Cara Top Up Saldo Jenius Melalui OVO

Teknatekno.com – Mau top up OVO keluar rumah? Tidak perlu panik, karena OVO dan GRAB beroperasi bersama, Jadi meski tanpa rekening, Anda bisa mentransfer uang ke rekening orang lain, salah satunya top up saldo jenius. Anda tetap dapat mengisi saldo OVO melalui Grab tanpa dikenakan biaya sepeser pun.

Tapi ya syaratnya harus pesan dulu, baik itu grabbike atau grabfood, idenya harus pesan dulu. Kebetulan, dompet online bernama OVO dapat digunakan untuk memindahkan uang ke akun lain.

Meski Tanpa Rekening, Anda Bisa Mentransfer Uang Ke Rekening Orang lain, Salah Satunya Top Up Saldo Jenius. Berikut caranya:

Pertama, luncurkan aplikasi OVO dan pastikan akun Anda telah dikonfirmasi, karena untuk mengaktifkan fungsi Transfer Uang, Anda harus memiliki akun OVO Primier terlebih dahulu.

Prosedur upgrade akun OVO hanya membutuhkan dokumen berupa KTP, setelah akun terkonfirmasi silahkan klik Transfer untuk melakukan pengiriman, pastikan akun OVO Anda memiliki saldo.

Selanjutnya kamu akan diberikan dua pilihan yaitu To Fellow OVO dan To Bank Account, karena kita ingin topup Jenius maka pilihlah fungsi Go to Bank Account.

Sama halnya dengan mengajukan aplikasi DANA dimana Anda harus mengisi formulir rekening tujuan. Pastikan Bank Tujuan diisi dengan BANK BTPN dan juga pastikan Nomor Rekening sama dengan rekening Jenius.

Kemudian Anda akan diminta untuk memasukkan jumlah pengiriman, seperti biasa, transfer uang dengan jumlah sederhana pada awalnya untuk memastikan apakah uang tunai mencapai akun Anda atau tidak.