Samsung Galaxy S21 FE 5G Spesifikasi dan Harga Terbarunya

Hal ini dikatakan oleh President and Head of Samsung Electronics MX Business, TM Roh. “Kami memilih untuk mengikuti pendekatan yang sama dalam menciptakan Galaxy S21 FE 5G, menawarkannya dengan beberapa fitur premium yang selalu dinikmati oleh pengguna Galaxy setia,” tambahnya, Selasa (4/1/2022).

You might also like