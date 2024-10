Bebas Main Gratis, Begini Cara Download Game Fall Guys di Laptop dan PC

Hadiah tersebut berisi beberapa konten unik seperti nickname, nameplate, the Regal costume, the Veggie Dog costume, the Feisty Dwarf costume sekaligus akan mendapatkan Season Pass secara gratis. Syaratnya, pemain harus membuka game minimal satu kali sebelum 21 Juni mendatang untuk mendapatkan konten Legacy Pack.

Jadwal tersebut juga sebagai penanda rilisnya season terbaru demi menyambut para pemain baru. Nantinya, pada season terbaru tersebut pemain langsung dapat beradu di dalam arena dalam mode Free for All.

