10+ Situs Download Subtitle Indonesia Terbaik dan Terlengkap

Teknatekno.com – Untuk menonton film luar negeri, pastinya kita akan sangat membutuhkan yang namanya subtitle. Nah, saat ini sudah tersedia berbagai situs download subtitle Indonesia yang lengkap.

Situs download subtitle ini biasanya terbagi menjadi berbagai macam jenis dan spesifikasi. Ada yang khusus film Hollywood, Korea, Jepang, Mandarin ataupun Bollywood.

Untuk memudahkan kamu, kali ini Teknatekno akan memberikan beberapa rekomendasi situs download subtitle Indonesia yang bisa kamu gunakan untuk mendownload subtitle berbahasa Indonesia. Simak dibawah ini!

Daftar Situs Download Subtitle

Apapun film luar negeri favorit kamu, kamu bisa mencari subtitlenya di beberapa situs berikut ini:

1. Subscene

Subscene merupakan website download subtitle paling recommended dan paling populer. Lengkapnya subtitle yang tersedia di Subscene menjadikan situs ini adalah rujukan utama ketika mencari subtitle film.

Situs subtitle satu ini tidak hanya menyediakan subtitle film saja. Melainkan juga forum untuk berdiskusi seputar film. Jadi, kamu akan mendapatkan beragam rekomendasi film baru dari pengguna lainnya atau bahkan bertukar playlist film.

Berbagai subtitle film tersedia di sini, mulai dari film baru, sedang populer, maupun film-film lawas. Tampilan dari website ini sangat clean, tidak banyak iklan, dan navigasi yang mudah. Sayangnya, saat ini Subscene sudah diblokir oleh Kominfo. Jadi, untuk mengaksesnya kamu perlu menggunakan VPN.

2. isubtitels.org

Untuk kamu yang masih kecewa karena Subscene diblokir Kominfo diharap tenang. Karena sekarang sudah ada penggantinya yaitu isubtitels.org. Dari segi tampilan, situs ini dipangkas menjadi lebih sederhana ketimbang Subscene.

Meski begitu, fitur dan spesifikasi tetap dibuat lengkap dengan keunggulan menyajikan subtitle tak berbayar. Keunggulan lain pada website ini adalah subtitle yang pas dengan video yang diputar.

Ditambah lagi dengan terjemahan bahasa yang berkualitas sehingga semakin layak untuk dipilih. Tersedia banyak kumpulan subtitle dalam berbagai genre. Mulai dari genre film, series hingga serial tv yang sedang tayang.

Kamu pun bisa memilih berbagai macam terjemahan bahasa baik dari film Hollywood hingga Drakor. Namun jika kamu menggunakan situs ini, saya menyarankan untuk sedikit lebih sabar karena iklannya cukup banyak.

3. Open Subtitles

Situs pertama yang menyediakan berbagai subtitle film berbahasa Indonesia adalah Open Subtitles. Tidak seperti kebanyakan situs download subtitles lainnya. Open Subtitles memiliki navigasi dan User Interface yang mudah. Sehingga kamu tidak akan kebingungan saat menggunakannya pertama kali.

Selain itu, koleksi subtitle film yang ada di dalam situs ini juga lengkap. Mulai dari koleksi film barat hingga film anime semuanya tersedia. Pada situsnya sediakan database kapasitas besar dengan ribuan terjemahan film dari berbagai negara.

Fitur pencarian pada Opensubtitle juga mudah untuk digunakan. Kamu tinggal sesuaikan dengan bahasa apa yang ingin di unduh. Nah, untuk mengunduhnya kamu perlu menyediakan aplikasi VPN terlebih dahulu ya di perangkat kamu.

4. BollyNook

Untuk kamu pecinta film India pasti sudah tidak asing lagi dengan website download subtitle yang satu ini. BollyNook merupakan website subtitle film Bollywood yang cukup recomended untuk digunakan.

Saat kamu membuka situsnya aksen Bollywood begitu kental terasa. Terlebih di halaman utama di pampang gambar artis dan film-film Bollywood yang tengah tenar. Selain itu, cara penggunaanya juga lumayan mudah. Tinggal cari film apa yang akan diterjemahkan lalu pilih bahasa.

Menariknya lagi, BollyNook tak hanya menyediakan subtitle film-film Bollywood saja. Melainkan subtitle lagu-lagu India juga ada pada website ini.

