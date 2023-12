Rekomendasi Aplikasi Bank Digital Terbaik di Indonesia

Livin by Mandiri sendiri dapat diakses melalui aplikasi di smartphone. Jadi, fitur Mandiri Banking dan Mandiri Mobile Banking digabungkan menjadi satu di Livin by Mandiri.

Fitur seperti Tabungan Neo Wow memberikan bunga hingga 6 persen per tahun yang diterima setiap hari. Deposito di neobank juga memberikan bunga hingga 8 persen per tahun.

Blu menawarkan layanan yang tidak rumit, terhubung dengan sistem BCA, bebas biaya admin, bebas biaya transfer ke BCA. Selain itu, gratis biaya transfer ke bank lain atau Top Up Gopay juga diberikan hingga 20 kali per bulan dalam 2 bulan pertama setelah pembuatan akun.

Dengan user interface yang bagus, Jenius juga menyertakan opsi split bill dan fitur hemat (Save It), seperti Flexi Saver, Dream Saver, dan Maxi Saver dengan bunga 2,5 persen per tahun dan dibayar bulanan.

