Pengertian Google Adwords dan Keuntungannya

Teknatekno.com – Di jaman sekarang ini serba digital, pemilik bisnis dapat memperluas pasarnya melalui pemanfaatan internet. Pengertian Google Adwords secara umum adalah salah satu fitur Google yang memungkinkan iklan bersponsor muncul di hasil pencarian Google.

Saat kamu menelusuri frasa di Google, hasil penelusuran sering kali menyertakan kata “Iklan” atau “Ad”. Demikianlah apa yang dimaksud dengan Google Adwords. Lantas, apa sebenarnya fungsi Google ini, dan mengapa bermanfaat bagi para pebisnis?

Pertanyaan seperti itu sering muncul dari pelaku bisnis yang ingin mendalami digital marketing, sebagai upaya memperluas jangkauan target pasar mereka. Untuk menjawab rasa penasaran itu, simak penjelasan Google Adwords di artikel ini.

Memahami Pengertian Google Adwords

Pengertian Google Adwords adalah alat pemasaran yang dikembangkan oleh Google. Idenya adalah agar bisnis memperoleh penghasilan dari pengiklan yang memposting iklan mereka di situs web yang dapat diakses melalui Google Search Engine.

Google mengakui bahwa produk iklan ini menghasilkan sebagian besar pendapatan mereka. Akibatnya, Google Adwords adalah bisnis utama dari perusahaan besar ini.

Google Adwords, dalam pengertian yang lebih khusus, adalah pendekatan pemasaran periklanan yang menggunakan mesin pencari sebagai alat untuk beriklan. Google Adwords juga dapat dipahami sebagai teknik pemasaran berbasis mesin pencari.

Melihat pemahaman ini, terbukti bahwa Google Adwords adalah alat periklanan yang paling penting saat ini. Sementara penghasilan masuk ke Google dan pengiklan, situs yang meng-host iklan ini juga menerima sebagian kecil dari pendapatan.

Kamu harus memahami pentingnya Google Adwords serta keuntungan dan kerugian menggunakannya. Paling tidak, ini bisa dijadikan pedoman sebelum mengambil keputusan.

Alasan Menggunakan Google Adwords

Apakah kamu sudah memiliki konsep Google Adwords saat ini? Apakah kamu tertarik untuk menggunakannya? Jika kamu masih ragu untuk menggunakan Google Adwords, pertimbangkan lima alasan mengapa kamu harus menggunakannya.

1. Lebih Cepat dari SEO

Jika kamu baru memulai perusahaan baru atau membuat situs web, Google Adwords adalah pendekatan tercepat untuk meningkatkan peringkat situs web kamu di halaman pencarian.

Ketika kamu selesai membuat iklan di Google Adwords, itu akan langsung ditampilkan dan kamu akan melihat hasilnya. Google Adwords dapat beroperasi lebih cepat daripada SEO (Search Engine Optimization), yang mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mendapatkan hasil yang ideal.

Manfaat lain dari Google Adwords adalah kamu dapat menemukan kata kunci atau kata kunci yang kuat. Kemudian, dengan menggunakan pengetahuan itu, buat strategi SEO yang sukses. Bukankah itu hebat?

2. Biaya Iklan yang Lebih Terukur

Sistem PPC Google Adwords memungkinkan kamu mengontrol dan menganalisis pengeluaran iklan dengan mudah berdasarkan uang tunai yang tersedia. kamu yang membuat iklan Google Adwords hanya akan dikenakan biaya jika calon klien tertarik dan mengklik iklan tersebut.

Kamu tidak perlu khawatir tentang biaya iklan yang melebihi anggaran iklan kamu dengan kemudahan ini. kamu juga dapat menilai iklan terhadap kata kunci yang digunakan setiap minggu atau bulan untuk mendapatkan iklan yang sangat sukses.

3. Jangkauan yang Lebih Luas

Jika kamu ingin menjangkau lebih banyak orang di negara lain, Google Adwords adalah caranya. Google Adwords menawarkan pengaturan iklan tergantung pada wilayah, bahasa, browser, perangkat, dan faktor lainnya.

kamu dapat mengonfigurasi penayangan iklan untuk negara yang berbeda. Sementara itu, jika kamu hanya ingin menargetkan pelanggan lokal, kamu dapat membatasi jangkauan iklan kamu.

