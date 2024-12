10 Aplikasi Presentasi Online dan Offline Terbaik Untuk PC dan Laptop

Salah satu kelebihan Focusky adalah fitur interaktif yang disediakan. Pengguna bisa menambahkan animasi zoom in dan zoom out pada elemen presentasi, sehingga audiens bisa fokus pada bagian yang penting dari presentasi. Selain itu, pengguna juga bisa menambahkan video dan audio pada presentasi untuk membuat presentasi lebih menarik.

Focusky adalah software presentasi yang dikembangkan oleh perusahaan Focusky Software Co., Ltd. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat presentasi yang interaktif dan menarik dengan mudah. Focusky menyediakan berbagai template presentasi yang bisa digunakan oleh pengguna untuk membuat presentasi yang lebih kreatif.

You might also like