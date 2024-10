Apa itu Bahasa Pemograman, Definisi dan Jenisnya

Bahasa pemrograman C merupakan bahasa paling tua. Bahasa ini dibuat oleh Dennis Ritchie di tahun 70-an. Saat ini, siapapun yang mempelajari atau sedang mendalami ilmu pemrograman pasti harus mempelajari bahasa C terlebih dahulu. Karena, bahasa C menjadi asal mula bahasa programmer yang saat ini terkenal di dunia.

High-level language adalah bahasa yang dibuat untuk memudahkan langkah komunikasi antar tiap komponen milik komputer itu sendiri. Bahasa programmer itu ditulis dengan serangkaian kata yang sebenarnya masih mampu dipahami oleh manusia, seperti bahasa pemrograman C++, Python, PHP, C#, dan masih banyak lagi.

You might also like