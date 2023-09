Hasil Playoff M3 World Championship, RRQ Hoshi Kalahkan Todak

Onic PH mengalahkan RSG SG 3:0 Singapura di pertandingan pertama yang dimainkan dengan format Best of 5 (BO5). Di laga kedua, tim perwakilan Indonesia RRQ Hoshi mendapat kesempatan untuk mengalahkan Todak.

Teknatekno.com – Pertandingan M3 World Championship telah tiba di hari ke-3. Sebelumnya, sudah ada empat tim dari slot top bracket yang dipertandingkan pada Minggu 12 Desember 2021 sebelumnya. Onic PH Filipina mengalahkan RSG SG 3:0 Singapura di pertandingan pertama yang dimainkan dengan format Best of 5 (BO5).

You might also like