah berikut:

Buka halaman login internet banking BCA di browser kamu.

Masukkan User ID dan Password kamu untuk masuk ke akun internet banking BCA.

Setelah berhasil login, pilih menu “Transfer Dana” atau “Transfer”.

Selanjutnya, pilih opsi “Transfer ke BCA Virtual Account”.

Masukkan kode transfer 09110, yang merupakan kode unik untuk LinkAja.

Kemudian, masukkan nomor handphone yang terdaftar di akun LinkAja milikmu sebagai nomor virtual account.

Isi jumlah nominal yang ingin kamu isi.

Periksa kembali informasi yang telah dimasukkan dan pastikan benar.

Konfirmasikan transaksi kamu.

Tunggu beberapa saat hingga transaksi selesai dan kamu akan menerima notifikasi mengenai keberhasilan top up saldo LinkAja.

Catatan: Pada pengisian saldo LinkAja melalui Bank BCA, akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 1.000. Biaya ini akan langsung dipotong dari saldo kamu.

Kesimpulan

Demikianlah informasi yang bisa Teknatekno rangkum seputar cara untuk melakukan top up LinkAja melalui ATM, internet banking, dan mobile banking BCA.

Semua metode di atas cukup mudah dan cepat dilakukan, jadi kamu bisa mengisi ulang saldo LinkAja kamu dengan mudah dan kapan saja. Pastikan kamu selalu memeriksa detail transaksi dengan teliti sebelum menyelesaikan transaksi.