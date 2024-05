TopUp Saldo OVO di BRI Melalui ATM & M-Banking

Sedangkan untuk nominal pengisian, saldo yang dibutuhkan minimal Rp 20.000. Jadi, Anda tidak bisa melakukan top up kurang dari nominal tersebut, seperti Rp. 10.000 atau Rp. 15.000. Nah, bagaimana cara top up dan topup saldo OVO Cash melalui layanan perbankan BRI? Yuk, cek panduan lengkapnya di bawah ini! Selamat membaca!

OVO secara aktif bekerja sama dengan bank-bank besar di tanah air untuk mempermudah pengguna melakukan top up dan top up saldo kapan saja dan di mana saja.

