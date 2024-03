Perdagangan Aset Kripto Masih On Fire Cardano Masih Loyo

Teknatekno.com – Mayoritas harga perdagangan aset kripto berkapitalisasi pasar terpantau menguat pada perdagangan Jumat (26/11/2021) pagi waktu Indonesia, karena beberapa analis dan trader melihat adanya tren bullish di pasar kripto dalam beberapa hari kedepan.

Melansir data dari CoinMarketCap pada pukul 09:25 WIB, mayoritas mata uang kripto berkapitalisasi pasar besar (big cap) rebound ke zona hijau pada pagi hari ini.

Hanya koin digital Solana, Cardano, dan Polkadot yang masih terkoreksi pada hari ini. Solana melemah 0,44% ke level harga US$ 207,46 per koin atau setara dengan Rp 2.966.678 per koin (asumsi kurs hari ini Rp 14.300 per US$).

Cardano terkoreksi 0,5% ke level US$ 1,66 per koin atau Rp 23.738 per koin, dan Polkadot turun 0,25% ke US$ 38,93 per koin (Rp 556.699 per koin).

Sementara sisanya diperdagangkan di zona hijau pada pagi hari ini. Bitcoin melesat 1,48% ke level harga US$ 58.579,62 per koin (Rp 837.688.566 per koin), Ethereum melonjak 4,08% ke level US$ 4.493,11 per koin (Rp 64.251.473 per koin), dan Binance coin meroket 8,51% ke US$ 651,05 per koin (Rp 9.310.015 per koin).

Pergerakan Kripto Besar Berdasarkan Kapitalisasi Pasar

Meskipun pasar keuangan Amerika Serikat (AS) libur memperingati hari Thanksgiving pada perdagangan aset kripto Kamis (25/11/2021), namun investor di belahan dunia lainnya masih tetap semangat memburu kripto ‘jumbo’ pada hari ini setelah sempat terkoreksi pada awal pekan ini.

Pasar kripto masih ramai, apalagi setelah harga bitcoin sempat menembus kisaran level US$ 59.000, dan volume perdagangan aset crypto tetap pada level yang sama dengan tiga hari sebelumnya.

Beberapa analis memperkirakan sentimen bullish di kripto akan berlanjut selama musim liburan Desember, terutama setelah beberapa ketidakpastian makroekonomi mereda, termasuk pengangkatan kembali Jerome Powell sebagai ketua bank sentral AS (Federal Reserve atau The Fed).

“Periode setelah Thanksgiving AS diprediksi sangat bullish bagi aset berisiko dan kami tidak akan terkejut melihat reli akan terjadi di kripto selama musim liburan natal mendatang,” kata Changguang Zheng, founder dan kepala investasi di perusahaan dana lindung nilai kripto, ZX Squared Capital, kepada CoinDesk.

Disaat harga bitcoin dan ethereum masih diperdagangkan di teritori hijau, pasar kripto lainnya mengalami volatilitas harga yang tinggi dengan pemenang utama hari ini adalah koin digital (token) game seperti Gala (GALA), The Sandbox (SAND), dan Decentraland (MANA).

Volume Token Perdagangan Aset Kripto

Beberapa token tersebut melihat volume perdagangan aset crypto hariannya cenderung tinggi pada pagi hari ini, menandakan tren bullish di beberapa token tersebut.

Di lain sisi, token decentraland berhasil mencetak rekor tertinggi barunya pada Kamis (25/11/2021) sekitar pukul 16:49 WIB, di mana rekor tertinggi token dengan kode MANA tersebut berada di level US$ 5,8527 per koin (Rp 87.112 per koin).

Token dari platform virtual reality terdesentralisasi yang dibangun di atas blockchain Ethereum kini memiliki kapitalisasi pasar sebesar US$ 9,2 miliar atau sekitar IDR 137 triliun menurut penyedia data Messari.

Lonjakan harga MANA mendorong token tersebut di depan token game play-to-earn terkait metaverse AXS, Axie Infinity yang memiliki kapitalisasi pasar sebesar US$ 8,6 miliar atau sekitar IDR 128 triliun.

Token yang terkait dengan metaverse atau lingkungan virtual bersama telah melonjak sejak Oktober lalu, ketika Facebook resmi mengubah nama perusahaannya menjadi Meta untuk menandakan peningkatan fokus pada sektor ini. Pada saat itu, kapitalisasi pasar Decentraland hanya sekitar US$ 2 miliar atau sekitar IDR 29,8 triliun.

“Investor masih ingin memanfaatkan narasi metaverse sejak rebranding Facebook,” kata Juan Pellicer, analis di IntoTheBlock, dikutip dari CoinDesk.

FAQ

Berikut pertanyaan seputar perdagangan aset kripto.

Apakah Pemerintah Menarik Pajak Perdagangan Aset Kripto?

Mulai 1 Mei 2022, pemerintah akan menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) dari aktivitas perdagangan aset crypto. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 yang mengatur tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Dengan Aset Kripto.

Bagaimana Proses Penyimpanan Aset Kripto?

Pedagang Komoditas Aset Kripto akan menyimpan aset crypto yang ditransaksikan di depository baik yang bersifat “Hot Wallet” dan “Cold Wallet” di Pengelola Tempat Penyimpanan.

Apakah Crypto Sama Dengan Judi?

Jika tidak menggunakan metode analisis yang kuat atau hanya ingin mendapatkan keuntungan tanpa melakukan analisis apa pun, bermain kripto mungkin dianggap sebagai judi. Istilah crypto mengacu pada perdagangan, di mana perdagangan berarti trading atau berdagang.

BACA JUGA:

Apa itu Cryptocurrency Solana (SOL) dan Cara Kerjanya

Pelajari Tentang Crypto Cardano (ADA) Generasi 3 Cryptocurrency

Cara Investasi Coin Crypto Polkadot Untuk Pemula

Kesimpulan

Mayoritas cryptocurrency berkapitalisasi besar rebound ke zona hijau pagi ini. Hanya koin digital solana, cardano, dan polkadot yang masih terkoreksi hingga saat ini. Bitcoin naik 1,48% ke level harga US$ 58.579,62 per coin atau setara Rp 837.688.566 per koin, ethereum melonjak 4,08%, dan binance coin meroket 8,51%.

Analis dan pedagang melihat tren bullish di pasar crypto dalam beberapa hari ke depan. Sementara harga bitcoin dan ethereum masih diperdagangkan di wilayah hijau, pasar kripto lainnya mengalami volatilitas harga yang tinggi.

Beberapa analis memperkirakan sentimen bullish di crypto akan berlanjut selama musim liburan Desember, terutama setelah beberapa ketidakpastian makroekonomi mereda. Pemenang utama hari ini adalah koin digital gaming (token) seperti Gala (GALA), The Sandbox (SAND), dan Decentraland (MANA).