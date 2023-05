5 Rekomendasi Kripto dari CEO Indodax Oscar Darmawan

Token cryptocurrency yang dikenal sebagai Basic Attention Token (CRYPTO:BAT) sangat fluktuatif hari ini, berayun antara ekstrem $1,52 dan $1,71 per token. Itu adalah keuntungan tertinggi 7,5% dan kerugian maksimum 6,7% dibandingkan dengan harga token pada jam 4 sore. ET pada hari Minggu. Pada 11:25 ET, Basic Attention Token (BAT) telah menetap pada penurunan 24 jam sebesar 2,6%.

You might also like