Tentu saja, sebagai sumber pendapatan utama Google, kemajuan terus berlanjut. Akibatnya, kampanye iklan ini akan menjadi lebih kompleks dari waktu ke waktu dan dapat membantu perusahaan kamu berkembang.

Saat ini, Google Adwords menawarkan berbagai alat yang mempermudah pemasangan iklan di Google dan iklan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik kamu.

Mengatur iklan berdasarkan istilah tertentu, misalnya. Opsi ini memungkinkan kamu untuk menyediakan iklan berdasarkan kata kunci tertentu.

Misalnya, jika kata kuncinya adalah “hotel Tangerang”, iklan hanya akan ditampilkan kepada orang yang menelusuri istilah tersebut.

4. Beragam Pilihan Format Iklan

Jenis iklan apa yang kamu harapkan? Apakah iklan video interaktif? Atau bagaimana dengan iklan bergambar? Google Adwords menawarkan semua bentuk iklan, termasuk iklan teks saja, iklan gambar, iklan video, dan kombinasi format ini.

Iklan gambar mungkin menyertakan informasi tentang produk atau layanan kamu. Format gambar iklan ini dapat berupa gambar statis atau animasi, dan dapat dibuat dalam berbagai ukuran sesuai keinginan.

Sedangkan iklan dalam format video dapat memiliki komponen teks dan gambar secara bersamaan. Iklan seluler juga akan ditampilkan ketika calon pelanggan mengakses halaman situs web di perangkat seluler.

Keuntungan Menggunakan Google AdWords

Saat kamu menggunakan layanan Google Ads untuk memasarkan merek atau produk kamu, kamu dapat dengan cepat menemukan kemungkinan untuk membangun perusahaan kamu. Seperti yang kita semua tahu, sebagian besar bisnis telah mulai beralih ke ranah perdagangan internet.

Dengan mulai memanfaatkan fungsi Google Adwords ini, kamu menunjukkan kemauan untuk mengambil langkah maju dalam berbisnis di masa depan yang serba digital. Beberapa keuntungan menggunakan Google Adwords adalah sebagai berikut:

1. Google Menguasai Pasar Online

Google adalah platform yang dapat menjawab pertanyaan apa pun yang dimiliki pelanggannya, mulai dari membeli barang hingga mencari pengetahuan yang tidak perlu.

Google telah berhasil menguasai pangsa pasar mesin pencari global dengan persentase 92,07 persen. Lebih lanjut, statcounter menyebutkan bahwa Google berhasil menguasai pangsa mesin pencari di Indonesia dengan persentase 97,44 persen.

Selain Google, ada mesin pencari lain seperti Yahoo, namun mereka hanya memiliki pangsa pasar 0,93 persen, sedangkan Bing hanya 0,36 persen.

Mengingat luasnya pilihan yang diberikan oleh Google, masuk akal bahwa kamu akan menuai keuntungan yang signifikan ketika memanfaatkan fungsi Google Ads untuk mengiklankan perusahaan kamu.

2. Target Pasar Lebih Spesifik

Kamu dapat menggunakan Google Ads untuk menetapkan target pasar kamu sendiri yang benar-benar kamu butuhkan. Target pasar ini bisa diperluas lagi, dari Sabang sampai Merauke, atau bisa dipersempit di tingkat kota atau daerah.

Selain menentukan target pasar, kamu dapat mengonfigurasi iklan agar hanya ditampilkan di perangkat tertentu.

Sejauh ini, sebagian besar konsumen akan mengakses Google melalui PC, laptop, tablet, dan smartphone mereka. kamu dapat mengonfigurasi iklan untuk ditampilkan nanti di perangkat atau memilih salah satunya.

Tidak hanya bisa melakukan pengaturan berdasarkan lokasi ataupun perangkat saja, di Google Adwords juga kamu bisa mengatur sendiri jadwal tayang iklan kamu. contohnya, kamu bisa mengatur tayangan iklan kamu ingin ditampilkan dari jam berapa hingga jam berapa saja.

