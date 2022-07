Pengertian Microsoft Word, Fungsi dan Sejarahnya

Teknatekno.com – Pengertian Microsoft Word (MS Word) secara umum adalah salah satu perangkat lunak atau software aplikasi pengolah kata yang memiliki banyak fungsi, di antaranya untuk mengolah dokumen, laporan, dan lain sebagainya.

Microsoft Word, biasanya dikenal sebagai MS Word, adalah komponen dari Microsoft Office. Microsoft Word digunakan untuk membantu aktivitas dan meningkatkan produktivitas di hampir semua kalangan, terutama oleh mahasiswa, guru, karyawan, pengusaha, dan profesi lainnya.

Memahami Pengertian Microsoft Word

Pengertian Microsoft Word adalah program yang termasuk dalam paket instalasi Microsoft Office yang melakukan aktivitas pengolah kata seperti pembuatan dokumen, pengeditan, dan pemformatan.

Perangkat lunak pengolah kata, sering dikenal sebagai pengolah kata, adalah alat yang digunakan untuk menangani dokumen teks seperti surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, novel, jurnal, dan lain-lain.

Microsoft Word adalah program pengolah kata terbaik dan terpopuler di dunia. Selain itu, Microsoft Word dapat diakses di berbagai sistem operasi.

Program ini tersedia untuk sistem operasi Microsoft Windows, Mac OS, iOS, dan Android. Ini telah menghasilkan popularitas Microsoft Word yang berkelanjutan, terlepas dari kenyataan bahwa banyak produk pengolah kata lainnya sedang dikembangkan.

Pengertian Microsoft Word Menurut Para Ahli

Berikut ini adalah beberapa pengertian microsoft word menurut para ahli:

1. Pengertian Microsoft Word Menurut Microsoft

Sang pembuat Microsoft Word malah tidak begitu menjelaskan definisi produknya sendiri. Microsoft menjelaskan bahwa Word adalah perangkat lunak yang membantu penggunanya.

Atau pengguna mengucapkan kata-kata terbaik kapan saja, di mana saja, dan untuk semua orang. Microsoft terus menghadirkan desain yang segar dan terkini untuk pembuatan makalah tertulis yang lebih baik.

2. Pengertian Microsoft Word Menurut Mulyadi

Menurut Mulyadi, seorang pengamat dan pakar perangkat lunak, Microsoft Word adalah alat pengolah kata dengan kapasitas halaman tak terbatas dengan asumsi gadget dalam keadaan baik (Mulyadi, 2001).

3. Pengertian Microsoft Word Menurut Iskandar

Menurut Iskandar (2003), Microsoft Word adalah alat pengolah kata yang digunakan oleh banyak pengguna komputer di berbagai sektor pekerjaan, mulai dari pendidikan hingga usaha kecil dan menengah hingga perusahaan besar dengan jangkauan di seluruh dunia.

Ia menambahkan kalau pengolah kata ini memiliki banyak versi sejak kelahirannya sampai sekarang. Masing-masing versi merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya.

4. Pengertian Microsoft Word Menurut Budihardjo

Budihardjo membahas Microsoft Word dalam bukunya, Microsoft Word 2003 (2004), yang merupakan alat pengolah kata yang dapat menulis, membuat, mengedit, dan menghasilkan dokumen atau file teks.

Pengguna Microsoft Word dapat menghasilkan berbagai karya tertulis formal dan non-formal, menyimpannya sebagai dokumen lunak atau file lunak, dan mencetaknya menggunakan fungsi cetak.

Dokumen lama yang sudah ditulis dan disimpan, bisa dibuka lagi dan menyuntingnya kembali jika ada yang ingin diubah.

5. Pengertian Microsoft Word Menurut Suharli

Suharli (2006) menjelaskan definisi Microsoft Word menurut beliau, yaitu perangkat lunak atau software pengolah kata yang populer secara internasional yang dikembangkan oleh perusahaan besar Microsoft.

Microsoft Word dinilai Suharli sebagai inovasi manusia yang sangat membantu dalam proses pengetikan mengingat mesin ketik terkadang sulit digunakan, tinta cetak tidak irit.

Dan harus mengulang dari awal jika salah (jika melanjutkan dari yang sebelumnya dianggap kurang rapi) (jika melanjutkan dari yang sebelumnya dianggap kurang rapi).

6. Pengertian Microsoft Word Menurut Permana

Permana (2007), seorang ahli komputer dan perangkat lunak, memberikan gambaran tentang Microsoft Word sebagai aplikasi perangkat lunak pada komputer yang memiliki tujuan utama yaitu pengolah kata.

Fitur-fiturnya unik dan banyak serta memiliki banyak versi dimana versi saat ini akan lebih baik dari versi sebelumnya.

Permana berkata bahwa setidaknya setiap komputer perlu memiliki Microsoft Word dikarenakan dapat membantu pekerjaan sekolah, kantor, dan berbagai aktivitas yang membutuhkan tulisan dengan cepat dan rapi.

