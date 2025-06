Bocoran Spesifikasi Hp Realme 9 Pro Plus

Sedangkan untuk kamera dari Realme 9 Pro Plus, terdapat tiga lensa di bagian belakang ponsel. Mulai dari 50 MP untuk kamera Wide, 8 MP untuk ultrawide, dan 2 MP untuk depth. Realme 9 Pro Plus memiliki kamera depan 16 MP.

Soal spesifikasi, Realme 9 Pro Plus memiliki ukuran 6,43 inci dengan layar Super AMOLED. Layarnya juga menawarkan resolusi 1080 x 2400 piksel dan kecepatan refresh 90Hz. Kemudian Realme 9 Pro Plus juga akan ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 920 5G, dan menggunakan sistem operasi Android 12.

“Kalian bisa lihat hasil foto dari Nawa Cahaya: Capture the Unique Lights in Indonesia yang diambil di Kawah Putih Ciwidey, Kawah Ijen, Kayangan Api, Air Terjuan Toroan, Gua Berlian, Pantai Balik Gunung, Danau Kelimutu, Goa Jomblang, dan Danau Semayang hasil kolaborasi realme x @natgeoindonesia,” tulis akun resmi Realme Indonesia.

