20 Rekomendasi Game Online Multiplayer Terbaik di Android dan iOS

Teknatekno.com – Hai Teknozen! Kali ini Teknatekno akan memberikan kamu rekomendasi game online multiplayer untuk kamu mainkan diwaktu senggang. Rekomendasi game dari kami menyuguhkan grafis dan gameplay seru dan berkualitas, dan tentunya bisa diunduh secara gratis di Google Play Store dan App Store.

Selain seru, kamu juga bisa main bareng atau mabar bersama teman-teman ketika waktu senggang di saat akhir pekan atau sedang libur. Jenisnya pun bermacam-macam, tergantung selera kalian.

Saat ini game tersedia dalam bermacam-macam genre game yang bisa kamu mainkan bersama teman-teman, seperti game FPS terbaik, game balap mobil, atau yang suka dengan genre action bisa coba mainkan beberapa game RPG, dan masih banyak lagi genre game yang bisa mabar online bersama teman-teman kamu.

Daftar Game Online Multiplayer

Berikut rekomendasi game online multiplayer dari Teknatekno yang bisa kamu coba mainkan:

1. Ragnarok Frontier

Ragnarok Frontier menjadi salah satu game multiplayer online terbaik dalam daftar ini. Game MMORPG terbaru dari Ragnarok Cross Platform yang menghadirkan grafis berkualitas.

Game online multiplayer satu ini tentunya juga akan membangitkan nuansa nostalgia pengalaman bermain Ragnarok Online di PC. Memang, Ragnarok offline Android ini butuh internet tapi untuk keperluan login saja. Seterusnya, pengguna tidak perlu lagi terhubung ke internet.

Sebab, pada Ragnarok offline 2021 ini terdapat fitur offline farming. Kamu sebagai pemain tidak perlu login terus menerus untuk mendapatkan equipment zeny. Hasil offline farming bisa diklaim pada saat player kembali login ke permainan.

2. Among US

Game online multiplayer bernama Among Us ini menjadi salah satu permainan yang sempat viral beberapa tahun lalu. Di game ini, kamu akan bermain untuk menyelesaikan misi dan menangkap penjahat yang disebut impostor. Namun, kamu juga bisa menjadi sosok Impostor yang diburu pemain lainnya.

Keseruan akan terjadi saat kamu dan teman-teman saling tuduh siapa yang sebenarnya sosok impostor yang membunuh para pemain tidak bersalah. Tapi awas, jangan sampai ribut beneran ya!

3. Cyber Hunter

Kalau kamu mau mencoba game multiplayer online dengan tema yang futuristik, Cyber Hunter wajib dimainkan. Game besutan NetEase ini hadir dengan kostum dan senjata canggih nan futuristik.

Kamu diharuskan untuk menjadi satu-satunya pemain yang bertahan hidup. Untuk itu, kamu mesti menghabisi pemain-pemain lain. Keunikan lain yang ditawarkan game battle royale baru ini adalah, semua objek bangunan yang ada di game Cyber Hunter memungkinkan untuk dipanjat.

4. Pokemon Unite

Game Pokemon Unite adalah game multiplayer online Android yang dikembangkan oleh The Pokemon Company dan TiMi Studios. Dalam game ini kamu akan berperan sebagai trainers atau pelatih pokemon, dan melakukan pertarungan tim 5 lawan 5 di Pulau Aeos.

Tugas kamu adalah mengalahkan pokemon lawan dan mengumpulkan pokeball atau bola poin. Tim yang menang adalah yang berhasil mencetak poin terbanyak dalam waktu yang ditentukan.

Pokemon Unite menghadirkan berbagai fitur menarik untuk para pemain. Misalnya adanya dukungan lintas platform, dan kemampuan penautan akun di perangkat HP dan Nintendo Switch.

5. ShellFire

Game online multiplayer Shellfire menjadi salah satu rekomendasi MOBA yang tampil beda. Jika game kebanyakan menggunakan sudut pandang third person, Shellfire justru menyajikannya dalam bentuk first-person shooter atau FPS.

Game yang dirilis oleh Telkomsel di Indonesia ini menggabungkan game MOBA dengan tembak-tembakan ala game FPS. Shellfire bisa menjadi solusi buat kamu yang bosan dengan MOBA yang itu-itu saja.

