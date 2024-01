6 Cara Berlangganan dan Nonton iFlix Gratis di Android dan iOS

Teknatekno.com – Ingin menonton iFlix tanpa harus membayar? Ikuti panduan cara berlangganan dan nonton iFlix gratis di Android dan iOS untuk menikmati ribuan film dan acara TV secara gratis. Dapatkan informasi lengkap dan terbaru di artikel ini.

Penggunaan layanan streaming untuk menonton film dan acara televisi semakin populer dan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia.

Ada banyak platform streaming yang tersedia saat ini, salah satunya adalah iFlix. iFlix menawarkan ribuan film dan acara televisi dalam berbagai genre yang bisa dinikmati pengguna di seluruh dunia.

Namun, meskipun iFlix menawarkan pengalaman menonton yang tak tertandingi, beberapa pengguna menghindari berlangganan iFlix karena harganya yang cukup mahal. Alhasil, banyak pengguna yang mencari cara untuk menikmati layanan streaming iFlix secara gratis.

Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Teknatekno akan memberikan panduan cara berlangganan dan nonton iFlix gratis di Android dan iOS. Dalam panduan ini, kamu bisa menemukan informasi lengkap dan terbaru tentang cara berlangganan dan nonton iFlix gratis di perangkat Android dan iOS.

Apa itu iFlix

iFlix adalah salah satu platform layanan streaming yang menawarkan ribuan film, serial televisi, dokumenter, dan program acara TV dari seluruh dunia. iFlix memiliki perpustakaan konten yang sangat beragam dan bisa diakses oleh pengguna di seluruh dunia dengan harga yang terjangkau.

iFlix didirikan pada tahun 2014 dan berkantor pusat di Kuala Lumpur, Malaysia. iFlix juga telah mengembangkan aplikasi seluler untuk perangkat Android dan iOS, sehingga memungkinkan pengguna untuk menonton konten iFlix di mana saja dan kapan saja dengan koneksi internet yang stabil.

iFlix telah memperoleh hak untuk menayangkan konten dari produsen film dan televisi ternama di seluruh dunia, termasuk Hollywood, Bollywood, dan industri hiburan Asia Tenggara, dan terus memperluas perpustakaan kontennya untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin berkembang.

Dengan menggunakan iFlix, pengguna bisa menikmati pengalaman menonton yang tak tertandingi dengan biaya yang terjangkau.

Fitur

Jadi, apa saja fitur yang kita dapatkan jika kita berlangganan iFlix? Berikut diantaranya:

Streaming film dan serial TV. Menonton secara offline (download). Bisa digunakan sampai lima perangkat. Mengikuti playlist tontonan pilihan selebritas.



Cara Nonton iFlix Gratis di Android dan iOS

IFlix adalah platform streaming yang menawarkan ribuan film, acara televisi, dan serial drama dari berbagai genre. Platform ini sangat populer di Indonesia karena menawarkan beragam konten lokal dan internasional yang berkualitas tinggi.

Meskipun iFlix menyediakan layanan berbayar, platform ini juga menyediakan cara menikmati konten yang tersedia secara gratis. Berikut adalah panduan cara nonton iFlix gratis di Android dan iOS:

1. Unduh Aplikasi iFlix

Langkah pertama untuk menonton iFlix adalah dengan mengunduh aplikasi iFlix dari Google Play Store atau App Store. Aplikasi ini bisa diunduh secara gratis dan tersedia untuk perangkat Android dan iOS.

2. Buat Akun iFlix

Setelah aplikasi iFlix berhasil diunduh, kamu perlu membuat akun iFlix untuk mengakses layanan streaming. Kamu bisa memilih untuk membuat akun menggunakan email, Facebook, atau akun Google.

3. Gunakan Kode Promo

iFlix sering menawarkan kode promo yang bisa kamu gunakan untuk mengakses layanan streaming secara gratis. Kamu bisa mencari kode promo di situs web iFlix atau di berbagai situs web dan forum online.

4. Gunakan Versi Percobaan

iFlix menawarkan versi percobaan selama 30 hari kepada pengguna baru. Kamu bisa memanfaatkan versi percobaan ini untuk menonton konten iFlix secara gratis selama 30 hari. Setelah itu, kamu bisa memutuskan untuk berlangganan layanan berbayar atau tidak.

5. Unduh Konten

iFlix juga menawarkan fitur download yang memungkinkan kamu untuk menonton film dan acara televisi tanpa harus terhubung ke internet. Fitur ini sangat berguna bagi kamu yang sering bepergian atau tidak memiliki akses internet yang stabil.

6. Tonton Konten Gratis

Setelah mengikuti langkah-langkah di atas, kamu bisa menikmati konten iFlix yang tersedia secara gratis. iFlix menawarkan beragam konten lokal dan internasional yang berkualitas tinggi, sehingga kamu bisa menonton film dan acara televisi favorit kamu tanpa harus membayar.

Biaya Berlangganan

Kita bisa berlangganan iFlix dengan membayar Rp 39.000 per bulan. Biaya dapat dikurangi dengan dua pilihan tambahan, baik membayar setiap empat bulan (setara dengan Rp 36.000 per bulan) atau membayar tahunan (setara dengan Rp 31.200 per bulan) (setara dengan Rp 31.200 per bulan).

