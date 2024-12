Harga Crypto Coin GXChain Indodax Melonjak 600 Persen

Teknatekno.com – Crypto coin GXChain atau GXC melonjak dengan tingkat kenaikan lebih dari 600 persen di Indodax. GXChain, atau GXC, kini diperdagangkan pada Rp68.301 per koin per hari ini, Jumat, 3 Desember 2021 pukul 11.16 WIB.