Selain menawarkan pertarungan 5v5, Shellfire juga punya mode pertempuran lainnya, seperti Capture Point dan Death Match. Bahkan jika kamu bosan dengan MOBA, kamu tidak perlu berganti game karena Shellfire juga menyediakan mode battle royale.

6. Stumble Guys

Game online multiplayer Android berikutnya adalah Stumble Guys. Game ini memiliki gamplay yang mirip dengan game populer, Fall Guys.

Di game ini kamu akan bermain dengan banyak pemain lainnya dan bersaing untuk masuk ke garis finish. Tetapi jelas tidak mudah, karena akan ada rintangan atau obstacle yang harus dilewati di tengah jalan.

Gameplay yang ditawarkan memang cukup simpel, tapi dijamin bisa membuat kamu ketagihan. Ditambah dengan karakternya yang hadir dengan kostum-kostum lucu dan menggemaskan.

7. Identity V

Game online multiplayer selanjutnya ada Identity V. Ini adalah game asimetris horror yang dikembangkan oleh NetEase. Dalam game ini kamu akan bermain dalam gameplay 1vs4.

1 hunter dan 4 survivor, di mana kamu bisa memilih bermain sebagai dua karakter tersebut. Sebagai hunter, kamu diharuskan untuk menangkap para survivor dan mencegah mereka kabur dari manor (tempat permainan).

Sebaliknya, sebagai survivor kamu harus menghindari kejaran hunter dan pergi meninggalkan manor untuk menjadi pemenang. Namun untuk kabur, survivor harus menyelesaikan proses decoding yang berguna membuka pintu keluar.

Serunya, setiap karakter memiliki skill dan role yang berbeda-beda. Para survivor juga harus saling bahu membahu agar bisa melepaskan diri dari kejaran hunter.

8. League of Legends

Game multiplayer online Android berikutnya adalah League of Legends atau biasa dikenal dengan sebutan LOL. Game pesaing terberat Dota 2 ini memang tidak terlalu populer di Indonesia. Tapi game yang dikembangkan developer Riot Games ini sangat populer di Eropa dan Amerika Utara.

Meski sebelumnya sudah populer sebagai game MOBA versi PC, tapi Riot Games sudah merilis versi mobilenya bernama League of Legends: Wild Rift di Android dan iOS. Meski sekilas mirip seperti game-game MOBA mobile lainnya, Wild Rift memiliki beberapa hal yang membuatnya berbeda.

Di game ini kalian bisa memiliki beragam skill sets, rules, item skill dan masih banyak lagi yang bisa dipelajari dan dipahami dalam gamenya. Pemain diharuskan menghancurkan base musuh, dari team 5v5 yang dibuat dari awalnya dengan beragam hero.

9. Sausage Man

Game unik ini bisa menjadi pilihan bagi kamu yang ingin sedang mencari games mabar online bersama teman-teman. Sausage Man merupakan game yang dirilis oleh XD Entertainment dan sempat ramai di Indonesia.

Sesuai dengan namanya, di game ini kamu bermain sebagai karakter sosis yang beradu dalam mode battle royale. Di sini akan ada 100 pemain berbentuk sosis yang akan bertarung dan menjadi yang terakhir bertahan hidup.

Namun tidak ada pertarungan yang sadis di sini, namun dikemas dengan animasi yang lucu dan malah bisa dibilang menggemaskan.

10. Lokapala

Game online multiplayer selanjutnya yaitu Lokapala. Ini adalah game bergenre MOBA buatan Indonesia yang tersedia di Android dan iOS.

Lokapala adalah game MOBA pertama yang sepenuhnya dikembangkan di Indonesia dan terinspirasi dari mitologi, sejarah, dan budaya Indonesia. Dalam game ini, pemain bisa berperang 5 lawan 5 yang seru bersama teman atau pemain lain.

Lokapala berasal dari Bahasa Sanskerta yang artinya pelindung dari jagat (the guardians of realm). Game ini punya beberapa fitur menarik yang pastinya akan membuat pemain betah untuk memainkannya, seperti Yantra System, Rank System, Shop, Rakshasa, Ganking Lane, Vahana, dan The Ancient One.

Hal yang jadi pembeda antara Lokapala dengan MOBA sejenis, terletak pada fitur Rakshasa dan Ganking Lane yang bisa dijadikan strategi comeback ataupun alternatif strategi.

