Rekomendasi Aplikasi Tes Kesehatan Mental Terbaik

Teknatekno.com – Aplikasi tes kesehatan mental saat ini banyak dicari oleh masyarakat. Situs resmi World Health Organization Europe melaporkan bahwa rasa kesepian, depresi, konsumsi alkohol dan obat terlarang, sikap melukai diri, serta perilaku bunuh diri diperkirakan akan meningkat sebab pandemi Covid-19 yang tak kunjung mereda ini.

Buat kamu yang sedang butuh rekomendasi aplikasi pendeteksi kesehatan mental terbaik, kali ini Teknatekno sudah menyiapkan daftar rekomendasi aplikasi tes kesehatan mental yang bisa kamu manfaatkan. Langsung saja, simak daftarnya dibawh ini.

Aplikasi Tes Kesehatan Mental

Berikut ini beberapa aplikasi tes kesehatan mental yang bisa kamu gunakan:

1. Kalm

Aplikasi Kalm menawarkan layanan untuk curhat dengan konselor profesional (disebut Kalmselor) dan Gratitude Journal yang diklaim telah terbukti secara ilmiah bisa meningkatkan kebahagiaan tanpa biaya.

Selain kedua layanan tersebut, Kalm juga dilengkapi dengan berbagai artikel dan video yang berkaitan dengan kesehatan mental. Aplikasi ini menawarkan beberapa paket berlangganan untuk konsultasi.

Paket yang paling terjangkau adalah paket harian yang mengizinkan kamu melakukan chat tanpa batas selama tiga hari. Nantinya, konselor akan menjawab minimal dua kali sehari. Harga paket ini mencapai Rp33 ribu per hari.

2. Halodoc

Halodoc dikenal sebagai aplikasi layanan kesehatan yang lengkap. Tentunya, layanan tersebut juga mencakup kesehatan jiwa. Kamu bisa mengisi kuis online yang disediakan Halodoc, yang kemudian diikuti dengan terapi online oleh psikolog klinis dan diagnosis serta perawatan medis dari psikiater.

Mitra yang disetujui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini biasanya mematok harga minimal Rp50 ribu untuk kategori kesehatan jiwa. Kamu pun bisa membaca berbagai artikel kesehatan mental.

3. Riliv – Aplikasi Tes Kesehatan Mental

Sebagai one stop service aplikasi kesehatan mental, Riliv menyediakan layanan konseling, meditasi, dan berbagai artikel yang membantu memahami kesehatan mental secara lebih dalam.

Terdapat banyak jurnal yang bermanfaat untuk kesehatan mental, seperti ‘Sleep Diary’, ‘Mengenali Diriku Hari Ini’, dan ‘Bangkit dari Cemas & Takut’.

Harganya cukup bervariasi. Paket perkenalan kategori teks untuk pengguna baru menjadi paket paling murah, dengan harga Rp100 ribu untuk satu kali sesi. Durasi konseling teks per sesi adalah 60 menit.

4. Bicarakan.id

Platform konseling Bicarakan.id menawarkan kamu kesempatan untuk bercerita kepada konselor yang friendly, open-minded, dan non-judgmental. Dengan demikian, kamu bisa membicarakan problem secara terbuka tanpa harus khawatir.

Biaya per sesi biasanya mencapai Rp189 ribu dengan garansi 100 persen uang kembali apabila konseling terasa tidak efektif. Bicarakan.id juga menyediakan podcast edukasi psikologi gratis dan juga cerita oleh para anonim yang sudah melakukan konseling.

5. Sahabatku – Aplikasi tes kesehatan mental

Sahabatku mempunyai beragam fitur untuk para penggunanya. Artikel, video, kuis, dan konseling daring bisa kamu gunakan untuk menjaga dan memperbaiki kesehatan mental.

Aplikasi dengan tagline ‘A Friend in Need is a Friend Indeed’ ini menyediakan jasa konseling secara cuma-cuma. Namun, kamu harus bersabar menunggu jawaban karena tidak sedikit pengguna yang juga bercerita.

6. Alodokter

Alodokter adalah aplikasi kesehatan yang merupakan mitra resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terdapat beragam layanan kesehatan, termasuk kesehatan mental.

Kamu bisa konsultasi bersama psikiater dan psikolog pilihan kamu melalui chat. Harganya pun terjangkau, dari Rp50 ribu mendapat potongan sehingga biayanya menjadi Rp35 ribu.

Ada juga sistem berlangganan dengan harga paling terjangkau mencapai Rp39 ribu per bulan. Melalui sistem langganan ini, kamu bisa melakukan chat tanpa batas dengan dokter spesialis 24 jam setiap hari. Selain itu, kamu mendapatkan rekomendasi medis dan resep obat dari dokter pribadi.

