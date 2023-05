Profesi System Administrator: Skill dan Tanggung Jawab

Nah, inilah pentingnya untuk mendapatkan sertifikasi. Kemampuan kamu akan dihargai begitu tinggi. Di Indonesia, gaji rata-rata system administrator yang berstatus pegawai menurut Indeed adalah Rp 6.546.330 per bulan.

Semua skill system administrator tersebut bisa kamu peroleh dengan cara mengikuti kursus dan menunjukkan kemampuan kamu dengan sertifikasi. Sertifikasi yang bisa diambil oleh seorang system administrator adalah sertifikasi Unix, Linux, Microsoft Windows Server and Desktop, CompTIA network+ and A+.

