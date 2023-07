Tether Meluncurkan Sinonim Untuk Meningkatkan Transaksi Bitcoin (BTC)

Synonym Software Ltd., sebuah perusahaan yang dibentuk oleh penerbit stablecoin Tether Holdings Ltd., secara resmi diluncurkan pada hari Selasa, 16/11. Perusahaan mendorong upaya ambisius untuk membawa transaksi Bitcoin (BTC) ke publik melalui platform keuangan independen yang memanfaatkan Lightning Network.