Tentu saja, ini sangat berguna saat jam operasional dibatasi. Misalnya, jika perusahaan kamu buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, kamu dapat membuat pengaturan jadwal iklan kamu sendiri dari halaman ini.

Google Adwords merupakan fitur yang sangat ideal bagi kamu yang tertarik dan ingin memulai bisnis internet karena ketiga faktor tersebut.

3. Hemat Biaya

Beberapa dari kamu mungkin percaya bahwa beriklan di Google Ads terlalu mahal. Namun, memasang iklan di Google Adwords cukup masuk akal, dengan harga mulai dari 50 ribu rupiah.

Bahkan, jika kamu menggunakan pendekatan PPC atau Pay Per Click, biayanya mungkin lebih murah. Metode ini hanya akan menagih kamu jika target kamu mengklik.

Kerugian Google AdWords

Meskipun banyak keuntungan, ada beberapa kerugian untuk menggunakan fungsi ini. Faktanya, jika kamu tidak tahu cara mempromosikan iklan kamu, kamu tidak akan menghasilkan uang darinya.

Nah, kekurangan-kekurangan tersebut akan dibahas pada tulisan selanjutnya. Silakan pertimbangkan kerugian berikut:

1. Mengeluarkan Biaya Mahal Untuk Iklan Premium

Kerugian pertama adalah bahwa iklan menghabiskan banyak uang. Ada fitur tertentu yang tersedia secara gratis. Namun, hasilnya akan tidak memuaskan. Karena jumlah pengunjung akan dibatasi.

Lain cerita jika kamu mengupgrade ke adwords premium tentu saja, lebih banyak pemirsa akan tiba. Bahkan Google akan membantu kamu dalam memasarkan iklan perusahaan kamu.

2. Sistem Pembayaran Rumit

Mekanisme pembayaran yang berbelit-belit adalah kelemahan berikutnya. Karena Google Adwords tidak menerima transfer bank melainkan menerima PayPal dan kartu kredit.

Untuk beriklan menggunakan Google Adwords, kamu harus terlebih dahulu membuka akun Paypal atau mendaftar kartu kredit bank. Bukankah itu membingungkan dan sulit?

3. Strategi Marketing Iklan Bisa Gagal Karena Biaya

Jika iklan sudah terdaftar di Google Adwords, jangan terlalu senang. Selanjutnya, biayanya gratis atau murah. Karena meningkatnya persaingan dalam industri periklanan, harga akan melambung dari hari ke hari.

Akibatnya, jika kamu kekurangan dana yang cukup, semua yang kamu bangun mungkin akan segera hancur. Oleh karena itu, pikirkanlah terlebih dahulu sebelum mendaftar ke Google Adwords.

Itulah pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan beriklan di Google Adwords. Silakan putuskan apakah kamu ingin terus mencoba atau tidak. Sekedar saran: pertimbangkan dulu kelebihan dan kekurangannya, beberapa di antaranya telah dibahas.

Cara Menggunakan Google Ad Words

Setelah kita mengetahui bersama tentang apa itu Google Adwords dan keuntungan dalam menggunakannya, maka sekarang kita harus mengetahui cara menggunakan Google Adwords. Nah, cara menggunakan Google Adwords adalah sebagai berikut:

1. Buat Akun Google

Kamu benar-benar dapat menggunakan akun Google kamu sendiri untuk memanfaatkan Google Ads. Jika kamu khawatir menerima email dalam jumlah besar dari Google Ads, kamu dapat membuka akun Google terpisah untuk persyaratan Google Ads kamu.

2. Pilih Goal

Setelah berhasil masuk, hal pertama yang akan kamu lihat adalah kata-kata “pick a goal for your ad” didalam foal itu. Akan ada tiga pilihan goal atau tujuan dalam aim, yaitu call your business, visit your storefront dan take an action on your website.

Jika kamu hanya mengklik kata “pock goal” di kanan bawah website, kamu dapat mempelajari ketiga gol tersebut terlebih dahulu.