5. SubsDog

Melalui situs ini kamu bisa mengunduh semua subtitle dari berbagai jenis bahasa. Selain itu, tak akan ada iklan pop up yang menganggu kamu. Baiknya lagi, situsnya juga didesain modern dan mudah banget untuk diakses oleh pengguna baru. Kamu tinggal menulis judul film pada kolom pencarian lalu tekan enter.

Setelah itu, subtitle film yang kamu cari akan bermunculan. Disini juga disediakan aneka jenis film dari berbagai macam genre baik western, anime, drakor hingga film Asia lainnya.

6. Subtitles.hr

Dilihat dari tampilannya, website ini terbilang cukup simple dan mudah untuk digunakan. Kamu bisa memilih banyak subtitle yang dikelompokkan mulai dari huruf A hingga Z di Subtitle.hr. Tentunya ini sangat memudahkan kita untuk mencari jenis bahasa yang sesuai.

Yang saya sukai dari situs ini adalah adanya rating dalam setiap subtitle-subtitlenya. Jadi kita bisa dengan mudah memilih subtitle mana yang bisa rating tertinggi dan tentunya berkualitas.

Jika kamu seorang pecinta anime, Subtitles.hr adalah situs yang cocok untuk kamu karena menyediakan berbagai subtitle anime dan film Jepang yang lengkap.

7. Island Fansubs

Situs download subtitle satu ini sangat terkenal terutama di kalangan pecinta drama korea. Di sini kamu akan mendapatkan berbagai subtitle indonesia dari drama korea selatan yang sedang populer maupun yang sudah lama rilis.

Terlebih tampilannya juga dibuat simple dengan jenis film yang telah dikelompokkan menurut negaranya. Tidak hanya film dan drama Korea saja, Island Fansubs juga menyediakan film Asia lain seperti dari Jepang, Thailand dan Taiwan.

Menariknya lagi, website ini juga menyediakan wadah bagi mereka yang ingin berkontribusi membuat subtitle film. Keunggulan dari situs yang satu ini adalah juga tidak banyak menyediakan iklan yang akan mengganggu kamu.

8. Subdl

Kesan pertama ketika saya membuka Subdl adalah sangat simple dan minimalis. Namun cukup membingungkan untuk kamu yang baru pertama kali menggunakan.

But is not bad, karena jika kamu sudah terbiasa akan sangat mudah. Terlebih pada situs ini semua jenis film sudah dikategorikan menurut negara masing-masing.

Kamu cukup menulis judul film apa yang akan dicari dan semua hasilnya akan ditampilkan. Kemudian jika sudah tinggal pilih bahasa apa yang akan digunakan mulai dari Inggris hingga Indonesia.

9. Podnapisi.NET

Bagi kamu yang mencari situs terjemahan film yang tanpa iklan, Podnapisi.NET adalah jawabannya. Situs ini menyediakan berbagai judul film baik Hollywood, Jepang hingga film atau drama Korea.

Tampilannya juga cukup keren dengan tidak terlalu banyak aksen yang terlalu mencolok. Untuk menggunakan situs download subtitle ini kamu diminta untuk registrasi terlebih dahulu.

Setelah itu, tinggal masukkan ke menu pencarian dan ketikkan judul film yang akan diunduh subtitlenya. Masukkan semua keyword yang bersangkutan dengan film tersebut, lalu pilih “search” pada bagian bawah.

10. IDFL

Untuk kamu pecinta film anime Jepang yang mencari subtitle terbaik, IDFL cukup bisa membantu. Tak hanya anime Jepang web ini juga menyediakan berbagai jenis film lain dengan pilihan bahasa yang tak kalah lengkap.

Tampilannya juga sederhana dan tidak membuat bingung khususnya bagi pengguna baru. Yang saya sukai dari situs ini adalah adanya forum diskusi antara admin dan pengguna subtitle. Dengan adanya forum ini kamu akan lebih mudah mencari tahu film atau serial TV terbaru yang sedang on going.

11. SubYab

SubYab merupakan website alternatif yang diciptakan ketika Subscene sudah tidak bisa lagi digunakan. Karena masih berasal dari web yang sama maka tampilan dari website ini tak jauh beda dengan Subscene.

Tak hanya merujuk pada film Barat, website ini juga menyajikan aneka jenis film dari negara lain salah satunya Asia. Tampilan dari SubYab terbilang cukup simpel dengan warna biru yang mendominasi di setiap menunya.

