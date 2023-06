Harga Kripto Bitcoin Masih Melemah, Saatnya Untuk Membeli

Teknatekno.com – Mengutip situs coinmarketcap, harga kripto Bitcoin hari ini, Senin (22/11) masih di bawah US$ 60.000. Harga Bitcoin hari ini pukul 07.26 WIB adalah US$58.342.43. Harga Bitcoin hari ini masih turun 2,18 persen dalam 24 jam perdagangan terakhir dan merosot 11,49 persen selama 7 hari.

Pada saat yang sama, harga cryptocurrency lainnya juga turun. Harga cryptocurrency Ethereum adalah US$4.241,46, turun 3,63 persen dalam 24 jam terakhir.

Harga cryptocurrency Binance Coin turun 3,48 persen menjadi US$ 580,71. Kemudian harga cryptocurrency Cardano turun 4,29 persen menjadi US$1,83.

Pada $1,05, harga cryptocurrency XRP turun 4,12%. Harga Cryptocurrency Polkadot turun 0,91% menjadi $41,92.

Untuk semua tujuan praktis, harga mata uang kripto seperti Bitcoin masih menurun. Bahkan dikatakan, para ahli mengatakan harga Bitcoin masih memiliki suasana hati yang mendukung yang mendukung fundamental.

Hal Yang Mempengaruhi Harga Aset Kripto Bitcoin Naik Turun ?

Gabriel Rey, CEO Triv, menyatakan keyakinannya bahwa harga fundamental Bitcoin akan terus meningkat. Gabriel mengamati bahwa permintaan rantai masih tinggi. “USDT masuk on-chain lebih banyak daripada BTC yang masuk ke bursa saat ini,” kata Gabriel, Jumat (19/11).

Sementara itu, secara fundamental, Gabriel menilai selama The Fed belum melakukan tepering off (AS) atau pengetatan kebijakan fiskal, prospek kenaikan harga cryptocurrency Bitcoin masih ada.

Hingga akhir tahun, Gabriel memproyeksikan bahwa harga cryptocurrency Bitcoin berpotensi go green. “Dalam tiga atau empat tahun terakhir, harga bitcoin di bulan Desember selalu hijau, karena investor banyak melakukan pembelian di bulan itu,” kata Gabriel.

Kisaran harga cryptocurrency Bitcoin pada akhir tahun ini, Gabriel memproyeksikan berada di US$ 58.000-US$ 65.000 per btc.

Itulah prediksi harga Bitcoin dan mata uang kripto lainnya. Semoga beruntung!

Kesimpulan:

Harga cryptocurrency Bitcoin per hari ini, 22 November 2021, di bawah US$ 60.000 per Bitcoin. Para ahli mengatakan harga Bitcoin masih memiliki suasana hati yang baik yang mendukung fundamental. Harga cryptocurrency lain seperti Binance Coin, Cardano dan XRP juga turun.