3. Pilih Target Lokasi

Pada layar ini, kamu dapat dengan bebas memilih lokasi tujuan berdasarkan kebutuhan kamu. kamu dapat memperluas atau membatasi radius pencarian kamu di sini. Ini adalah salah satu manfaat yang mungkin kamu alami saat menggunakan Google Ads.

4. Pilih Kategori Bisnis

Setelah itu, kamu harus bisa menentukan kategori bisnis yang sesuai dengan produk atau layanan jasa kamu. Jika kamu memiliki bisnis F&B atau bisnis kuliner, maka kamu harus memilih kategori bisnis tersebut.

Hal ini dilakukan agar kamu selanjutnya dapat mengidentifikasi pasar dengan tepat dan juga sesuai dengan tujuannya. Jangan salah pilih kategori bisnis, karena ini akan berpengaruh signifikan di kemudian hari.

5. Membuat Copy Iklan

Mengapa kamu harus kompeten dalam menerapkan kemampuan copywriting kamu di halaman ini? Karena susunan kata iklan merupakan komponen penting saat beriklan dengan Google Adwords. Google juga membatasi jumlah karakter yang dapat kamu gunakan dalam teks iklan kamu.

Google memiliki maksimal 30 kata untuk judul iklan. Dalam hal konten iklan, Google mengizinkan maksimal 80 karakter. Oleh karena itu, kamu harus berhati-hati saat membuat teks iklan.

Cobalah untuk membuat iklan yang jelas dapat mengoperasikan perusahaan kamu, daripada menggunakan bahasa clickbait. Karena audiens membutuhkan deskripsi produk yang lebih detail, bukan hanya apa yang menarik minat mereka.

6. Memasukkan Foto

Pilihlah gambar logo bisnis kamu, namun memasukkan foto logi ini sifatnya opsional dan tidak wajib.

7. Menentukan Biaya

Salah satu keunggulan Google Adwords adalah kamu bebas memilih sendiri biaya iklan. kamu tidak perlu lagi khawatir dengan biaya iklan yang tinggi karena Google dapat mengembangkan sistem PPC (Pay Per Click).

Kamu hanya perlu membayar jika audiens target kamu mengklik iklan kamu. Prosedur ini dikatakan lebih hemat biaya. Akibatnya, kamu dapat dengan mudah memperkirakan pengeluaran iklan kamu. Namun, jika kamu baru pertama kali menggunakan layanan Google Ads, sebaiknya mulai dengan biaya terendah.

8. Memilih Metode Pembayaran

Terakhir, kamu harus memilih metode pembayaran. Google Ads menerima berbagai opsi pembayaran, termasuk transfer bank dan kartu kredit. Bagi kamu yang tidak memiliki kartu kredit, kamu dapat membayar iklan Google Advertisements kamu melalui transfer bank.

Tanya Jawab Tentang Google Ad Words

Berikut ini adalah beberapa tanya jawab tentang Google Adwords yaitu:

1. Bagaimana Cara Membayar Google AdWords?

Metode pembayaran yang disediakan Google cukup beragam. kamu bisa membayar menggunakan kartu kredit atau transfer bank. Jadi meskipun kamu tidak memiliki kartu kredit, kamu tetap bisa memanfaatkan layanan Google AdWords.

2. Apakah Pemasangan Iklan di Google AdWords lebih fleksibel?

Namun di Indonesia yang marketnya baru saja menyadari akan potensi pemasangan iklan di Google Adwords masih lebih fleksibel dalam penerimaan budget pemasangan.

3. Apa saja Keuntungan Beriklan dengan Google Ad Words Facebook ?

Jaminan Google Untuk Iklan kamu. Biaya Yang Terjangkau. Lebih Mudah Digunakan. Laporan Terjadwal dan Akurat.

Kesimpulan

Dari penjelasan diatas bisa kita simpulkan bahwa pengertian Google Adwords adalah yaitu alat pemasaran yang dikembangkan oleh Google. Idenya adalah agar bisnis memperoleh penghasilan dari pengiklan yang memposting iklan mereka di situs web yang dapat diakses melalui Google Search Engine.

Demikianlah penjelasan dari Teknatekno seputar pengertian Google Adwords, alasan menggunakan Google Adwords, serta keuntungan dan kerugian, hingga cara menggunakan Google Adwords