11. Call of Duty Mobile

Call of Duty (COD) Mobile hadir dengan menawarkan keseruan yang tak kalah menantang dengan PUBG Mobile. Serupa dengan mode battle royale lainnya, 100 pemain akan diadu untuk menentukan siapa yang mampu bertahan hidup hingga akhir.

Pemain akan dibekali dengan senjata-senjata dan peralatan canggih lain khas game Call of Duty. Banyaknya mode lain yang bisa dimainkan menjadi kelebihan dari COD Mobile.

Mulai dari Deathmatch, Search and Destroy, Free for All, dan yang terbaru adalah mode Zombie. Berbagai mode ini bisa dimainkan di map populer dalam franchise Call of Duty, seperti Nuketown, Crash, Hijacked dan lainnya.

12. Mobile Legends

Mobile Legends menjadi salah satu game yang bisa dimainkan bersama teman dan sangat populer. Game dengan genre MOBA ini memang cukup seru untuk dimainkan bersama dengan teman-teman untuk menumpas rasa bosan.

Seperti game MOBA pada umumnya, kamu memiliki objektif untuk menghancurkan base lawan dalam pertarungan 5v5. Tim yang lebih dulu menghancurkan base lawan menjadi pemenangnya.

Mobile Legends diramaikan dengan banyak pilihan hero dengan spesialisasi skill yang beragam. Tersedia lima pilihan role yang bisa kamu gunakan, yakni marksman, tank, assassins, mage, dan support.

13. PUBG Mobile

Rekomendasi permainan multiplayer online terbaik selanjutnya adalah PUBG Mobile. Game battle royale besutan Tencent ini tentu tidak bisa dikesampingkan. Gameplay yang disajikan cocok untuk mabar bersama teman-teman.

Dalam mode Squad, kamu bisa mabar bersama dengan 3 teman lainnya untuk saling bekerja sama melawan pemain lain dalam pertarungan hidup dan mati. Kerja sama dan skill kamu akan sangat berguna untuk membuat tim mampu bertahan hingga akhir pertandingan dan meraih chicken dinner.

PUBG Mobile menyediakan beragam mode yang bisa dimainkan, seperti classic, arcade, arena, playlab, dan ranked arena. Tersedia juga 4 medan pertempuran dengan ciri khas masing-masing, Erangel, Miramar, Sanhok, dan Vikendi.

14. Life After

Rekomendasi game online multiplayer Android selanjutnya, ada Life After yang merupakan game mabar terseru dengan genre MMORPG. Game ini hadir dengan tema zombie, dan punya gameplay cukup seru dan bikin adrenalin naik.

Dalam game besutan NetEase itu, kita akan diajak untuk bertahan hidup di tengah wabah zombie. Selain bertahan hidup dari serbuan zombie, di sini kamu akan bisa membangun rumah sebagai tempat tinggal.

Serunya lagi, kamu bisa bergabung dengan pemain lainnya untuk membangun sebuah pemukiman dan bersama-sama bertahan hidup, membuat senjata, bertukar bahan makanan, dan lain sebagainya.

15. Marvel Super War

Game Marvel Super War menjadi rekomendasi game online multiplayer yang wajib untuk kamu mainkan bersama teman-teman. Game MOBA besutan Marvel ini menyajikan pertarungan 5v5 dengan menggunakan karakter superhero ataupun villain ikonik dari Marvel Universe.

Selain keseruan yang memang disajikan dari gameplay khas MOBA, kamu pun bisa memainkan para superhero Marvel. Tentu saja kamu bisa menemukan Iron Man, Hulk, Thor, Ant-Man, hingga Roket Racoon, untuk kamu jadikan jagoan untuk menghancurkan base lawan.

Grafis yang ditampilkan juga cukup menarik. Apalagi saat para pahlawan super ini mulai mengeluarkan skill khas yang mereka miliki. Marvel Super War ini cocok buat kamu yang ingin mabar bersama teman-teman.

16. Free Fire

Sebelum game PUBG tiba di perangkat mobile, Free Fire sempat menjadi salah satu primadona dalam game bergenre battle royale. Bahkan belakangan ini, banyak yang mencari rekomendasi game online mabar. yang bisa dimainkan di perangkat manapun.

