Spesifikasi dan Harga HP Huawei Nova 9 dan Nova 9 Pro

Layar 6.72-inch (2676x 1236 pixels) FHD+ OLED 120Hz curved display with 300Hz touch sampling rate, 1.07 billion colors, DCI-P3 wide color gamut Chipset Snapdragon 778G dengan GPU Adreno 642L RAM 8GB ROM 128GB / 256GB Harmony OS 2 Dual SIM (nano + nano) Kamera belakang: 50MP RYYB (f/1.9), 8MP ultra-wide (f/2.4), 2MP depth (f/2.4) dan 2MP macro (f/2.4) Kamera depan 32MP (f/2.0), 32MP ultra-wide (f/2.4) In-display fingerprint sensor Dimensi: 163.4× 74.4× 7.97mm; Berat: 186g USB Type-C Audio Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz/5GHz) MIMO, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C 4000mAh with 100W SuperCharge fast charging

You might also like