7. Pengertian Microsoft Word Menurut Agung

Menurut Agung (2007), Microsoft Word merupakan sebuah aplikasi atau program pengolah kata yang dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia di perangkat komputer dan sejenisnya. Di dalamnya terdapat banyak fitur yang bisa dicoba dan digunakan.

Untuk bisa menguasainya dianggap sederhana oleh Agung. Meski sederhana, hasil yang dicapai akan tetap memadai, mulai dari pengetikan hingga tata letak atau tata letak.

8. Pengertian Microsoft Word Menurut Purnomo

Catur Hadi Purnomo, pakar komputer di Indonesia dan penulis buku otodidak Microsoft Office Word & Excel All Version (2013), membeberkan pengertian Microsoft Word, yaitu program pengolah kata yang terbaru dan terunggul dari yang sejenis. produk yang dirilis oleh perusahaan Microsoft.

Tampilan, fitur, dan teknologinya lengkap, canggih, namun tetap sederhana dan ramah pengguna atau user friendly.

Purnomo dianggap luar biasa karena kemampuannya untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dan pasar. Plus, mudah untuk mendapatkan akses dan sering ditautkan secara instan saat membeli komputer atau laptop.

9. Pengertian Microsoft Word Menurut Prabawati

Prabawati, seorang spesialis perangkat lunak dan penulis buku Panduan Praktis untuk Memproses Dokumen dengan Microsoft Word 2010 (2012), menyajikan gagasan Microsoft Word sebagai perangkat lunak yang dikembangkan oleh perusahaan global Microsoft yang berfokus pada pengolah kata.

Sebagian besar laptop dan desktop dilengkapi dengan Microsoft Office termasuk Word. Disadari atau tidak, Microsoft Word bergerak di bidang dokumen yang terdiri dari teks dan tulisan.

Menulis dengan Microsoft Word akan memperkaya kreativitas tulisan kita juga karena ragam fiturnya seperti tabel, diagram, foto, gambar, ilustrasi, bentuk, dan lain-lain.

10 . Pengertian Microsoft Word Menurut Wahana Komputer

Wahana Computer sebagai produsen perangkat komputer dan perangkat pendukungnya, menggambarkan Microsoft Word sebagai aplikasi pengolah kata yang beroperasi untuk membantu orang menghasilkan berbagai jenis dokumen dalam bentuk utama teks dan tulisan.

Hasil dari Microsoft Word mungkin sesederhana teks hingga serumit tabel, grafik, infografis, majalah, novel, dan sebagainya. Pengguna atau pengguna adalah pencetus dokumen maka kanvas kosong Word dibuat oleh pengguna.

Sejarah Microsoft Word

Pada tahun 1983, Microsoft Office Word atau Microsoft Word awalnya dikeluarkan dengan nama Multi-Tool Word untuk Xenix. Selain itu, beberapa versi kemudian diproduksi untuk sistem operasi lain. DOS, Apple Macintosh, SCO UNIX, OS/2, dan Microsoft Windows adalah contohnya.

Bravos memberikan sebagian besar ide dan pemikiran untuk perangkat lunak Microsoft Word ini. Bravos adalah pengolah kata berbasis grafis yang dibuat di Xerox PARC (Palo Alto Research Center).

Setelah Charles Simonyi (Creator of Bravo) dan Richard Brodie dari PARC datang ke Microsoft pada tahun 1981. Pada 1 Februari 1983, pengembangan Multi-Tool Word dimulai.

Pada tanggal 25 Oktober 1983, Microsoft merilis alat pengolah kata ini untuk PC IBM dengan nama baru Microsoft Word. WordPerfect dan WordStar masih menguasai pasar pengolah kata pada saat itu.

Kemudian pada tahun 1985, Word for Macintosh dirilis. Dalam paket program Word for Macintosh tersebut sudah dilengkapi dengan fitur WYSIWYG.

Tentu saja, fungsi ini mendukung huruf tebal dan miring. Tidak mengherankan jika aplikasi ini telah memicu minat luas di kalangan pengguna komputer.

1990 – 1995 Akhirnya, setelah Word untuk Macintosh dirilis antara tahun 1990 dan 1995, Word untuk Windows mengikutinya. Versi awal Word untuk Windows diterbitkan pada tahun 1989, dengan biaya $500 USD.

Menyusul diperkenalkannya Microsoft Windows 3.0, penjualan aplikasi ini akhirnya melonjak pada tahun berikutnya. Mengapa demikian? Word untuk Windows 1.0 dibuat untuk Windows 3.0. Dan kinerjanya cukup buruk dibandingkan dengan edisi sebelumnya.

Fungsi Microsoft Word

Berikut ini adalah beberapa fungsi dari microsoft word yang perlu kamu ketahui:

1. Membuat Dokumen

Microsoft Word digunakan untuk menghasilkan dokumen yang dapat dicetak pada berbagai ukuran kertas.

2. Mengedit Dokumen

Aplikasi Microsoft Word dapat digunakan untuk mengedit dokumen lain baik dokumen yang dibuat dari aplikasi Microsoft Word itu sendiri maupun dari aplikasi pengolah kata lainnya.