Di Free Fire, kamu akan ditempatkan di sebuah pulau kecil bersama dengan 49 pemain lain. Tujuannya jelas, menjadi satu-satunya yang bertahan hidup.

Free Fire menawarkan gameplay khas battle royale dengan durasi yang cepat. Setiap game membutuhkan waktu sekitar 10 menit saja sampai pemenang ditemukan. Sangat cocok buat kamu yang ingin mabar game battle royale dengan durasi singkat.

17. Onmyoji Arena

Rekomendasi game multiplayer Android terbaik selanjutnya adalah Onmyoji Arena. Game satu ini memadukan gameplay khas MOBA dengan karakter anime Jepang.

Berbeda dengan game MOBA lainnya, Onmyoji Arena hadir dengan karakter khas anime-anime buatan Jepang. Begitu juga dengan berbagai detail lainnya yang membuat nuansa Negeri Sakura terasa sangat kental di game besutan developer NetEase ini.

Banyak yang memuji kualitas grafis dari Onmyoji Arena. Onmyoji Arena menawarkan alternatif game MOBA yang berbeda. Pastinya sangat sayang jika game tersebut dilewatkan begitu saja.

18. Super Mecha Champions

Bosan dengan gameplay PUBG Mobile, COD Mobile, dan Free Fire? Kamu bisa coba game online multiplayer bernama Super Mecha Champions buatan NetEase ini. Game ini memungkinkan kamu bertarung menggunakan robot-robot canggih mirip karakter Gundam.

Robot Gundam bisa dipanggil ketika kamu membutuhkannya, asalkan baterainya sudah terisi penuh. Keseruan bakal muncul ketika kamu bertempur dengan karakter robot dari pemain lainnya.

Kamu bisa memilih berbagai robot dengan spesialisasi skill yang berbeda-beda. Sehingga keahlian kamu mengendalikan robot juga bisa menjadi faktor yang menentukan.

Senjata-senjata unik dan canggih pun membuat Super Mecha Champions datang dengan sesuatu yang berbeda dengan game ber-genre serupa. Ditambah lagi dengan lokasi pertempuran yang mengingatkan pada tempat-tempat di tengah kota Jepang, yang bikin kita merasakan suasana Negeri Sakura saat memainkannya.

19. Chess Rush

Daftar game yang bisa dimainkan bersama teman online selanjutnya ada game Chess Rush. Sesuai namanya, Chess Rush adalah permainan catur yang diberikan sentuhan berbeda oleh developer Tencent.

Dalam game Chess Rush, kamu sebagai pemain diharuskan untuk meletakkan hero–hero andalan yang dibuat menyerupai bidak catur. Hero tersebut nantinya akan bertarung dengan lawan dalam papan permainan.

Kamu diharuskan untuk melawan 7 pemain lainnya secara real-time. Strategi berupa pemilihan, penempatan, dan komposisi hero menjadi kunci untuk menjadi yang terbaik di game multiplayer online mobile ini.

20. Clash Royale

Rekomendasi game online multiplayer Android yang terakhir adalah Clash Royale. Game buatan Supercell ini mengharuskan kamu mempertahankan tower dalam jangka waktu tertentu dengan mode 1v1 atau 2v2.

Beragam karakter dari game mabar online ini diadaptasi dari game Clash of Clans yang lebih dulu populer. Kecakapan dan ketelitian kamu dalam memilih hero ketika bertarung bisa sangat menentukan akhir permainan.

FAQ

Berikut ini pertanyaan seputar game online multiplayer.

1. Apa yang Dimaksud dengan Game Multiplayer?

Multiplayer adalah fitur permainan yang memungkinkan pemain untuk berinteraksi satu sama lain. Fitur multiplayer membuat permainan lebih terlibat dan lebih menarik untuk dimainkan. Namun, membuat game multiplayer tidak sesederhana bermain game.

2. Apa yang Dimaksud dengan Single Player?

Kata pemain tunggal (bahasa Inggris: single player) atau satu pemain (bahasa Inggris: one player) dalam video game, mengacu pada bentuk permainan tertentu di mana hanya satu pemain yang menjadi pemainnya.

Kesimpulan

Nah itulah rekomendasi dari Teknatekno mengenai game online multiplayer yang bisa kamu mainkan bersama teman-teman kamu di waktu senggang. Selamat mencoba!