Cara Daftar iFlix Menggunakan Akun

Sebelum kamu memutuskan untuk berlangganan, iFlix memberikan masa percobaan selama satu bulan untuk menonton film gratis, tanpa menggunakan kartu kredit atau debit, dan tanpa kendala apapun. Itu cukup keren, bukan?

1. Melalui Situs Web

Buka website iFlix Klik pilihan ‘Mulai uji coba satu bulan gratis!‘. Centang pilihan persetujuan Syarat Penggunaan dan Kebijakan Pribadi. Pilih masuk dengan akun Facebook atau Email. Buat password. Selesai.



2. Melalui Aplikasi

Unduh aplikasi iFlix di Play Store atau App Store, dan buka aplikasi tersebut. Tekan pilihan ‘Sign up‘ di bawah formulir masuk. Centang pilihan persetujuan Syarat Penggunaan dan Kebijakan Pribadi. Pilih masuk dengan Facebook atau Email. Buat password. Selesai.



Sekarang kamu dapat memanfaatkan waktu uji coba dan menonton film gratis di aplikasi ini. Untuk melihat informasi mengenai masa percobaanmu: Tekan tombol menu > Akun > Akun Saya, gulir ke bawah ke kategori ‘My Subscription Plan’.

Cara Berlangganan iFlix

Kalau kamu sudah memutuskan mau berlangganan, kamu bisa mengakses pilihan itu melalui link yang ada di kategori ‘My Subscription Plan‘ di atas, atau melalui Menu > Subscribe Now.

Pilih rencana pembayaran (salah satu dari tiga pilihan biaya). Pilih menggunakan kartu kredit/debit atau menggunakan ATM. Kalau kamu punya kode promosi, masukkan kode tersebut dan lakukan validasi. Tekan tombol ‘Subscribe Now‘.

1. Cara Berlangganan dengan IndiHome

Dengan IndiHome, kamu nonton iFlix gratis hingga satu tahun.

a. Aktivasi Lewat Aplikasi My Indihome:

Unduh aplikasi My IndiHome. Tekan pilihan ‘Registrasi‘ di Beranda. Pilih ‘Tambah Layanan‘. Pilih ‘Entertainment‘, kemudian ‘iFlix‘. Tekan tombol ‘Aktivasi iFlix‘. Aplikasi akan membuka halaman penjelasan iFlix. Tekan tombol ‘Aktifkan‘ di bagian bawah. Akan ada pemberitahuan bahwa aplikasi ini berhasil di aktifkan.



b. Aktivasi Gratis Nonton di Website

Hubungkan perangkat dengan jaringan IndiHome. Buka website iFlix Karena kamu pelanggan IndiHome, maka secara otomatis akan keluar penawaran nonton iflix gratis tanpa harus mendaftar lagi.

Tekan pilihan ‘Start Watching‘.

*silakan restart modem IndiHome kalau penawaran tidak muncul. Silakan menikmati fasilitas Bebas Nonton iFlix.



c. Aktivasi Gratis Nonton di Aplikasi

Hubungkan perangkat dengan jaringan IndiHome. Unduh aplikasi iFlix untuk Android atau untuk iOS, dan buka aplikasi tersebut. Karena kamu pelanggan IndiHome, maka secara otomatis akan keluar penawaran Bebas Nonton tanpa harus mendaftar lagi.

Tekan pilihan ‘Start Watching‘.

*silakan restart modem IndiHome kalau penawaran tidak muncul. Silakan menikmati fasilitas nonton iFlix gratis.



2. Cara Berlangganan dengan Indosat Ooredoo Stream On

Ada opsi melalui Indosat yang disebut “Stream On iFlix” yang memungkinkan kamu menggunakan bandwidth di luar jatah internet kamu yang biasa untuk menonton atau mengunduh film dan acara TV di iFlix. Pelanggan Freedom Combo dan Freedom Postpaid dapat mengakses fitur ini.

Gunakan paket Freedom Combo (prabayar) atau Freedom Postpaid atau Super Plan (paska bayar). Unduh aplikasi iFlix, dan buka aplikasi tersebut. Karena kamu pelanggan Indosat Ooredoo, maka secara otomatis akan keluar penawaran 3 bulan akses langsung tanpa harus mendaftar lagi.

Tekan pilihan ‘Mulai nonton sekarang‘. Nikmati fasilitas Stream On iFlix dari Indosat Ooredoo



Kesimpulan

Dalam artikel ini, kita telah membahas panduan lengkap cara berlangganan dan nonton iFlix gratis di Android dan iOS. Kamu bisa mengikuti panduan ini untuk menikmati konten iFlix yang tersedia secara gratis.

Namun, penting untuk diingat bahwa mengakses konten ilegal dan tidak berbayar bisa melanggar hak cipta dan kebijakan iFlix. Oleh karena itu, gunakanlah platform iFlix ini secara etis dan bertanggung jawab.

Terakhir, iFlix adalah platform yang sangat menarik untuk menikmati film, acara televisi, dan serial drama yang berkualitas tinggi. Dengan mengikuti panduan cara berlangganan dan nonton iFlix gratis di Android dan iOS, kamu bisa menikmati konten iFlix dengan mudah dan terjangkau.