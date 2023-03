8 Cara Download Aplikasi Playstore Berbayar Jadi Gratis Untuk Android, Begini Caranya

Teknatekno.com – Teknozen bisa memanfaatkan cara download aplikasi Playstore berbayar jadi gratis di postingan ini. Seperti yang kita tahu, Google Play Store adalah lokasi terbaik untuk menemukan dan mengunduh aplikasi Android apa pun.

Kita bisa mengunduh berbagai aplikasi dari platform, termasuk game, literatur, musik, dan aplikasi hiburan lainnya.

Kamu bisa langsung menggunakan aplikasi berbayar tanpa harus mengeluarkan uang tunai sama sekali. Membayar menggunakan kartu kredit adalah metode pembayaran paling umum untuk aplikasi berbayar yang dibeli melalui Google Play Store.

Namun, Play Store sekarang menerima pembayaran kartu kredit. Artinya, ketika kamu membeli aplikasi yang diinginkan, kredit otomatis langsung dikurangi.

Cara Mengunduh Aplikasi Playstore Berbayar Jadi Gratis

Ada berbagai cara jika kamu ingin mengunduh aplikasi Playstore berbayar jadi gratis. Berikut adalah beberapa caranya:

1. Menggunakan Google Play Free App of The Week

Menggunakan Google Play Free App of The Week adalah cara yang baik untuk membeli aplikasi berbayar di Google Playstore secara gratis. Google Play seringkali menawarkan aplikasi berbayar gratis selama satu minggu melalui program “Free App of The Week”.

Namun, aplikasi yang ditawarkan gratis hanya tersedia selama satu minggu. Oleh karena itu, ini adalah pilihan yang baik bagi mereka yang ingin mencoba aplikasi Playstore berbayar dan tidak keberatan menunggu sampai aplikasi tersebut tersedia melalui program ini.

Cara ini sangat cocok bagi mereka yang ingin memperoleh aplikasi berbayar gratis melalui Google Playstore. Berikut adalah cara membeli aplikasi berbayar di Google Playstore menggunakan Google Play Free App of The Week:

Buka Google Play pada perangkat Android kamu. Cari bagian “Free App of The Week” dalam menu atau melalui pencarian. Pilih aplikasi berbayar yang sedang ditawarkan gratis. Klik “Install” untuk mengunduh dan menginstal aplikasi tersebut. Setelah menginstal aplikasi, kamu bisa menggunakannya tanpa harus membayar.

2. Menggunakan Aplikasi FreeStore apk

FreeStore apk adalah aplikasi yang memungkinkan kamu untuk mengunduh aplikasi Playstore berbayar dan konten lainnya tanpa perlu membayar. Berikut adalah cara mengunduh aplikasi berbayar di Google Playstore menggunakan aplikasi FreeStore apk:

Pertama, pastikan untuk mengunduh FreeStore apk dari sumber yang terpercaya. Setelah mengunduh dan menginstal FreeStore apk, buka aplikasi tersebut. Cari aplikasi yang ingin kamu unduh di kolom pencarian atau jelajahi kategori aplikasi. Setelah menemukan aplikasi yang kamu cari, klik pada aplikasi tersebut. Kemudian klik tombol “Download” untuk mengunduh aplikasi ke perangkat kamu. Setelah selesai mengunduh, klik pada file yang diunduh untuk menginstal aplikasi tersebut.

Disclaimer! Meskipun menggunakan aplikasi FreeStore apk memungkinkan kamu untuk mengunduh aplikasi Playstore berbayar secara gratis, namun penggunaan aplikasi ini dianggap ilegal dan berpotensi membahayakan perangkat kamu. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak menggunakan aplikasi ini dan mengunduh aplikasi hanya dari sumber yang terpercaya dan sah seperti Google Playstore. Jangan membahayakan keamanan perangkat kamu hanya untuk menghemat sedikit uang.

3. Menggunakan Amazon Underground

Amazon Underground adalah layanan aplikasi gratis dari Amazon yang memungkinkan pengguna untuk mengunduh aplikasi dan game berbayar di Google Playstore secara gratis.

Layanan ini menawarkan ribuan aplikasi dan game yang biasanya berbayar secara gratis. Berikut adalah cara mengunduh aplikasi berbayar di Google Playstore menggunakan layanan Amazon Underground:

Pertama, pastikan untuk mengunduh dan menginstal aplikasi Amazon Underground dari situs web resmi Amazon. Setelah menginstal aplikasi, buka aplikasi Amazon Underground. Cari aplikasi atau game yang ingin kamu unduh di kolom pencarian atau jelajahi kategori aplikasi. Setelah menemukan aplikasi yang kamu cari, klik pada aplikasi tersebut. Kemudian klik tombol “Download” untuk mengunduh aplikasi ke perangkat kamu. Setelah selesai mengunduh, klik pada file yang diunduh untuk menginstal aplikasi tersebut.

