Nokia C21 dan Nokia C21 Plus Resmi di Rilis, Segini Harganya

Teknatekno.com – HMD Global baru saja meluncurkan ponsel terbarunya, yaitu Nokia C21 dan Nokia C21 Plus dengan harga yang terjangkau dalam ajang Mobile World Congress (MWC) 2022 di Barcelona, Spanyol, pada Senin 28 Februari 2022.

Dilihat dari spesifikasinya, ponsel ini dikategorikan sebagai ponsel entry-level. Keduanya merupakan ponsel dengan sistem operasi Android 11 Go Edition. Android Go sendiri ditujukan untuk ponsel dengan spesifikasi yang minimalis seperti Nokia C21 dan C21 Plus ini.

Spesifikasi Nokia C21 dan Nokia C21 Plus

Berikut ini spesifikasi Nokia C21 dan Nokia C21 Plus yang baru saja rilis:

Nokia C21 Plus

Nokia C21 Plus hadir dengan bingkai berbahan metal. Untuk pertama kalinya. Nokia C21 Plus dibekali sertifikasi IP52 yang artinya ponsel ini tahan cipratan air dan debu. Ini adalah ponsel entry level pertama dari Nokia yang memiliki sertifikasi ini.

Dari segi desain, Nokia C21 Plus dibekali dengan layar 6,5 inci (720 x 1.600 piksel) aspect ratio 20:9. Layarnya juga dilengkapi dengan pelindung, namun, merek dan jenisnya tidak diketahui.

Nokia C21 Plus ditenagai oleh chipset Unisoc SC9863A. Chipset ini terbilang lawas karena menggunakan arsitektur 28 nm. Meski demikian, chipset ini memiliki delapan inti Cortex-A55 masing-masing 1,6 GHz. Sementara itu GPU-nya menggunakan GPU PowerVR GE8322.

Chipset ini dipasangkan dengan tiga opsi RAM, yaitu 2 GB, 3 GB dan 4 GB, sementara penyimpanannya memiliki dua opsi yaitu 32 GB dan 64 GB. Ada pula slot microSD jika pengguna ingin memperluas kapasitas memori dengan memori eksternal.

Fitur kameranya didukung dengan kamera ganda, mencakup resolusi 13 MP sebagai kamera utama dan sensor kedalaman 2 MP. HMD Global juga menyertakan lampu LED Flash untuk membantu mengakomodasi objek foto ketika minim cahaya.

Untuk aktivitas selfie, Nokia C21 Plus dilengkai dengan kamera depan 5 MP. Meskipun spesifikasinya cukup sederhana, ponsel ini diperkuat dengan baterai kapasitas besar. Kapasitasnya juga tersedia dalam dua opsi yaitu 5.050 mAh dan 4.000 mAh. Pengisian ulangnya didukung microUSB dengan output 10 Watt.

Nokia C21

Nokia C21 “reguler” juga memiliki bentang layar yang sama dengan Nokia C21 Plus, yaitu 6,5 inci (720 x 1.600 piksel). Bingkainya juga berbahan metal dengan pelindung layar berbahan kaca. Namun, Nokia C21 tidak memiliki sertifikasi tahan air atau debu seperti versi Plus.

Chipset yang digunakan juga sama dengan versi Plus, yaitu Unisoc SC9863A, tetapi memiliki RAM yang berbeda. Nokia C21 hanya memiliki opsi RAM 2 GB dan 3 GB dengan penyimpanan internal 32 GB dan 64GB. Pengguna juga dapat menambah kapasitas penyimpanan menggunakan microSD.

Perbedaan lainnya dengan versi Plus adalah Nokia C21 diperkuat dengan baterai lebih kecil, yaitu 3.000 mAh. Ponsel ini juga hanya mendukung pengisian ulang 5W melalui port microUSB.

Sementara itu fitur kameranya dilengkapi dengan kamera 8 MP di punggung ponsel dan 5 MP sebagai kamera depan. Baik Nokia C21 Plus maupun C21 dibekali pemindai sidik jari dan fitur pengenal wajah untuk membuka kunci ponsel.

Harga dan Ketersediaan

Nokia C21 dibanderol mulai sekitar Rp 1,6 juta, sedangkan Nokia C21 Plus dibanderol dengan harga sekitar Rp 1,9 juta.

Kesimpulan

Nokia C21 Plus memiliki layar rasio aspek 20:9 6,5 inci (720 x 1.600 piksel) dengan pelindung layar pelindung. Ponsel ini dilengkapi dengan tiga opsi RAM, 2 GB, 3 GB dan 4 GB, serta dua opsi penyimpanan, yaitu 32 GB dan 64 GB.

Sedangkan Nokia C21 memiliki layar Full HD 6,5 inci yang sama dengan versi Plus, tetapi baterai 3.000 mAh lebih kecil dan tidak ada sertifikasi tahan air atau debu. Ponsel ini juga hanya mendukung pengisian daya 5W melalui port microUSB dan penyimpanan internal hanya 32GB dan 64GB.