Cara penggunaannya juga mudah, tinggal ketik judul film yang kamu cari di kolom pencarian. Setelah itu, tunggu hingga judul film beserta subtitlenya ditampilkan. Kemudian pilih sesuai bahasa yang kamu inginkan lalu tekan download.

12. DivXSubtitles

Situs subtitle film ini menyediakan informasi detail mengenai setiap subtitle yang mereka miliki. Mulai dari judul film, tanggal rilis, pengunggah, hingga bahasa subtitle yang digunakan.

13. Moviesubtitles.org

Moviesubtitles.org menyediakan berbagai pilihan subtitle film yang lengkap. Selain itu, kamu juga akan bisa mudah menemukan berbagai macam subtitle yang paling banyak diunduh oleh pengguna.

Situs ini juga tak hanya menyediakan subtitle dalam berbahasa Indonesia saja, melainkan juga ke berbagai bahasa lain. Seperti bahasa Jerman, Prancis, hingga China.

14. Subs4free

Tidak perlu mengeluarkan uang untuk mengunduh berbagai macam subtitle film yang ada di dalam situs ini. Kamu bisa mengaksesnya secara langsung dengan mudah. Tersedia juga berbagai macam subtitle dari kumpulan acara TV dan juga film-film teranyar.

Cara Memasukkan Subtitle Film

Untuk memasukkan subtitle kedalam film, kamu bisa melakukan langkah-langkah berikut ini:

1. Mengumpulkan Kedalam Satu File

Cara mudah untuk memasukkan subtitle film secara otomatis saat kamu hendak memutar film adalah dengan menaruhnya ke dalam satu folder yang sama. Pastikan juga sebelumnya folder dan nama file subtitle tersebut sudah sesuai ya.

2. Drag File

Bila cara yang pertama tadi tidak bisa dilakukan. Maka kamu bisa menggeser atau drag langsung ke dalam video. Subtitle akan secara otomatis tertambahkan dan terputar sesuai waktunya.

3. Show Subtitle di Video Player

Cara sederhana selanjutnya untuk memasukkan subtitle film adalah dengan mengantur setting subtitle explorer. Langkah-langkahnya pun cukup sederhana. Pertama, buka file film menggunakan video player.

Kemudian kamu harus klik kanan pada mouse dan pilih subtitles explorer. Ketiga pilih ikon folder atau open. Terakhir pilih file subtitle yang kamu inginkan.

Cara Membuat Subtitle Film di Laptop dan Komputer

Jika kamu adalah orang yang tertarik dalam bidang bahasa. Tidak ada salahnya jika kamu mencoba membuat subtitle sendiri. Caranya pun cukup mudah dan tidak terlalu rumit. Seperti contoh beberapa cara berikut ini:

1. Notepad

Cara ini merupakan cara manual dan cukup membutuhkan kesabaran. Tulislah semua subtitle dengan menggunakan aplikasi notepad yang ada di dalam bawaan aplikasi komputer atau laptop.

Gunakan format jam:menit:detik:milidetik saat menulis kalimat dalam subtitle. Seperti contohnya: 00.03.20.00,107 –> 00.03.20.00,237 “Sampai jumpa lagi”

Ulangi format penulisan waktu di atas hingga film selesai. Pastikan kamu menyesuaikan dan mengecek ulang ketepatan subtitlenya, apakah waktu film dan subtitle yang sudah kamu tulis sesuai.

2. Software Aegisub

Aegisub bisa mempermudah kamu untuk menulis subtitle film. Software ini bahkan memiliki fitur mengatur pilihan warna, gaya font serta ukuran subtitlenya. Selain itu, kamu tidak perlu menulis format waktu dengan manual. Karena kamu bisa mengaturnya secara otomatis melalui aplikasinya.

Jika subtitle sudah tertulis hingga selesai. Kamu bisa menyimpannya langsung dengan menekan tombol Ctrl+S atau klik pilihan “save subtitle as“.

Kesimpulan

Demikianlah rekomendasi situs download subtitle terbaik yang bisa Teknatekno rangkumkan untuk kamu. Dari semua rekomendasi situs download subtitle di atas, yang paling kami rekomendasikan adalah Subscene.

Namun, karena situs tersebut kini sudah tidak bisa digunakan, maka kamu bisa menggunakan alternatif situs lain lainnya, atau kamu bisa menggunakan VPN untuk mengaksesnya.

