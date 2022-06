Pengertian Profesi Komikus, Tugas, Skill dan Gajinya

Teknatekno.com – Hai Teknozen! Buat kamu yang hobi menggambar atau membuat gambar kartun, profesi komikus mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat buat kamu. Apa sih profesi komikus itu? Berapa gaji seorang komikus?

Untuk menjawab rasa penasaran kamu, yuk simak penjelasan dari Teknatekno seputar apa itu komikus, mulai dari pengertiannya, tugas seorang komikus, skill yang harus dimiliki sampai dengan gaji profesi komikus dibawah ini.

Mengenal Profesi Komikus

Profesi orang yang membuat komik disebut komikus. Jadi, komikus adalah seseorang yang ahli dalam membuat komik. Penyebutan komikus ini dipakai oleh orang Indonesia atau dalam bahasa Inggris sama dengan kata Comic Artist.

Sementara di Jepang komikus dikenal dengan nama Mangaka. Dari goresan-goresan garis yang dihasilkan oleh jari tangan komikus inilah, lahir sebuah karya buku komik dengan gambar-gambar yang memiliki alur cerita. Bahkan beberapa film box offices dengan jutaan penonton, alur ceritanya diadaptasi dari komik.

Tugas dan Tanggung Jawab Komikus

Tugas seorang komikus adalah mengubah konsep yang sudah ada menjadi visual. Kelihatannya sederhana karena cukup membuat sketsa, meskipun proses menggambarnya kemungkinan besar harus diulang beberapa kali.

Hal ini karena kesan yang lemah atau tidak memadai, emosi ide naratif tidak dapat dikomunikasikan secara efektif. Seorang komikus mungkin menghabiskan berjam-jam setiap hari untuk menyusun karyanya.

Jika dulu proses pengerjaan menggunakan sketchbook, pensil, penghapus, drawing pen serta tinta, sekarang media yang digunakan komputer atau laptop, software dan tablet grafis.

Minimal Pendidikan Profesi Komikus

Tidak ada ketentuan yang mengharuskan komikus lulusan bangku perkuliahan. Kamu yang masih duduk di bangku sekolah pun sudah bisa terjun dunia komikus, asalkan memang ada bakat.

Kalau kamu suka menggambar karakter doodle dengan beragam bentuk dan emosi, itu saja sudah termasuk langkah awal belajar membuat komik.

Kemudian, untuk menjadi komikus handal, terus asah bakat yang sudah ada dengan konsisten berlatih. Semakin banyak ilmu dan keterampilan terus diasah, hasilnya pun akan lebih bagus.

Skill yang Harus Dimiliki Seorang Komikus

Skill yang harus dimiliki komikus adalah lebih dari sekadar kemampuan menggambar yang keren dan menarik. Namun skill gambar ini harus diimbangi dengan skill pembuatan plot dan konflik cerita yang membuat komik tersebut terkesan lebih hidup.

Ibarat sebuah masakan, skill gambar adalah bahan utama dari suatu hidangan, dan skill membuat plot cerita adalah bumbu rahasia dari hidangan tersebut. Jika kedua skill dapat bersatu dengan baik, maka komik yang dihasilkan pasti akan membuat pembaca merasa puas.

Gaji Profesi Komikus

Jika melihat penghasilan yang didapatkan seorang komikus terkenal sudah pasti jumlahnya sangat besar. Namun besaran gaji yang diperoleh tergantung pada karir jabatan komikus.

Semakin produktif berkarya dan jam terbang yang tinggi, maka penghasilan pun semakin menjanjikan. Sumber penghasilan atau gaji seorang komikus adalah dari hasil royalti penerbit sebagai penghasilan umum para komikus. Gaji komikus di perusahaan penerbit rata-rata 3-5 jutaan.

Sumber lainnya yaitu berasal dari penjualan merchandise komik, menjadi illustrator sebuah majalah, endorsement, dan hak film atau sinetron apabila diangkat ke layar kaca.

Prospek Kerja Profesi Komikus

Untuk saat ini prospek kerja komikus adalah terbilang sangat bagus. Para komikus mendapatkan wadah untuk menerbitkan hasil karya dalam bentuk digital seperti webtoon.

Langkah ini terbilang sangat bagus untuk menyesuaikan target pembaca yang saat ini lebih banyak menggunakan komputer, laptop dan ponsel.

Keuntungan bagi komikus selain hasil karyanya dapat dibaca oleh penggemar, setiap hasil karya yang di upload akan mendapatkan bayaran.

Seorang komikus juga harus memanfaatkan social media. Karena media sosial lebih efektif untuk membuat hasil karya komikus dapat dikenal pembaca dalam waktu yang lebih cepat dan gratis tentunya.