Menggunakan layanan Amazon Underground adalah cara yang legal dan aman untuk mengunduh aplikasi berbayar di Google Playstore secara gratis.

Meskipun layanan ini menawarkan ribuan aplikasi dan game berbayar secara gratis, pastikan untuk selalu mengunduh aplikasi hanya dari sumber yang terpercaya dan sah untuk menjaga keamanan perangkat kamu.

4. Menggunakan Aplikasi Modded

Menggunakan aplikasi modded adalah cara lain untuk mendapatkan aplikasi Playstore berbayar secara gratis. Aplikasi modded adalah versi modifikasi dari aplikasi asli yang memiliki fitur atau konten tambahan yang tidak tersedia dalam versi asli.

Berikut adalah cara menggunakan aplikasi modded untuk membeli aplikasi berbayar di Google Playstore menjadi gratis:

Unduh aplikasi modded yang menyediakan aplikasi berbayar gratis dari internet. Pastikan untuk hanya mengunduh aplikasi modded dari sumber yang terpercaya dan aman. Instal aplikasi modded pada perangkat Android kamu. Buka aplikasi modded dan pilih aplikasi berbayar yang ingin kamu unduh. Unduh aplikasi berbayar menggunakan aplikasi modded dan instal pada perangkat Android kamu.

Namun, meskipun menggunakan aplikasi modded dapat membantu kamu membeli aplikasi berbayar di Google Playstore secara gratis, hal ini tidak dianjurkan karena memiliki resiko keamanan dan privasi yang tinggi serta melanggar syarat penggunaan aplikasi.

Lebih baik untuk membeli aplikasi berbayar secara legal melalui Google Playstore atau menggunakan metode lain seperti Google Opinion Rewards atau menggunakan APK Downloader.

5. Menggunakan Aplikasi APK Downloader

Kamu bisa menggunakan aplikasi APK Downloader untuk mengunduh aplikasi Playstore berbayar jadi gratis. Berikut adalah cara menggunakan aplikasi APK Downloader:

Unduh dan Instal Aplikasi APK Downloader di Play Store pada perangkat Android kamu. Buka aplikasi APK Downloader dan masukkan URL aplikasi berbayar yang ingin kamu unduh dari Google Playstore. Tunggu hingga proses download selesai dan kamu akan memiliki versi APK dari aplikasi berbayar tersebut. Instal aplikasi APK yang telah kamu unduh dan kamu akan memiliki aplikasi berbayar menjadi gratis pada perangkat Android kamu.

Disclaimer! Perlu diingat bahwa menggunakan aplikasi APK Downloader juga merupakan tindakan ilegal dan melanggar hak cipta aplikasi. Oleh karena itu, pastikan untuk mengunduh aplikasi APK dari sumber yang terpercaya agar perangkat Android kamu tetap aman.

6. Menggunakan Website APK Downloader

Sebagai alternatif dari menggunakan aplikasi modded atau APK Downloader, kamu juga bisa menggunakan website APK Downloader untuk mengunduh aplikasi berbayar di Google Playstore menjadi gratis. Berikut adalah cara menggunakan website APK Downloader:

Cari website APK Downloader yang terpercaya melalui mesin pencari. Buka website APK Downloader dan masukkan URL aplikasi berbayar yang ingin kamu unduh dari Google Playstore. Tunggu hingga proses download selesai dan kamu akan memiliki versi APK dari aplikasi berbayar tersebut. Instal aplikasi APK yang telah kamu unduh dan kamu akan memiliki aplikasi Playstore berbayar menjadi gratis pada perangkat Android kamu.

7. Menggunakan Google Opinion Rewards

Google Opinion Rewards adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Google yang memungkinkan kamu untuk memperoleh uang tunai atau kredit Google Playstore dengan mengisi survei yang ditawarkan.