7. Psikologimu

Seperti namanya, Psikologimu bertujuan memberikan akses sehat mental dengan menghubungkan kamu dan psikolog profesional demi mengetahui kesehatan mental kamu dan membantu memperbaikinya.

Artikel dan video bisa menjadi sarana untuk belajar. Selanjutnya, ada juga tes psikologi yang masih dalam tahap pengembangan. Konsultasi paling terjangkau terdapat di kategori chat, di mana biayanya mencapai Rp75 ribu per 60 menit.

8. MyDoctors

Pelayanan kesehatan yang ditawarkan MyDoctors sangat beragam. Fitur yang paling unik adalah tombol SOS yang berguna untuk kebutuhan darurat. Ketika menekan tombol ini, kamu akan dihubungi oleh pihak MyDoctors.

Kalau bicara soal layanan kesehatan mental yang ditawarkan MyDoctors, biasanya harga konsultasi kesehatan via video call ini mencapai Rp150 ribu per sesi. Aplikasi ini juga memiliki laporan mood untuk konsultasi dengan psikolog secara rutin.

9. Diceritain – Aplikasi Tes Kesehatan Mental

Diceritain merupakan aplikasi konseling yang menargetkan para mahasiswa. Menurut deskripsi aplikasi tersebut di Google Play Store, jumlah tenaga ahli kesehatan mental masih belum bisa memenuhi kebutuhan mahasiswa. Maka dari itu, alternatifnya adalah konselor sebaya.

Layanan kesehatan mental preventif ini melibatkan konselor sebaya yang bersertifikasi dan tepercaya. Identitas kamu akan dirahasiakan sehingga kamu bercerita secara anonim. Tidak perlu khawatir, konselor sebaya ini sudah dilatih oleh psikolog profesional.

Tentunya, konselor sebaya tidak bisa memberikan diagnosis, psikoterapi, atau pengobatan lainnya yang dilakukan psikolog, psikiater, dan psikoterapis. Namun, mereka tetap menjadi pendengar baik yang membantu kamu mengenal masalah lebih dalam dan mencari alternatif solusi yang baik.

10. KlikDokter

Seperti Halodoc, MyDoctors, dan AloDokter, KlikDokter juga memiliki layanan kesehatan yang bervariasi. Salah satunya adalah layanan kesehatan mental.

Kamu bisa melakukan konsultasi dengan psikolog melalui chat dengan harga yang terjangkau. Biayanya bervariasi, dimulai dari kisaran Rp15 ribu. Live Chat ini tersedia 24 jam sehingga dokter selalu siap untuk menjawab keluh kesah kamu.

Jika ingin belajar lebih banyak tentang kesehatan mental, kamu juga bisa membaca deretan artikel yang tersedia. Tampaknya penulisan artikel dilakukan secara rutin sehingga topik dan tema artikel selalu up to date.

11. SehatQ – Aplikasi Tes Kesehatan Mental

Konsultasi dengan psikolog juga merupakan layanan yang tersedia di aplikasi SehatQ. Harga konsultasi yang bisa dilakukan via video call atau booking terlebih dahulu bisa berbeda dari satu psikolog dengan yang lain, mulai dari kisaran Rp100 ribu sampai Rp350 ribu. Ada juga fitur chat dokter secara gratis.

Mitra tepercaya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini juga menghadirkan banyak artikel kesehatan mental terkini. Hal ini mampu menambah wawasan kamu terkait kondisi tersebut.

12. Good Doctor

Aplikasi terakhir dalam list ini adalah Good Doctor. Laman Google Play Store aplikasi layanan kesehatan tersebut menjelaskan bahwa kamu bisa mendapatkan jawaban dari dokter umum dan spesialis yang tersedia 24 jam.

Ada banyak topik yang bisa dibahas melalui chat. Dalam konteks kesehatan mental, ada beberapa kategori yang tersedia seperti ‘Psikologi Pendidikan’ dan ‘Psikologi Klinis’. Harganya pun bervariasi, dari Rp20 ribu sampai Rp100 ribu.

Seperti kebanyakan aplikasi kesehatan lainnya, Good Doctor juga dilengkapi artikel informatif yang membahas berbagai topik kesehatan.

Kesimpulan

Aplikasi tes kesehatan mental harus accessible, artinya semua orang bisa mengaksesnya bahkan dengan gadget yang seminimal mungkin.

Selain accessible, sebaiknya aplikasi juga mudah digunakan dan bebas dari penipuan. Kombinasi accessibility, kemudahan, dan privasi yang terjaga akan membuat aplikasi konsultasi kesehatan mental menjadi lebih baik lagi.