Contoh Komikus Indonesia yang Terlibat di Marvel Comics

Marvel adalah media komik Amerika yang telah berdiri lebih dari 80 tahun. Dimulai oleh Martin Goodman yang memperkenalkan Human Torch dan The Submariner.

Marvel Comics kemudian makin populer di tangan komikus seperti Stan Lee dan Jack Kirby, di mana mereka menciptakan berbagai serial komik terkenal, seperti The Amazing Spider-Man, Eternals, Fantastic Four, dan masih banyak lagi.

Pada era modern seperi sekarang ini, warisan dari Marvel tersebut telah dilanjutkan oleh para komikus besar, termasuk Johnathan Hickman yang menciptakan Secret Wars, Brian Michael Bendis yang menggarap X-Men dan Spider-Man: Miles Morales, dan G. Willow Wilson yang memperkenalkan karakter Kamala Khan alias Ms. Marvel.

Di antara para komikus besar tersebut, ternyata ada juga komikus asal Indonesia yang cukup sering terlibat dalam Marvel Comics. Siapa saja? Berikut profilnya:

Ario Anindito

Ario Anindito adalah seorang komikus asal Bandung yang telah memulai kerja samanya dengan Marvel Comics sejak tahun 2014 silam.

Bertindak sebagai ilustrator utama, Ario tercatat pernah menggambar beberapa komik Marvel yang cukup populer, termasuk House of M (2015), Wolverine (2015), Hyperion (2016), Venom: Space Knight (2016), Agents of SHIELD (2016), Uncanny Inhumans (2017), Secret Warps: Iron Hammer Annual (2019), dan masih banyak lagi.

Selain komik superhero Marvel, saat ini Ario juga tengah sibuk mengerjakan komik Star Wars: Obi-Wan Kenobi yang akan dirilis pada bulan Mei besok.

Alti Firmansyah

Ilustrator Indonesia yang mempunyai nama lengkap Miralti Morena Firmansyah ini mulai menekuni dunia ilustrator karena kecintaaanya terhadap manga Jepang.

Walaupun begitu, hasil karyanya justru telah membuat Marvel Comics tertarik dan langsung mengajaknya untuk terlibat sebagai ilustrator komik.

“Komik Amerika tidak seperti komik Jepang yang ekspresif. C.B. Cebulski menyukai cara saya mengekspresikan karakter dan membuat gesture,” ungkap Alti pada Pesona. Saat ini Alti sendiri terkenal sebagai ilustrator komik Star-Lord and Kitty Pride (2015), X-Men ’92 (2016), dan Unbelievable Gwenpool (2017).

Sunny Gho

Sunny Gho adalah seorang komikus Indonesia yang telah terlibat dengan Marvel Comics selama kurang lebih 12 tahun.

Sejak tahun 2009 sampai sekarang, dia telah menjadi colorist dari berbagai karya Marvel yang fenomenal, termasuk Civil War II (2015), Secret Empire (2017), Captain America (2018), Daredevil (2019), X-Men (2019), Devil Reign (2022), Carnage (2022), dan masih banyak lagi.

Selain itu Sunny juga terkenal sebagai ilustrator sampul untuk Iron Man: Titanium (2010), Incredible Hulk (2011), dan Avengers (2013). Saat ini dia juga bertindak sebagai CEO dari Kosmik, penerbit komik Indonesia.

Yasmine Putri

Meskipun awalnya sempat ingin menjadi dokter, tetapi pada akhirnya Yasmine Putri menetapkan hatinya pada dunia komik.

Selama lebih dari 13 tahun, Yasmine telah terlibat dalam berbagai media komik Amerika, termasuk salah satunya adalah Marvel, di mana dia menjadi ilustrator sampul untuk The Totally Awesome Hulk (2015), Amazing Spider-Man (2015), Invincible Iron Man (2015), Avengers No Road Home (2019), dan House of X (2019).

Menariknya, saat ini ternyata Yasmine juga bekerja dengan DC sebagai ilustrator utama dari komik Dark Knight of Steel, yang tengah populer di kalangan penggemar.

Kesimpulan

Komikus adalah seseorang yang ahli dalam membuat komik. Sementara di Jepang, komikus dikenal dengan nama Mangaka. Tugas seorang komikus adalah menuangkan ide yang sudah ada ke dalam bentuk gambar.

Skill atau keterampilan yang harus dimiliki seorang komikus harus lebih dari sekadar kemampuan menggambar yang keren dan mempesona. Plotting dan konflik cerita sama pentingnya dengan keterampilan menggambar dalam keterampilan komik.

Keuntungan bagi komikus selain hasil karyanya dapat dibaca oleh penggemar, setiap hasil karya yang di upload akan mendapatkan bayaran.