Kamu bisa menggunakan uang tunai atau kredit Google Playstore tersebut untuk membeli aplikasi berbayar di Google Playstore secara gratis. Berikut adalah cara menggunakan Google Opinion Rewards untuk membeli aplikasi Playstore berbayar menjadi gratis:

Unduh dan instal Google Opinion Rewards dari Google Playstore pada perangkat Android kamu. Buka aplikasi dan ikuti proses pendaftaran dengan mengisi informasi yang diminta. Setelah pendaftaran selesai, kamu akan menerima survei secara berkala. Isi survei yang ditawarkan dan dapatkan uang tunai atau kredit Google Playstore. Buka Google Playstore dan pilih aplikasi berbayar yang ingin kamu beli. Klik tombol “Beli” dan pilih “Redeem” sebagai metode pembayaran. Masukkan jumlah kredit yang kamu miliki dan klik tombol “Redeem” untuk membeli aplikasi Playstore berbayar menjadi gratis.

8. Melalui Survei Google Play

Melalui survei Google Play adalah cara yang baik untuk membeli aplikasi berbayar di Google Playstore secara gratis. Google Play seringkali menawarkan kredit Google Play gratis kepada penggunanya melalui survei.

Namun, jumlah kredit Google Play yang didapatkan dalam setiap survei sangat tergantung pada survei yang tersedia dan jumlah jawaban yang benar yang kamu berikan.

Oleh karena itu, metode ini mungkin tidak sesuai untuk semua orang yang ingin membeli aplikasi Playstore berbayar secara gratis. Namun, ini adalah pilihan yang baik bagi mereka yang ingin mencoba cara baru untuk memperoleh aplikasi berbayar gratis melalui Google Playstore.

Berikut adalah cara membeli aplikasi berbayar di Google Playstore menggunakan survei Google Play:

Buka Google Play pada perangkat Android kamu. Pilih bagian “Hadiah & Kupon” atau “Kredit Google Play” dalam menu. Ikuti survei yang tersedia dan jawab pertanyaan dengan benar. Setelah menyelesaikan survei, kamu akan menerima kredit Google Play gratis. Gunakan kredit Google Play untuk membeli aplikasi berbayar di Google Playstore.

Risiko dan Konsekuensi Mengunduh Aplikasi Berbayar Secara Gratis

Mengunduh aplikasi berbayar secara gratis dari sumber yang tidak sah dapat memiliki banyak risiko dan konsekuensi negatif. Beberapa risiko dan konsekuensi yang mungkin terjadi adalah:

1. Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

Aplikasi berbayar dilindungi oleh hak kekayaan intelektual. Mengunduh aplikasi tersebut tanpa membayar melanggar hak-hak tersebut.

2. Potensi Malware atau Virus

Aplikasi yang didownload dari sumber yang tidak sah dapat mengandung malware atau virus yang dapat merusak perangkat kamu atau bahkan membahayakan privasi kamu.

3. Tidak Mendapatkan Dukungan Pengembang

Pengembang aplikasi memperoleh pendapatan dari penjualan aplikasi mereka. Mengunduh aplikasi secara gratis dari sumber yang tidak sah berarti pengembang tidak mendapatkan pendapatan yang adil dari karya mereka, dan mereka mungkin tidak dapat memberikan dukungan yang layak untuk aplikasi tersebut.

4. Tidak Mendapatkan Pembaruan

Pengembang terus memperbaiki aplikasi mereka dengan mengeluarkan pembaruan dan perbaikan bug. Jika kamu tidak membeli aplikasi dari sumber resmi, kamu mungkin tidak mendapatkan pembaruan dan fitur terbaru.

5. Kemungkinan Penghapusan Aplikasi

Google Play Store dapat menghapus aplikasi yang melanggar kebijakan mereka. Jika kamu mendownload aplikasi dari sumber yang tidak sah, aplikasi tersebut dapat dihapus sewaktu-waktu, dan kamu tidak akan dapat mengaksesnya lagi.

Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu mengunduh aplikasi dari sumber yang sah, seperti Google Play Store. Dengan cara ini, kamu akan mendapatkan aplikasi yang aman, terjamin keasliannya, dan mendukung pengembang untuk terus mengembangkan aplikasi yang lebih baik.

Kesimpulan

Dengan adanya cara download aplikasi Playstore berbayar jadi gratis ini, Teknozen bisa menggunakan aplikasi premium tanpa membayar. Cocok untuk kamu yang memiliki minim dana di kantong. Itulah beberapa cara untuk mengunduh aplikasi berbayar di Google Playstore menjadi gratis untuk perangkat Android kamu.

Pastikan untuk memilih cara yang aman dan tidak melanggar hak cipta aplikasi. Jika kamu tidak yakin, lebih baik membeli aplikasi secara resmi melalui Google Playstore. Semoga artikel ini membantu kamu untuk mendapatkan aplikasi Playstore berbayar secara gratis.