3. Memformat Dokumen

Microsoft Word memungkinkan pengguna untuk menghasilkan dokumen yang lebih profesional dengan menawarkan berbagai format dokumen. Contohnya Ukuran kertas, jenis huruf, warna font, catatan kaki, penomoran, dan rumus matematika.

Fitur Unggulan Microsoft Word

Berikut ini adalah fitur unggulan dari microsoft word yang perlu kamu ketahui:

1. AutoCorrect

Fungsi yang berharga untuk memperbaiki kesalahan ejaan yang tidak disengaja oleh pengguna. Untuk kata, kamu ingin menulis “happening”, tetapi kamu mengetik “hapening.” Kata tersebut kemudian akan dikoreksi secara akurat oleh Microsoft Word.

2. MailMerge

Merupakan sebuah fitur yang memungkinkan kamu untuk menghasilkan beberapa surat, label, amplop, dan sejenisnya dengan menggunakan informasi yang disimpan dalam daftar, database, atau spreadsheet.

3. Macro

Serangkaian perintah dan instruksi yang kamu susun bersama sebagai satu perintah untuk menyelesaikan pekerjaan secara otomatis. Sangat bermanfaat dalam situasi ini untuk menghemat waktu pada hal-hal yang kamu kerjakan secara teratur.

4. Add-ins

Microsoft Word didukung dengan banyak aplikasi lainnya, seperti PDF Reader dan juga Grammarly. Ini memungkinkan kamu untuk membuka file Microsoft Word di berbagai aplikasi yang berbeda.

5. Booklet layout

Fitur ini berguna untuk kamu yang ingin membuat atau mencetak buku dengan menarik. Tentu saja hal ini sangat mempermudah dalam mengatur isi dari buku tersebut. Misalnya pengaturan halaman, tata letak lipatan dan lain sebagainya.

6. WYSIWYG

Fitur What You See Is What You Get memastikan bahwa apa yang dilakukan di layar monitor terlihat persis sama dengan hasil saat dokumen dicetak.

Manfaat MS. Word

Berikut manfaat dari microsoft word adalah :

Mempermudah pelaksanaan kerja dalam urusan administrasi dan pengolahan kata. Menghemat waktu dan tenaga. Menghemat kertas dan biaya. Mengurangi jumlah kesalahan dalam penulisan. Pekerjaan harus diselesaikan lebih cepat karena lebih efisien. Ekstensi File untuk Dokumen Microsoft Word Ekstensi nama file yang dibuat oleh Microsoft Word berbeda tergantung pada versi programnya. Microsoft Word 2007 dan sebelumnya akan membuat ekstensi nama file .doc. Microsoft Word 2010 dan yang lebih baru akan menghasilkan ekstensi nama file .docx.

Ekstensi nama file adalah karakter yang muncul setelah nama file dan dipisahkan oleh titik. Misalnya, “Dokumen 1.docx” adalah file dokumen Microsoft Word.

Kelebihan MS Word

Kelebihan dari Microsoft Word adalah :

Dokumen dapat disimpan dan diakses setiap saat. Dokumen dapat disimpan dalam berbagai format sesuai kebutuhan. Ukuran penyimpanan dokumen agak kecil, sehingga tidak memakan banyak ruang penyimpanan. Ada beberapa template gratis yang tersedia. SkyDrive sekarang terhubung. Ada berbagai macam gaya penulisan yang tersedia. Ada dua tampilan yang tersedia: membaca dan mencetak. Memasukkan gambar dan clipart dimungkinkan. Ada pilihan untuk menulis tentang jarak, ukuran, warna, dan faktor lainnya. Untuk mempermudah menemukan kata, ada opsi cari dan ganti (fitur find and replace). Ada fitur bullet dan numbering yang mempermudah membuat poin penting dokumen. Elemen lain yang dapat membantu penyelesaian tugas juga sangat mungkin.

Kekurangan MS Word

Berikut ini adalah kekurangan dari MS Word yang perlu kamu ketahui:

Installer (pemasangan) ukurannya cukup besar. Merupakan program aplikasi berbasis langganan.

Cara Membuka MS. Word

Langkah-langkah untuk memulai progaram Microsoft Word adalah

Pilih Klik menu start. Setelah itu, klik All program. Pilih Microsoft Office. Pilih Microsoft Word 2007. Setelah itu, layar lembar kerja Microsoft Word akan terbuka.

Kesimpulan

Demikianlah penjelasan dari Teknatekno mengenai pengertian Microsoft Word. Dari penjelasan diatas bisa kita simpulkan.

Pengertian Microsoft Word adalah program yang termasuk dalam paket instalasi Microsoft Office yang melakukan aktivitas pengolah kata seperti pembuatan dokumen, pengeditan, dan pemformatan.

1990 – 1995 Akhirnya, setelah Word untuk Macintosh dirilis antara tahun 1990 dan 1995, Word untuk Windows mengikutinya. Versi awal Word untuk Windows diterbitkan pada tahun 1989, dengan biaya $500 USD.