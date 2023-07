8 Cara Nonton Film di Aplikasi Disney+ Hotstar Gratis untuk Android dan iOS

Selain itu, Disney+ Hotstar juga menawarkan serial TV populer, termasuk serial orisinal dari Marvel Studios seperti WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, dan Loki. Selain itu, pengguna juga dapat menikmati acara olahraga langsung, seperti pertandingan sepak bola, kriket, dan tenis, termasuk liga-liga populer seperti Indian Premier League (IPL).

Disney+ Hotstar menyediakan berbagai jenis konten, termasuk film, serial TV, acara olahraga, dan konten orisinal eksklusif. Pengguna dapat menonton berbagai film dari studio terkenal seperti Marvel, Pixar, Star Wars, dan Disney, termasuk film-film blockbuster seperti Avengers, Star Wars: The Rise of Skywalker, dan Frozen 2.

