Aplikasi Presentasi Offline Terbaik Untuk PC dan Laptop

Teknatekno.com – Ingin memberikan presentasi yang bagus tetapi tidak yakin aplikasi mana yang akan digunakan? Aplikasi presentasi offline terbaik untuk laptop, aplikasi ini bisa kamu pakai untuk diskusi kelompok.

Aplikasi ini populer karena tidak memerlukan koneksi internet, sehingga kamu dapat mempresentasikannya kapan saja tanpa harus menunggu koneksi online.

Itu adalah keunggulan tersendiri dibandingkan aplikasi presentasi online. Aplikasi presentasi online dan offline, di sisi lain, dapat membuat presentasi PowerPoint tampak lebih baik. Jika kamu sulit untuk memilih, lebih baik menggunakan aplikasi presentasi offline gratis.

Rekomendasi Aplikasi Presentasi Offline di Laptop

Berikut ini kami telah menyusun daftar 5 aplikasi presentasi yang bisa dipakai secara offline.

1. Focusky Offline Presentation

Aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk membuat presentasi interaktif dengan berbagai animasi yang keren. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk memperdebatkan topik apa pun yang kamu pilih, tergantung pada preferensi kamu.

Sudah ada aplikasi pendukung All In One di Aplikasi Focusky yang bisa digunakan untuk membuat proyek dengan gaya drop and drag. Selanjutnya, Focusky tersedia dalam 3D, memungkinkan kamu membuat multimedia interaktif dengan mudah menggunakan berbagai grafik vektor dan efek animasi.

2. LibreOffice Impress Presentation

LibreOffice adalah aplikasi presentasi yang sering digunakan di tempat kerja. Aplikasi ini berisi sejumlah fitur yang dapat membantu kamu meningkatkan kreativitas dan produktivitas kamu.

LiberOffice unik karena dapat digunakan tidak hanya sebagai aplikasi perkantoran, tetapi juga sebagai perangkat lunak perkantoran sumber terbuka dan gratis yang paling kuat yang tersedia.

3. Prezi Portable Classic

Prezi Portable Classic adalah rekomendasi selanjutnya yang meliputi 5 aplikasi tersebut . Banyak orang sebelumnya percaya bahwa Prezi hanya dapat digunakan secara online, meskipun faktanya Prezi juga dapat digunakan secara offline.

Dimungkinkan untuk mengaksesnya dalam bentuk portabel atau tradisional untuk penggunaan offline. Prezi menawarkan ide “Zoom” yang dapat digunakan sebagai slide presentasi di ruangan yang berbeda.

Selain itu, aplikasi ini mencakup berbagai macam efek dan gaya, yang memungkinkannya memberikan pengalaman visual yang menarik. Kelebihan lainnya adalah aplikasi Prezi ini dapat digunakan baik di desktop maupun perangkat mobile.

4. Academic Presenter

Academic Presenter adalah aplikasi offline yang dapat digunakan untuk membuat dan menampilkan hasil presentasi yang dibuat. Ini menyediakan platform yang fantastis untuk membuat visual dan menyatukannya dalam slide presentasi.

Aplikasi Academic Presenter ini juga menawarkan alat berbagi, memungkinkan kamu untuk berbagi hasil presentasi kamu dengan rekan-rekan melalui media sosial, blog, dan internet.

5. Proclaim Presentation

Aplikasi Presentasi Proclaim yang bisa dimulai dari Power Point ini sudah berada di urutan terakhir. Aplikasi ini memiliki desain dan layout yang lebih lugas, sehingga cocok untuk individu yang ingin membuat presentasi dengan desain yang lebih lugas dan praktis.

Ketika kamu memutuskan untuk membuat presentasi dengan desain dasar, prosedurnya tidak lebih dari beberapa menit.

Jika kamu kesulitan memutuskan mana dari lima aplikasi presentasi offline dan gratis yang keren untuk digunakan laptop ini, cobalah semuanya. kamu hampir pasti akan menemukan yang sesuai untuk presentasi yang ingin kamu buat nanti.

Kami juga membahas cara mengedit pdf beberapa hari yang lalu, yang dapat berguna untuk presentasi kamu saat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber.

FAQ

Berikut ini pertanyaan seputar aplikasi presentasi.

Apa yang Dimaksud Aplikasi Program Presentasi?

Aplikasi presentasi adalah aplikasi yang digunakan untuk menyajikan informasi dalam gaya tayangan slide. Aplikasi ini mempunyai tiga fungsi utama, diantaranya sebagai editor skrip dan dekorator, sebagai sarana untuk memasukkan dan mengubah gambar visual, serta sebagai sistem slide show.

Apa Manfaat Menggunakan Aplikasi Presentasi?

Manfaat aplikasi presentasi adalah untuk menyampaikan informasi. Membujuk pendengar terhadap suatu ide. Menginspirasi pendengar untuk mengambil tindakan. Membuat ide atau gagasan.

Apa Tujuan dari Sebuah Presentasi?

Tujuan utama presentasi adalah untuk menyampaikan informasi kepada audiens sehingga mereka akhirnya dapat memahami apa yang kamu sampaikan.

Bagaimana Sebuah Presentasi Dapat Dikatakan Efektif?

Ketika audiens memahami apa yang kamu katakan dan melakukan apa yang diharapkan dari kamu sebagai presenter setelah presentasi dilakukan, maka presentasi tersebut dianggap efektif.

Aplikasi Apa Untuk Membuat Video Presentasi Interaktif?

Canva Microsoft PowerPoint Google Slides Zoho Show Swipe Prezi Emaze Visme

Aplikasi Apa Saja Untuk Membuat Video Presentasi?

Inshot Magisto Editor Video Action Director KineMaster Empressr FilmoraGo

Kesimpulan

Kami telah menyusun daftar 5 aplikasi presentasi offline keren dan gratis untuk laptop. Aplikasi presentasi ini tidak memerlukan koneksi internet. Sehingga bisa kamu gunakan dimana saja dan kapanpun kamu mau tanpa haru terhubung dengan internet. Semoga bermanfaat.