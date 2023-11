Bitcoin dan Ethereum Menghapus Sebagian Besar Kerugian

Selanjutnya, Metahero adalah cryptocurrency yang telah meningkat sebesar 55% ke level tertinggi sepanjang masa $0,23 per token, dengan kapitalisasi pasar $1,13 miliar, meskipun CoinMarketCap belum memvalidasi angka ini. Pasar crypto, bersama dengan ekuitas berjangka AS dan minyak mentah, melonjak pada Minggu malam.

You might also like